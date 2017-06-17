Гороскоп 17 июня 2017

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Директору Природного парка «Ленские столбы» требуется помощь
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В Якутске «фруктовик» наказал ребенка — власти республики в шоке
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Путин: Нужно оставить в покое тех, чьи дома оказались в охранной зоне газопровода
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Якутия предлагает изменения в законодательство о предупреждении распространения туберкулеза
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Проект «английский для всех» расширяет границы
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«Ысыах Туймаады-2017»: совещание по организации торговли и горячего питания
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Следком изучает информацию об обстоятельствах удержания малолетнего ребенка
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Ысыах в честь первого спикера якутского парламента Афанасия Илларионова
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Ысыах Туймаады-2017. Торговцам на заметку 
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Конкурс «Саламаат» на празднике «Ысыах Туймаады-2017»
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Завтра вся Россия увидит грандиозное действо Московского Ысыаха
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Алексей Стручков за развитие моногородов
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Егор Борисов поручил начать строительство Центра военно-патриотического воспитания
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Ысыах Туймаады-2017: программа мероприятий
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Посланцы Полюса Холода оживили московскую улицу
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«Ысыах Туймаады-2017»: факты
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Медики принимают поздравления
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Об изменении автобусного маршрута № 35
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Республика
Авиакомпании «Полярные авиалинии» — 20 лет!
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Баталии на стройке: комментарий МВД
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Предельный возраст главврачей  предполагается ограничить до 65 лет
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Следком Якутии расследует ДТП о гибели ребенка
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Верховный суд России изменил приговоры сыновьям депутата Енторовой
16.06.2017, 14:51
Республика
Дневник навигации -2017
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Завершилась комплексная спартакиада учащихся
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16.06.2017, 14:19
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Скандал
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Массовая драка в Якутске произошла из-за… бадьи
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Продолжается скандал с «гуляющим» посреди недели министерством
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Футуролог
17 июня 2017, 6:00
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Гороскоп 17 июня 2017

Суббота. 22, 23 лунный день. Третья четверть. Луна в знаке Рыбы

Уведомление о луне

Избегайте покупки или больших решений с 7:15 утра до 14:15 сегодня. После этого Луна переходит из Рыб в Овна.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Ожидайте насыщенный день сегодня, потому что у вас большой список дел. Ошибки, дискуссии с братьями и сестрами и родственниками, плюс короткие поездки будут держать вас в пути. Приоритет тому, что, по вашему мнению, можно сделать, потому что ваш список амбициозен. Не бойтесь – вы справитесь.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Вы могли бы совершить покупки в эти выходные. Если да, прислушайтесь к уведомлению о Луне сегодня. (См. выше.). Вы сосредоточены на деньгах и на движении денег прямо сейчас, даже больше, чем обычно. А также – больше, чем обычно – вы полны замысловатых идей!

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Это для вас время высокой энергии, поэтому вы буквально летаете. Сегодня вы хотите поговорить со всеми, потому что вам есть что сказать. Вещи, как правило, идут своим путем сейчас, потому что все, что вам нужно – это вы сами.

Рак (21 июня — 22 июля)

В этот уик-энд не напрягайтесь, если можете, потому что вам нужно передохнуть. Вам нужно уединение чтобы собраться с мыслями. Тем не менее, Марс в вашем знаке подталкивает вас к активному действию, и это бросает вызов вашей потребности в одиночестве.

Лев (23 июля — 22 августа)

Подружитесь с друзьями и группами в эти выходные, потому что вы готовы играть и общаться! В частности, вы сможете пообщаться с молодыми людьми. Это хороший день, чтобы занять несколько минут и подумать о своих будущих целях. Четко сформулируйте три цели. Запишите их.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы сейчас находитесь на месте рулевого, потому что вам легко проложить свой путь, прежде всего потому, что боссы, родители и VIP-персоны одобряют вас! Они одобряют ваши желания и готовы открыть для вас двери. Используйте это время, пока оно длится, потому что это раз в год.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам повезло, что вы можете отправиться в путь в эти выходные и отправьтесь куда-нибудь, потому что это то, что вы действительно хотите сделать. Вы голодны на смену пейзажей, и вы хотите увидеть новые места, новые отели и новые закаты.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Выберите немного времени сегодня, чтобы завершить дела в отношении налогов, долгов, наследования и страховых вопросов. Все, что держится в этих областях, просто тянет вас вниз. Откажитесь от этого груза надолго! Занять позицию. Быть инициативным!

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Попытайтесь получить больше сна в эти выходные, потому что вы устали, знаете ли вы об этом или нет. Также выберите некоторое время, чтобы действительно сосредоточиться на ваших ближайших отношениях, потому что теперь вы можете много узнать о них – особенно, как вы относитесь к другим.

Козерог (22 декабря 19 января)

Найдите некоторое время сегодня или завтра, чтобы подумать о работе и доме, чтобы вы чувствовали себя лучше организованными. Когда вы чувствуете себя таким, вы испытываете большее чувство собственного достоинства. И тогда вы становитесь более продуктивным, и с этим легче жить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Используйте время сегодня или, возможно, завтра – для забавных занятий с детьми. Также выберите сегодня время для забавных занятий себе! Ищите способы выразить свое творчество. Собирайтесь вместе с другими для спортивных мероприятий, барбекю, пикников, фильмов и вечеринок.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Посвятите некоторое время для улучшения вашей домашней сцены путем уборки, распаковки, упаковки, ремонта, сортировки и, возможно, приготовления пищи. Ваш дом нуждается в вашем внимании прямо сейчас. Для многих ваша семья также нуждается в вашем внимании. Что вы можете сделать, чтобы улучшить свое место?

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