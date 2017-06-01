Гороскоп на 1 июня 2017 года четверг

7, 8 лунный день. Первая четверть

Луна в знаке Дева ♍

Овен (21 Марта-19 Апреля)

Это хороший день, чтобы трезво посмотреть на себя в зеркало, и увидеть, как вы можете улучшить свой внешний вид и оценить впечатление, которое вы производите. Это великий день для покупки долговечной, практичной, привлекательной одежды. Вы не можете потерять его.

Телец (20 Апреля-Май 20)

То, что происходит за кулисами, порадует вас сегодня. Для некоторых – это будет роман с кем-то. Разница в возрасте – это непросто в современном обществе. Хотя вновь избранный президент Франции, с женой, которая на 24 года старше его, меняет этот образ.

Близнецы (21 Мая – 20 июня)

Сегодня вы будете наслаждаться приятными отношениями с друзьями и членами семьи. В самом деле, друг может стать любовником. Вы также увидите, что друзья, особенно с разницей в возрасте, могут помочь вам в плане консультации, опыта и практической помощи.

Рак (21 Июня-Июль 22)

Отношения с начальством, родителями и людьми во власти – прекрасны сегодня. Если вам есть что сказать, особенно о том, как сделать что-то выглядеть более привлекательным, не стесняйтесь. Люди вас будут слушать, и уважать. Между тем, вы можете начать флирт с кем-то постарше.

Лев (23 Июля-Август. 22)

Это отличный день, чтобы сделать планы поездок на будущее. Кроме того, это не менее хороший день, чтобы строить серьезные, долгосрочные планы на дальнейшее обучение, образование или курсы. Вы видите четко, что вы хотите для вашего будущего. Поэтому вы мотивированы, чтобы работать, чтобы получить его.

Дева (Августа. 23-сентября. 22)

Вы не могли выбрать лучшего дня для обсуждения о том, чем хотели бы поделиться с кем-то или как разделить наследство. Люди станут разумными, справедливыми и спокойными. Все хотят результат, который является успешным сейчас и в долгосрочной перспективе.

Весы (Сентябрь. 23-октября. 22)

Вы будете наслаждаться сегодня разговором с другими людьми, особенно если вам приходится иметь дело с реальной, ежедневной проблемой, как разделение труда или как делить расходы. Сегодня люди хотят найти практических и справедливых решений относительно того, как выполнить свои обязательства.

Скорпион (Октября. 23-ноября. 21)

У вас сегодня высокие идеалы на работе, потому что вы хотите достичь цели и в то же время, вы хотите, чтобы они были на благо других, а также вас самих. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто старше или опытнее. Они могут помочь вам. Между тем, похвала и, возможно, повышение – сегодня возможны.

Стрелец (Ноября. 22-декабря. 21)

Романтические отношения с кем-то старше или с разницей в возрасте могут состояться сегодня. Это также хороший день для того чтобы сделать твердые планы для социальных случаев в будущем. Кроме того, родители будут обсуждать практические планы по воспитанию и уходу за детьми.

Козерог (Декабря. 22-января. 19)

Это хороший день, чтобы думать о том, как можно сделать ремонт там, где вы живете или сделать свое окружение более привлекательным. Это также хороший день для важного семейного разговора, особенно со старшим членом семьи. Планы по недвижимости будут благоприятными и реалистичными.

Водолей (Января. 20-февраля. 18)

Это хороший день для планирования на будущее, потому что вы находитесь в правильном настроении. Это также хороший день для серьезных дискуссий с братьями и сестрами, родственниками и соседями. В частности, писатели и те из вас, кто работает в продажах, маркетинге, обучении и могут извлечь выгоду из сегодняшнего дня.

Рыбы (Февраля. 19-20 марта)

Если сегодня пройдетесь по магазинам, вы можете купить привлекательные вещи, которые долговечны и практичны. Вы будете несерьезны. Между тем, любые прибыльные идеи у вас будут выполнимы и реальны. Дайте им движение.