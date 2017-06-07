Городской канал: на очереди запуск большого кольца

История возникновения Городского канала берет свое начало с 1938 года, когда горная вода заполнила Сайсарский лог. В то время протяженность трассы и основных гидротехнических сооружений составляла порядка 20 км.

В 70-80-х годах прошлого столетия на 15 км. Покровского тракта, где под горой протекает река Шестаковка, был построен шлюз-регулятор, обеспечивающий свежей проточной водой близлежащие водоемы и городские озера. В летнее время работниками коммунальной отрасли Горисполкома велась плановая работа по обводнению городских озер. Старожилы вспоминают, что в те годы ребятишки даже купались в городских озерах, настолько вода в них была чистой и свежей. Затем в с. Пригородное была построена насосная станция, от которой по двум водоводам длиной по полтора километра, вода запускалась в городские озера. Это инженерное сооружение было запущено в 90-х годах, а потом и вовсе потеряно. С тех пор свежая проточная вода перестала поступать в городские озера, а стоячая вода начала быстро загнивать, артерии Городского канала были забиты мусором, что существенно повлияло на разрушение городской экосистемы. В результате этого, на протяжении десятилетий состояние Городского канала находилось в неудовлетворительном состоянии, являясь источником неприятного специфического запаха и грязи.

Кандидат географических наук, профессор Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова Иннокентий ЖИРКОВ вместе со своими студентами с начала 90-х годов занимается изучением вопросов озероведения. Он отмечает, что от состояния Городского канала напрямую зависит комплекс условий среды: климат, состояния почвы и грунта, влаго содержание и засоленность почвы, растительная особенность зеленых насаждений, биологическое разнообразие городских озер и др. Экологи отмечают, что благодаря восстановлению проточности малого кольца, городские озера наполнились проточной водой, а русло канала очищено от мусора, гнили и ила. А это играет существенную роль в улучшении городской экологии.

Заместитель руководителя Управления контрольно-аналитической работы и водных отношений Министерства охраны природы республики Зинаида ВАСИЛЬЕВА отмечает, что городские озера исторически были образованы на пойме реки Лена, и являясь важнейшей артерией города, испокон веков были связаны с ней. «До восстановления проточности городского канала, состояние городских озер было неудовлетворительное. В 2011 году Республиканским информационно-аналитическим центром экологического мониторинга была проведена паспортизация 33 городских озер, в ходе которого был взят анализ проб воды. Если взять озеро Сайсары, то анализ показал, что многие показатели ПДК (предельно допустимых концентраций) были превышены. Но последний анализ, проведенный после дноуглубительных и очистных работ, показал, что вода в озере значительно улучшилась», — отмечает Зинаида Егоровна.

Действительно, до восстановления проточности городского канала, состояние городских озер было неудовлетворительное. В 2013 году глава города Якутска Айсен Николаев принял решение о восстановлении проточности Городского канала. В тот же год коммунальщики начали проводить начальные подготовительные работы: дноуглубление, очистку мусора на всей протяженности горканала.

Заместитель начальника отдела за внешним благоустройством МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Ида ПЕТРОВА рассказывает, что масштабные работы по реконструкции русла Городского канала начали проводиться в черте города.

«Дноуглубительные работы и замена водопропускных сооружений проводились по проекту 2008 года, разработанному ЯкутПНИИС. Второй этап масштабных работ начался с 15 км Покровского тракта — реки Шестаковка, откуда берут свое начало три рукотворных русла. Два идут в Пригородное и Хатассы, а один в сторону города, на Атласовские и Сергеляхские озера. В силу того, что на протяжении десятилетий на Городской канал никто не обращал внимания, большой объем работы был проведен в части восстановления эксплуатационных и подъездных путей. На тех участках, где техника не могла проехать, использовался чисто ручной труд сотрудников жилищно-коммунальной отрасли. Например, на участке от улицы Кальвица до ВПС №4, работники «Якутдорстроя» заново прорывали русло горканала. Также на тех участках, где отсутствовали подъездные пути, тяжелую технику приходилось загонять в болотистую местность, обсыпать его и только затем проводить дноуглубительные работы», — рассказывает она.

С 2014 года масштабную работу по восстановлению проточности малого кольца Городского канала начали проводить сотрудники ОАО «Якутдорстрой».

В этом году коммунальщикам удалось полностью восстановить проточность малого кольца Городского канала от реки Шестаковка до мкр. Даркылах, протяженность которого составляет 31 км. В результате проделанной работы порядка полутора миллиона кубов воды через Шестаковку начало поступать в русла горканала и городские озера.

Инженер гидролог ОАО «Якутдорстрой» Петр КОПЫРИН рассказал, что 27 мая текущего года в истории коммунальной отрасли города произошло знаковое событие – сброс воды из озера Сайсары, в результате чего за сутки порядка 7 тыс. кубов воды продолжает поступать в русла Городского канала. «В 2017 году на горканале будут продолжены работы по дноуглублению на участках: от озера Сайсары вдоль улицы Красильникова, от моста Дзержинского до озера Солдатское вдоль улиц Кальвица и от улицы Авиационная до озера Хомустаах. Будет выполнено укрепление откосов канала бутовым камнем на участке от шлюза-регулятора на реке Шестаковка до моста Павлова. От моста Павлова до Атласовских озер будет устроена эксплуатационная дорога», — говорит Петр Копырин.

Главный инженер ОАО «Якутдорстрой» Сергей ЮРЧЕНКО отмечает, что с момента восстановления малого кольца вблизи городских озер стало проще и легче дышать: «Для укрепления откосов силами «Якутдорстроя» завозятся сыпучие материалы. На участке реки Шестаковка и городских озер ежегодно будут проводиться мероприятия по благоустройству и санитарной очистке горканала. Сейчас мы ведем подготовительные работы по восстановлению проточности большого кольца, это и дноуглубительные работы, и очистка русла, и укрепление откосов».

Длина большого кольца составляет около 20 км: река Шестаковка – Атласовские озера – озеро Ытык Кюель – Хатын Юрях – Белое озеро – река Мархинка – городская протока.

Масштабная работа, проделанная коммунальщиками города показала, что Городской канал – это живой организм, от которого напрямую зависит экологическая обстановка всей долины Туймаада. Именно поэтому, после полного восстановления большого кольца горканала начнется реализация проекта водоотведения города.