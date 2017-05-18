19 мая власти Якутска планируют снести пристрой к магазину «Скиф»

На сегодняшний день в городском реестре незаконных построек числится порядка 100 объектов, в основном, это небольшие магазины, торговые павильоны, киоски, кафе, многоуровневые гаражи и малоэтажные административные здания и жилые дома. По многим объектам, внесенным в реестр городской администрации, вынесены судебные решения. В том числе незаконные объекты признаны самовольными постройками и подлежат сносу по Распоряжению Окружной администрации города Якутска, согласно п.4, ст. 222, Гражданского кодекса РФ. На сегодняшний день ведется работа по демонтажу либо сносу таких объектов во исполнение распоряжений и решений суда.

Главный специалист отдела капитального строительства Департамента градостроительства Окружной администрации города Якутска Ньургун Пахомов рассказал, что в этом году на территории городского округа «город Якутск» по решению суда, в том числе, по решению комиссии в административном порядке планируется снести порядка пяти незаконно построенных объектов.

Департамент градостроительства при поступлении заявления о незаконном строительстве проводит выездное обследование объекта, в ходе которого проводится проверка объекта на соответствие градостроительным нормам и правилам, в соответствии с действующим законодательством РФ. Если объект построен без соответствующего разрешительного документа, то он сразу включается в базу учета и мониторинга самовольного строительства на территории города Якутска. База учета находится в общем пользовании в сети интернет на официальном сайте Якутск.рф http://xn--j1aaude4e.xn--p1ai/regulatory/baza-ucheta-i-monitoringa-obektov-samovolnogo-stroitelstv/. При этом составляется справка об объекте недвижимости, имеющем признаки самовольного строительства. Затем все документы направляются в Правовой департамент для подачи иска в судебные органы о сносе самовольной постройки.

В случае, если объект самовольной постройки расположен на территории общего пользования, либо в охранной зоне инженерных сетей или на земельном участке, который использован не по назначению, то вопрос о сносе выносится на рассмотрение комиссии по сносу самовольных построек. При этом решение о сносе или сохранении объекта самовольной застройки принимается членами комиссии, после чего готовится проект распоряжения о сносе объекта.

«Если лицо, осуществившее самовольную постройку по истечение двух месяцев не предпримет никаких действий, по сносу/демонтажу или освобождению участка, то орган местного самоуправления имеет право снести объект с последующим взысканием средств на данное мероприятие от лица, осуществившего самовольную постройку в соответствии с п. 4, ст. 222 Гражданского кодекса РФ. Предприниматели и юридические лица, осуществившие строительство самовольных объектов, редко, но все же идут к нам навстречу и исполняют решение комиссии и судебных органов в добровольном порядке. Например, в январе этого году самим предпринимателем во исполнение распоряжения о сносе самовольной застройки, был снесен пристрой к многоквартирному жилому по ул. Орджоникидзе, 49, который использовался как кафе. Но есть и такие предприниматели, которые не хотят исполнять решение суда, а когда органы местного самоуправления пытаются снести объект своими силами, то всячески этому воспрепятствуют», — отмечает Ньургун Пахомов.

По решению Арбитражного суда РС (Я) в ближайшее время планируется снос самовольно возведенного объекта по ул. П. Алексеева, 61, здание магазина «Интер». Предприниматель, построивший данный объект, представил гарантийное письмо о том, что объект самовольной постройки будет добровольно демонтирован до 1 июня 2017 года. Если до указанного срока объект не будет демонтирован добровольно, то будет произведен снос объекта органами местного самоуправления.

19 мая планируется снос объекта самовольной постройки в районе Новопортавской по ул. Можайского, 21 В – пристрой к магазину «Скиф». Данный объект был построен осенью 2016 года без получения разрешительных документов и соответствующего оформления земельного участка, без соблюдения требований градостроительных норм и правил.

Если у граждан, вне зависимости от рода их деятельности, имеется в собственности земельный участок, он может ознакомиться с назначением своего земельного участка по проекту планировки и межевания территории того или иного квартала, на Геопортале города Якутска http://map.yakadm.ru/, для этого ему не обязательно запрашивать информацию у профильных структур Окружной администрации города Якутска.

«При получении разрешения на строительство, согласно ст. 51 Градостроительного кодекса гражданин либо юридическое лицо, должны будут собрать все необходимые документы и через Многофункциональный центр «Мои документы» подать заявление о выдаче разрешения на строительство». Только после получения разрешения на строительство, застройщик должен приступить к строительно-монтажным работам, в соответствии с требованиями безопасности и других нормативных документов», — поясняет Ньургун Степанович.

Управления округов города Якутска согласно Постановления Окружной администрации города Якутска от 25.10.2016г. №302п «Об утверждении Постановления об организации работы по выявлению и пресечению самовольного строительства на территории городского округа «город Якутск» на постоянной основе проводят проверки вновь возводимых объектов, в ходе которых проверяется соблюдение требований безопасности. При выявлении признаков самовольного строительства управлениями направляется служебная записка в департамент градостроительства о проведении проверки того или иного объекта. По итогам проверки принимаются меры по пресечению самовольного строительства на территории города Якутска. Такой подход дает преимущество в том, что на начальной стадии строительства самовольной постройки можно пресечь нарушение законодательства РФ в сфере строительства.