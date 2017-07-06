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6 июля 2017, 17:50
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Городской канал: новое дыхание озера Безымянное

Более двадцати лет в озеро Безымянное, расположенное по Покровскому тракту, 13 км, не поступала свежая вода. Безусловно, это негативно сказывалось на экологическом состоянии как самого озера, так и на прилегающей территории дачных и подсобных участков.

Местные жители с былых времен использовали озерную воду для полива своих огородов. Но после того, как из-за засорения горканала, в озеро перестала поступать проточная вода, им приходилось самим заполнять озеро. Так, на протяжении долгих лет, люди, используя насосы, сами качали воду в озеро.

А сейчас, благодаря восстановлению проточности Городского канала, вода с Атласовских озер наконец начала поступать в Безымянное озеро.

Соединение Атласовских озер с озером Безымянное в районе Речевой школы началось с 16 июня текущего года. Сейчас работы уже завершены, в озеро поступило порядка 50 тысяч кубов свежей проточной воды.

«Благодаря работе, начатой в 2013 году по инициативе главы города Якутска Айсена Николаева по восстановлению проточности Горканала, вода из реки Шестаковка начала поступать в Атласовские озера, уровень воды существенно поднялся и теперь она уже без препятствий перетекает в Безымянное озеро. Вдоль озера расположены дачные участки, люди очень рады тому, что отныне сюда всегда будет поступать чистая вода», — отмечает начальник отдела надзора за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», депутат Якутской городской Думы Владимир Аммосов.

Местные жители делятся своей радостью: «Выражаем огромную благодарность руководству города Якутска и всем столичным коммунальщикам за решение проблемы с заполнением озер. Проведена масштабная работа, позволившая нам, горожанам, пользоваться чистой озерной водой. В свою очередь, мы всегда будем беречь и охранять экологию нашего родного города Якутска», — говорит житель микрорайона Речевой школы Михаил Воробьев.

На данном участке бригады ОАО «Якутдорстрой» планируют начать работу по вывозу вырытых грунтовых масс и укреплению рвов и откосов.

Главный инженер-гидролог ОАО «Якутдорстрой» Петр Копырин рассказал, что для того, чтобы соединить озера было прорыто свыше 500 метров траншеи, протяженность озера Безымянное составляет 2 км. «В течение трех недель мы полностью соединили Атласовские озера с озером Безымянное. На 1 июля в Городской канал поступило более 1 млн. 400 тыс. кубов воды, а в Большое кольцо — порядка 500 тыс. кубов. Вода по артериям Горканала от Атласовских озер и до озер, расположенных по Вилюйскому тракту, течет беспрепятственно, затем от озер по Вилюйскому тракту около 100 тыс. кубов воды поступает в Хатын-Юряхское озеро. Ожидаем, что в следующем году Большое кольцо Городского канала будет полностью восстановлена», — рассказывает Петр Петрович.

Сегодня также укрепляются и благоустраиваются артерии Горканала в 69 квартале по ул. Каландаришвили Октябрьского округа. Петр Копырин отмечает, что благодаря умелому руководству управления округа в лице Александра Ильина, территория квартала своевременно очищена от незаконно установленных металлических гаражей. Сейчас большегрузная спецтехника и экскаваторы без труда заезжают на участок и ведут плановые работы по благоустройству Горканала.

В августе столичные коммунальщики начнут масштабные работы по очистке дна городских озер и траншей Городского канала.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска 
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