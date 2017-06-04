Гороскоп 4 июня 2017

воскресенье

￼10, 11 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке. Весы ♎

Овен (21 марта — 19 апреля)

Не будьте поспешным, чтобы делать предположения. Чтобы разговаривать с другими, или выдвигать свою точку зрения, потому что у вас может не быть всех фактов. Сегодня разумно быть осторожным, потому что все не так, как кажется.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Несмотря на то, что вы являетесь зодиакальным финансовым волшебником, никто не является непогрешимым. Это сложный день для финансовых сделок и крупных покупок, потому что присутствует элемент путаницы. Вы не хотите принимать финансовые решения, а потом сожалеете об этом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Уровень энергии сегодня низкий. Мало того, что вы физически не в форме, вы также можете быть психологически обескуражены чем-то. Не беспокойтесь, потому что это кратковременное явление. На следующей неделе вы вернетесь в форму!

Рак (21 июня — 22 июля)

Сегодня что-то происходит за кулисами. Вы могли бы знать об этом, но возможно, не будете. Вы определенно должны знать, что сегодня чувствуете себя неуверенно. Вы не уверены в своей поддержке. Вы не совсем уверены, что делать. Избегайте важных решений и просто лежите – отдыхайте.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы популярны сейчас, и во многих случаях вы являетесь лидером. Львы – естественные лидеры. Однако сегодня ваша позиция ослаблена либо путаницей со стороны кого-то, либо какой-то неопределенной оппозицией. Не будьте настойчивыми. Это день ожидания и просмотра.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Это не идеальный день для важных обсуждений с руководством, родителями, полицией и VIP-персонами, потому что слишком много места для недоразумений. Не предполагайте ничего. Если у вас есть важное обсуждение, повторите то, что от вас ожидается. Защитите себя. Уточните непонятное.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Избегайте спорных вопросов, таких как политика, религия, потому что вы можете навлечь неприятности на свою голову и не знать, как выйти из нее. Держитесь подальше от этого для вашего же блага.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Отложите важные финансовые решения о наследовании, совместной собственности, налогах, долгах и любых связанных с ними общих расходах, общих обязательствах и распределении обязанностей. Кто-то может воспользоваться вами сегодня.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Будьте более ясны во всех ваших общениях с партнерами и близкими друзьями, потому что сегодня возникнут путаница и недопонимание. Люди не уверены в вещах, о которых говорят и склонны предъявлять нереальные требования к другим. Результатом будет разочарование. Нехорошо.

Козерог (22 декабря 19 января)

Трудно занять твердую позицию о чем-то на работе сегодня или даже, возможно, в отношении вашего здоровья из-за запутанного фактора Нептуна. Важно знать, что это влияние присутствует. Если что-то рыбное, похоже, происходит – это!

Водолей (20 января — 18 февраля)

Романтика может разочаровать сегодня. Кроме того, общие планы могут разочаровать или запутать, особенно с людьми, которые имеют разные ожидания или ждут не в том месте – что-то вроде этого. Будьте особенно ясны во всех ваших отношениях с детьми и сочувствуйте им.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Важное обсуждение с родителем или пожилым членом семьи может быть нечетким и запутанным сегодня. Не думайте что это из-за возраста. Любой человек любого возраста будет запутан сегодня, потому что он в звездах. Будьте предельно ясны во всех ваших сообщениях.