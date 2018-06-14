Городской пляж в Якутске откроют 29 июня

Городской пляж в Якутске ориентировочно откроют 29 июня, до этого водолазы проведут очистку дна акватории пляжа.

По информации пресс-службы администрации города, с зоны отдыха вывезен мусор, на территории пляжа выставлены урны, границы купания обозначены буйками, проведены работы по благоустройству.

«На сегодня основные работы уже выполнены, установлены скамейки, буйки и камеры хранения вещей, проведена работа по благоустройству медицинского пункта. На следующей неделе водолазы начнут подводную чистку реки от бытового мусора. В этом году договор для обеспечения правопорядка заключен с частным охранным предприятием. 24 июня ожидаем заключение от республиканского управления Роспотребнадзора по качеству воды», — цитирует пресс-служба директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталия Чикачева.

Безопасность на городском пляже будут обеспечивать представители ГИМС управления МЧС по Республике Саха (Якутия), спасатели и полиция.