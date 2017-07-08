Городской пляж: безопасный и комфортный отдых

Единственным санкционированным местом для купания и отдыха горожан и гостей столицы является городской пляж в 202 микрорайоне. Из-за жаркой погоды в июне в этом году пляж открылся на неделю раньше установленных сроков — с 24 июня.

Безопасность отдыхающих обеспечивают сотрудники частного охранного агентства «Дальний Восток» и сертифицированные спасатели. Днем и ночью сотрудники патрульно-постовой службы, правоохранительных органов и инспекторов ГИМС проводят регулярные рейды, проверки и профилактические беседы с отдыхающими.

«Взрослые и дети во избежание трагических случаев должны четко понимать, что на территории городского округа «город Якутск» единственным легальным, освидетельствованным местом для купания является городской пляж в 202 микрорайоне. Здесь можно плавать, не боясь за свою жизнь и здоровье. Для получения официального разрешения на открытие, пляж проходит ряд проверочных процедур: измеряется допустимая глубина воды, очищается дно, устанавливаются буйки, Управлением Роспотребнадзора проводится микробиологический анализ воды и песка, исследуется покатость береговой территории.

В несанкционированных местах, к примеру, в районе Петуховки и Даркылах, купаться категорически запрещено. Инспекторами ГИМС регулярно проводятся выездные рейды, профилактические беседы с населением, раздаются памятки о правилах поведения на воде», — рассказывает руководитель группы технического надзора по городу Якутску, старший государственный инспектор ГИМС Александр Каймонов.

Несанкционированные места для купания таят в себе много опасностей, бывает, что быстрое течение приносит корни поваленных деревьев, бревна, под водой образуются глубокие ямы – «топляки». «Не зная этих опасностей, люди заплывают далеко, ныряют и могут зацепиться на глубине. На городском пляже в 202 микрорайоне ежегодно водолазами очищается дно, поэтому лучше купаться в проверенном месте», — подчеркивает Александр Леонидович.

Для досуга отдыхающих здесь имеются площадка для волейбола, беседки, раздевалки, водные аттракционы, проводятся различные мастер — классы. По проекту «Народный бюджет» установлены скамейки и детская игровая площадка.

Пляж одновременно может принять от 3 до 5 тысяч отдыхающих.

«Учитывая пожелания населения, в этом году пляж работает с 09.00 до 21.00 часов. Вся территория пляжа является зоной трезвости, здесь работает частное охранное агентство «Дальний Восток», которое следит за общественным порядком Вход нетрезвых лиц, асоциальных граждан, пронос алкогольной продукции и других напитков в стеклянных тарах строго запрещен. За чистоту и содержание пляжа уже третий год следят сотрудники ООО «Парк «Северное сияние», — рассказывает начальник Управления Губинского округа Любовь Саввина. – «Родители с маленькими детьми, молодежь, учащиеся должны понимать, что городской пляж является единственным безопасным местом для купания. Он расположен не так далеко, практически в центре города, и если вы решили искупаться, то лучше всего приехать сюда и отдохнуть спокойно, не опасаясь за жизнь и здоровье».

Для комфортного отдыха на 100 квадратных метрах построен теневой навес с лежаками и камерой хранения. Работают киоски и ларьки, где можно купить воду, соки, мороженое, сладости.

Участковый уполномоченный полиции 202 и 203 микрорайонов, старший лейтенант полиции Гаврил Максимов отмечает, в летний период сотрудники правоохранительных органов перешли на усиленный режим: «На прилегающих к городскому пляжу территориях регулярно проходят пешие патрулирования сотрудников полиции и конной полиции. Можно сказать, что обстановка сейчас спокойная».

Участковый Гаврил Максимов рекомендует отдыхающим во избежание утерь личных вещей и сотовых телефонов, более тщательно следить за ними или оставлять в камерах хранения.

Заместитель директора ООО «Парк «Северное сияние» Вилен Старостин рассказал, что территория пляжа ежедневно очищается от бытового мусора и отходов: «Ежедневно перед открытием пляжа, с раннего утра наши сотрудники начинают уборку территории, очищают урны. Установлено 14 урн, 4 уборные кабинки, в ближайшие дни планируем установить еще 2 дополнительные кабинки».

За безопасностью жизни и здоровья отдыхающих следят сертифицированные спасатели. «Здесь установлены две смотровые вышки для спасателей, оснащенные резиновыми плавсредствами, жилетами, спасательными кругами и спасательным концом Александрова (специальная спасательная веревка). На каждой вышке установлено посменное дежурство по три спасателя. Дополнительно обходим пляж по периметру, следим за безопасностью на аттракционах. У каждого имеется рация. Пока обстановка стабильная, никаких внештатных ситуаций не возникало», — говорит спасатель Михаил Исаков.

Детско-семейный центр проводит различные мастер — классы и развлекательные мероприятия. К примеру, в эту пятницу проводился мастер-класс по изготовлению брелоков и браслетов. «Мастер — классы проходят очень интересно. Сегодня девочки учатся делать красивые цветочные композиции из фантиков и гофрированной бумаги, а мальчики делают брелоки и браслеты. Определенного графика или расписания для проведения мастер – классов нет, все зависит от занятости специалистов Детско-семейного центра», — говорит начальник отдела по социальным вопросам Управления Губинского округа Гульжан Огоннерова.

Арина, ученица 9 класса:

— Я живу в 202 микрорайоне и всегда хожу плавать и загорать на городской пляж. Здесь чисто, уютно, вода прохладная. Главное, не заплывать далеко и думать о своей безопасности, соблюдать правила поведения на воде.

Светлана, жительница города Якутска:

— С внуком пришла сюда купаться уже во второй раз. Вода здесь намного чище, чем мы ожидали, но я, думаю, что все зависит от настроения и настроя людей. Оказывается, в центре города можно отлично искупаться и позагорать, не надо никуда далеко выезжать, искать приключений на свою голову, купаясь в неустановленных местах.

Городской пляж в 202 микрорайоне был и остается излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы, и в солнечные дни здесь всегда наблюдается большое количество отдыхающих.