Городская среда: жители Строительного округа готовятся к благоустройству своего двора

В 2017 году при поддержке партии «Единая Россия» в стране стартовала масштабная программа по созданию комфортной городской среды. На эти цели в федеральном бюджете заложено 20 млрд. рублей. Надо отметить, что 70% из первоначально выделенного объема федеральной поддержки будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 30% на создание городских общественных пространств.

В этом году в рамках партийного проекта по формированию комфортной городской среды городу Якутску из федерального бюджета выделено 141 млн. рублей, из которых 94 млн. направлено на благоустройство дворовых территорий. Реализация федеральной программы позволит сделать дворовые территории жилых кварталов более удобными и комфортными для горожан.

В этом году в Строительном округе планируется провести работы по благоустройству 10 дворовых территорий, из которых один проект является приоритетным. Так, в рамках муниципальной программы по формированию комфортной городской среды ожидается комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Дзержинского, 9.

Староста дома Ольга ЗАБОЛОЦКАЯ отмечает, что жильцы очень рады, что их двор попал в муниципальную программу и будет благоустроен уже в этом году. «Мы очень рады, что по всей стране стартовала такая нужная и востребованная программа по формированию комфортной городской среды, и вдвойне рады, что наша дворовая территория попала в эту программу. В нашем квартале расположены два муниципальных детских сада, но при этом дворовая территория не отвечает современным требованиям. Проект комплексного благоустройства дворовой территории включает обустройство тротуаров, палисадников, создания парковочных мест, асфальтирование внутриквартальных дорог и подъездных путей.

Также по проекту «Народного бюджета» в нашем дворе появится новая современная детская игровая площадка», — отмечает Ольга Дмитриевна.

Ранее дворовая территория жилого дома была заставлена металлическими гаражами, которые весной текущего года были вывезены, а на их месте планируется обустройство детской площадки по проекту «Народный бюджет».

В 129-ти квартирном доме проживают около 400 жителей, все они готовы принять активное трудовое участие в благоустройстве дворовой территории.

Особую благодарность жильцы дома выражают главе города Якутска Айсену НИКОЛАЕВУ, Управлению архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации города Якутска и Управлению Строительного округа.

Отметим, что во время проведения работ по благоустройству дворовой территории, собственники обязаны вести фото — и видеосъемку двора «до» и «после». Также в каждом дворе будут назначены общественные контролеры из числа самих собственников и представителей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это позволит общественникам вести неусыпный надзор за процессом обустройства дворов и добиться качественного выполнения работ.

По итогам проведенных работ, среди участников программы по формированию комфортной городской среды будет проведен конкурс с ценными призами «Мой двор «до» и «после» благоустройства».