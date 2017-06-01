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Гороскоп на 1 июня 2017 года
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Егор Борисов поздравляет с Международным днём защиты детей
01.06.2017, 0:00
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«Бичик» традиционно участвует всероссийском книжном фестивале «Красная площадь»
31.05.2017, 23:57
Политика
Сенсация
Ил Тумэн разгласил персональные личные данные известных якутян
31.05.2017, 21:58
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Резонанс
В Якутии раскрыто дерзкое ограбление ювелирного магазина
31.05.2017, 20:57
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Туристический маршрут «Иркутск-Якутск» признан «Дивом России»!
31.05.2017, 20:48
Происшествия
Резонанс
Электроснабжение от дизельной электростанции в подтопленном селе Березовка восстановлено
31.05.2017, 20:46
Столица
«Энергетик» готов к приему детей
31.05.2017, 20:39
Общество
Экстра
Поддержите якутянку на всероссийском конкурсе: последний день голосования!!!
31.05.2017, 18:06
Столица
Сохраним экологию Якутска, сохраним планету Земля
31.05.2017, 18:03
Республика
Работодателям предложат стимулировать сотрудников, выполнивших нормативы ГТО
31.05.2017, 17:59
Культура & Образование
Учебно-полевые сборы ЯИПК — в помощь будущим бойцам
31.05.2017, 17:50
Культура & Образование
Практикующие магистры сдают ГЭК
31.05.2017, 17:46
Культура & Образование
Срочное объявление Саха театра!
31.05.2017, 17:44
Общество
Завод базальтовых материалов присоединился к благотворительной акции
31.05.2017, 17:35
Экология
В День эколога горожане смогут сдать использованные батарейки
31.05.2017, 16:47
Культура & Образование
Плакаты — на службе защиты природы
31.05.2017, 16:26
Спорт
Год добра: Волейболисты-паралимпийцы получили поддержку
31.05.2017, 16:13
Экология
Позитив
Якутия порадовала Гринпис России
31.05.2017, 15:51
Столица
Анонс
В День России в Якутске откроется фотовыставка «Россия – это я»
31.05.2017, 15:44
Столица
Доступное жилье для молодых
31.05.2017, 15:29
Республика
Когда применяется повышающий коэффициент к нормативам потребления электроэнергии?
31.05.2017, 15:12
Столица
Гордума: участки для многодетных семей и под строительство новых школ
31.05.2017, 14:47
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Резонанс
Профессионально раскрытое двойное убийство
31.05.2017, 14:31
Столица
Х выставка-ярмарка национальной одежды «Ыhыаҕым саргылаах таҥаhа, кэскиллэх киэргэлэ»
31.05.2017, 13:50
Общество
«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!
31.05.2017, 13:19
Общество
Алданские школьники сыграли в Зарницу
31.05.2017, 13:04
Экономика
Оплата взносов на капремонт в прощëные дни сэкономит ваш семейный бюджет
31.05.2017, 13:01
Политика
Анонс
«Выборы-2018. Старт избирательной кампании»
31.05.2017, 12:34
Общество
Фотофакт
Сахатранснефтегаз: гордимся своими сварщиками!
31.05.2017, 12:23
Столица
Должна ли газотранспортная организация отвечать за ошибки других?
31.05.2017, 12:20
Политика
Эксклюзив
Горе от «ума»? Еще раз об итогах праймериз в Якутске
31.05.2017, 12:04
Происшествия
В Якутии спор о незаконной охоте обернулся трагедией
31.05.2017, 11:57
Культура & Образование
Чурапчинские раритеты в Сокровищнице Якутии
31.05.2017, 11:55
Происшествия
Скандал
В Якутске мужчина отметил День Защитника Отечества убийством приятелей?
31.05.2017, 11:23
Республика
Весенние работы в полном разгаре
31.05.2017, 11:21
Республика
Всемирная выставка в Гуанчжоу: руководство к применению
31.05.2017, 10:49
Происшествия
Паводковая обстановка в Якутии
31.05.2017, 10:40
Экология
Анонс
В Якутске пройдет экологический велопробег-субботник
31.05.2017, 10:23
Столица
Фотофакт
В Якутске состоялось открытие мемориальной доски градоначальнику
31.05.2017, 10:09
Происшествия
Резонанс
Состояние детей из Мирного, отравившихся медикаментами, стабилизировалось
31.05.2017, 9:55
Политика
Законопроект о статусе первого президента будет доработан
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Происшествия
Видео
Скандал
Украсть за 4 секунды, или ограбление по-нерюнгрински
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Красота & Здоровье
Сенсация
Впервые в  Якутии будет проведена кохлеарная имплантация
31.05.2017, 8:57
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Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Сбербанк серии БО-19            
31.05.2017, 8:27
Происшествия
В Якутии произошло два пожара
31.05.2017, 8:21
Культура & Образование
Издание о животных Якутии может стать лучшей книгой года
31.05.2017, 8:11
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В Якутске прошло чествование 385-го читателя библиотеки имени В.Г. Белинского
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Гороскоп на 31 мая 2017
31.05.2017, 1:33
Финансы
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Какой банковский продукт использует депутат и банкир Василий Тимофеев
31.05.2017, 1:18
Желток
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«Вова, садись. Два!» и другие яркие моменты 29-ой сессии Ил Тумэна
31.05.2017, 0:18
Политика
На ХХIХ внеочередной сессии Ил Тумэна рассмотрено 37 вопросов
31.05.2017, 0:11
Финансы
Приняты изменения в закон о госбюджете-2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов
30.05.2017, 23:53
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Ил Тумэн отменил графу «против всех» в избирательном бюллетене
30.05.2017, 20:02
Культура & Образование
Театр начинается с детства
30.05.2017, 19:58
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Благотворительному центру КЕМЕ исполнилось  25 лет
30.05.2017, 18:11
Культура & Образование
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Группа «Хатан» вернулась в Якутск
30.05.2017, 18:00
Столица
Жители аварийных домов и сироты получили ключи от новых квартир
30.05.2017, 17:27
Происшествия
Обнаружено тело погибшего в Олекминском районе
30.05.2017, 17:24
Происшествия
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В Намском и Кобяйском районе продолжаются поиски двух мужчин
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Экстра
Ил Тумэн отправил в Общественную палату Якутии известных людей
30.05.2017, 16:24
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В Якутии сформирован Единый реестр организаций отдыха детей  
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Теплоэнергия: с 1 по 13 июня будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей
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Футуролог
1 июня 2017, 6:00
90

Гороскоп на 1 июня 2017 года

Гороскоп на 1 июня 2017 года четверг

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Дева ♍

Овен (21 Марта-19 Апреля)

Это хороший день, чтобы трезво посмотреть на себя в зеркало, и увидеть, как вы можете улучшить свой внешний вид и оценить впечатление, которое вы производите. Это великий день для покупки долговечной, практичной, привлекательной одежды. Вы не можете потерять его.

Телец (20 Апреля-Май 20)

То, что происходит за кулисами, порадует вас сегодня. Для некоторых – это будет роман с кем-то. Разница в возрасте – это  непросто в современном обществе. Хотя вновь избранный президент Франции, с женой, которая на 24 года старше его, меняет этот образ.

Близнецы (21 Мая – 20 июня)

Сегодня вы будете наслаждаться приятными отношениями с друзьями и членами семьи. В самом деле, друг может стать любовником. Вы также увидите, что друзья, особенно с разницей в возрасте, могут помочь вам в плане консультации, опыта и практической помощи.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Отношения с начальством, родителями и людьми во власти – прекрасны сегодня. Если  вам есть что сказать, особенно о том, как сделать что-то выглядеть более привлекательным, не стесняйтесь. Люди вас будут слушать, и уважать. Между тем, вы можете начать флирт с кем-то постарше.

Лев (23 Июля-Август. 22)

Это отличный день, чтобы сделать планы поездок на будущее. Кроме того, это не менее хороший день, чтобы строить серьезные, долгосрочные планы на дальнейшее обучение, образование или курсы. Вы видите четко, что вы хотите для вашего будущего. Поэтому вы мотивированы, чтобы работать, чтобы получить его.

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Вы не могли выбрать лучшего дня для обсуждения о том, чем хотели бы поделиться с кем-то или как разделить наследство. Люди станут разумными, справедливыми и спокойными. Все хотят результат, который является успешным сейчас и в долгосрочной перспективе.

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Вы будете наслаждаться сегодня разговором с другими людьми, особенно если вам приходится иметь дело с реальной, ежедневной проблемой, как разделение труда или как делить расходы. Сегодня люди хотят найти практических и справедливых решений относительно того, как выполнить свои обязательства.

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

У вас сегодня высокие идеалы на работе, потому что вы хотите достичь цели и в то же время, вы хотите, чтобы они были на благо других, а также вас самих. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто старше или опытнее. Они могут помочь вам. Между тем, похвала и, возможно, повышение – сегодня возможны.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Романтические отношения с кем-то старше или с разницей в возрасте могут состояться сегодня. Это также хороший день для того чтобы сделать твердые планы для социальных случаев в будущем. Кроме того, родители будут обсуждать практические планы по воспитанию и уходу за детьми.

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Это хороший день, чтобы думать о том, как можно сделать ремонт там, где вы живете или сделать свое окружение более привлекательным. Это также хороший день для важного семейного разговора, особенно со старшим членом семьи. Планы по недвижимости будут благоприятными и реалистичными.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Это хороший день для планирования на будущее, потому что вы находитесь в правильном настроении. Это также хороший день для серьезных дискуссий с братьями и сестрами, родственниками и соседями. В частности, писатели и те из вас, кто работает в продажах, маркетинге, обучении и могут извлечь выгоду из сегодняшнего дня.

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

Если сегодня пройдетесь по магазинам, вы можете купить привлекательные вещи, которые долговечны и практичны. Вы будете несерьезны. Между тем, любые прибыльные идеи у вас будут выполнимы и реальны. Дайте им движение.

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