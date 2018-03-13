Городская среда: Выбери свое общественное пространство!  

В воскресенье, 18 марта жители города Якутска наряду с участием в выборах Президента Российской Федерации, отдают свои голоса за общественные пространства в рейтинговом голосовании.

Рейтинговое голосование состоится в избирательных участках в рамках второго этапа реализации приоритетной федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Отдать свои голоса за проекты общественных пространств смогут жители, имеющие прописку в городском округе «город Якутск», в том числе и подростки, достигшие 14 лет, и получившие паспорта гражданина РФ.

18 марта жители города Якутска смогут выбрать от одного до пяти проектов, которые, по их мнению, нужно благоустроить до конца 2018 года. Для участия в рейтинговом голосовании необходимо иметь при себе паспорт, получить специальный бюллетень, поставить любой знак напротив понравившегося проекта и опустить бюллетень в специальный ящик.

В рейтинговом голосовании участвуют 8 проектов благоустройства общественных пространств:

— Площадь «Ворота Якутска»,

— Сквер труженикам тыла,

— Комплексное благоустройство территории Бульвара учителя,

— Благоустройство озера Сайсары,

— Открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории,

— Роллерная зона в с. Хатассы,

— Сквер молодежи,

— Сквер землеустроителей.

Руководитель Региональной общественной организации «Движение без барьеров», общественник Афанасий Лаптев призывает горожан принять участие в рейтинговом голосовании: «Отрадно, что в России реализовывается такая нужная и полезная программа, как «Формирование комфортной городской среды». Горжусь тем, что Якутск успешно участвует в программе, а жители столицы активно вносят свой вклад в ее благоустройство. Если в прошлом году в Якутске проведена работа по комплексному благоустройству дворовых территорий, то нынче упор сделан на создание общественных пространств. Призываю горожан 18 марта прийти на свои избирательные участки и принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств. Лично мне очень понравился проект «Сквер тружеников тыла», строящийся за кинотеатром «Центральный». Проект предусматривает обустройство парковочных мест, сухого фонтана, установку урн и скамеек, а по периметру будут высажены деревья и цветы. Считаю, что проект необходим нашему городу, во-первых, это дань уважения людям, своим ратным трудом ковавших победу в тылу, а во-вторых, это создание в центре города современного общественного пространства».

Представитель педагогической общественности столицы, председатель Совета ветеранов Октябрьского округа Валентина Петрова призывает горожан поддержать проект реализации второго этапа строительства Бульвара учителя с памятником народному учителю СССР Михаилу Алексееву: «18 марта – важный день для будущего нашей страны. В этот день все мы принимаем участие в выборах Президента Российской Федерации, а также и в рейтинговом голосовании по отбору общественных пространств столицы республики. В рейтинговом голосовании представлены очень нужные для Якутска проекты. Очень хорошо, что в рейтинговом голосовании могут принять участие и дети с 14 лет, ведь именно им предстоит жить и работать в Якутске. Я, как человек, долгое время проработавший в сфере образования, призываю горожан принять активное участие в рейтинговом голосовании и поддержать проект строительства Бульвара учителя».

Известный художник Кыыдаана Игнатьева отмечает, что участие в рейтинговом голосовании — это уникальная возможность для горожан, которым не безразлично будущее нашей столицы: «Я патриот своего родного города и всегда радуюсь появлению новых общественных пространств. Их создание должно быть грамотно продумано, начиная от разработки проекта и заканчивая строительством. Считаю, что проект Геннадия Попова «Ворота Якутска» отвечает всем стандартам и канонам благоустройства. Дорогие горожане, 18 марта приходите на избирательные участки и принимайте участие в рейтинговом голосовании, поддержите проект «Ворота Якутска», чтобы он воплотился в жизнь. Не упустите свой шанс внести свой личный вклад в благоустройство родного города Якутска! Твой город – твое решение!».