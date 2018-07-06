Городской автопарк пополнился новыми автобусами

Сегодня городской автопарк пополнился 18 новыми автобусами марки «Вектор», которые скоро начнут курсировать по улицам столицы.

Вместимость каждого автобуса — 56 посадочных мест. Большим преимуществом является возможность эксплуатации в условиях Крайнего Севера, автобусы оборудованы специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями и обладают экологическим классом «Евро4». Все 18 автобусов исполнены в едином цветовом стиле и имеют большую вместимость, по сравнению с маркой ПАЗ-32054.

Обновление автопарка стало возможным в рамках Года новаторства при поддержке депутатов Якутской городской думы и администрации города. Благодаря открытию Фонда развития городского округа «город Якутск» оказывается поддержка субъектам малого предпринимательства, в том числе осуществляющих перевозку пассажиров и багажа. С помощью полученных микрозаймов предпринимателям столицы удалось воплотить немало проектов, один из них — приобретение автобусов для улучшения комфорта пассажиров. На презентации новых автобусов было отмечено, что обновление автобусного парка столицы будет продолжаться.