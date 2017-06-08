Гороскоп 8 июня 2017

Четверг

14, 15 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это прекрасный день для путешествий и изучения новых идей. Вам понравятся разговоры с другими о политике, религии, философии и смелых идеях в целом. В принципе, вы хотите расширить свой мир!

Телец (20 апреля — 20 мая)

В отличие от вчерашнего дня, это хороший день для принятия финансовых решений и обсуждения денег, совместного имущества, наследства и т. д. Вы будете честными, и готовы принимать большие идеи, а также быть открытыми для работы с иностранными интересами.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Сегодня вам придется идти на уступки, когда общаетесь с другими, потому что Луна противоположна вашему знаку. Это неважно. Это просто означает, что вы должны быть гибкими и очень гибкими. Через две недели, когда Луна будет находиться в вашем знаке, другим придется идти на уступки, когда будут иметь дело с вами.

Рак (21 июня — 22 июля)

День порадует вас. Вы сделаете все, что заставляет вас чувствовать, себя на вершине своей сцены. Это потому, что вы хотите быть эффективными и эффектными сегодня. Вы хотите чувствовать, что что бы вы ни делали – вы знаете, что делаете, и вы не тратите свое время зря. Вы также хотите сделать что-то для сохранения своего здоровья.

Лев (23 июля — 22 августа)

Это прекрасный, веселый, творческий день! Это также эффективный день для тех из вас, кто работает в искусстве, в мире развлечений или индустрии гостеприимства. Вам также понравится общение с другими, включая детей.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы захотите остаться сегодня дома, если у вас есть шанс. Разговор с членом семьи будет значительным. Вероятно, будут обсуждаться вопросы семьи, и вы сосредоточите внимание на внутренних вопросах.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня позитивный, оптимистичный день. Поскольку вы испытываете оптимизм в отношении своего будущего, вам понравится разговаривать со всеми, особенно с братьями и сестрами, соседями и родственниками. Вы полны больших идей и очень хотите что-то сделать с ними. Планы поездок также привлекают.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня бизнес и торговля, вероятно, связаны с поездками по работе. Действуйте на своих идеях, потому что, поскольку ваши шансы увеличить свой доход или изучить финансовые ситуации, которые в ваших интересах будут только увеличиваться. Ура!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы чувствуете себя счастливым и довольны своим миром. Это хороший день для бизнеса. Это также хороший день для путешествий и общения с другими людьми, особенно людьми из разных регионов и других стран. Сегодня вы действительно будете наслаждаться компанией других людей!

Козерог (22 декабря 19 января)

Сегодня вы предпочтете работать в одиночку или за кулисами, потому что вам нужно немного покоя и спокойствия и возможность перегруппироваться. Вы упорно трудились, чтобы лучше организоваться. Вы также много работали над тем, чтобы быть терпеливым с тем, кто вас раздражает.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши отношения с женщиной сегодня значительны. Поговорите с другими о ваших надеждах и мечтах о будущем. Если вы поделитесь этими идеями, вы можете получить некоторые полезные отзывы от кого-то. Это хороший день, чтобы насладиться компанией друзей, а также взаимодействием с группами и клубами.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подробности о вашей личной жизни сегодня немного обнадеживают. Однако это вас не беспокоит, потому что, похоже, отзывы хорошие. Люди восхищаются вами и будут щедры к вам сегодня. Кто-то может даже предложить интересные планы поездок.