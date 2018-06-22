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22 июня 2018, 17:34
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Городская среда – пространство общения

Как обеспечить комфорт и гармоничное развитие города в условиях цифровизации, обсудили в ходе работы сессии «Городская среда – пространство общения».

«В ходе сессии нам предстоит обсудить четыре важных блока вопросов. Это создание регионального Центра компетенций по развитию городской среды, общественные пространства, ЖКХ, биеналле современного искусства, а также обсудим итоги круглого стола «Земля Олонхо», как объект общественного пространства», — отметила начальник-главный архитектор Управления архитектуры и градостроительной политики мэрии города Ирина Алексеева.

В формате «вопрос-ответ» достаточно оживленно прошла работа данной сессии.

Первое слово предоставили Олегу Зоря, директору Центра компетенций по вопросам городской среды министерства строительства России.

Помимо того, что он отметил на открытии международной конференции, спикер заявил: «Отрадно, что республика Саха (Якутия) относится к тем регионам России, где большое внимание уделяется развитию инфраструктуры не только центра, но и периферии. Признаюсь, что сейчас в моей жизни Якутии очень много. Задачи у Центра компетенций амбициозные. В рамках проекта «Городские реновации» мы планируем участие республики в плане обучения глав муниципалитетов, развития пространственных территорий, мероприятий социального вовлечения молодежи, всего населения Якутии в создании комфортной городской среды».

Два года назад в начале реализации нашего проекта «Городские реновации», целью которой является вовлечение молодежи, я на самом деле столкнулся с серьезными сложностями. Многие люди, органы власти, говорили тогда, что молодежь малокомпетентна, что ей нужно шесть лет проучиться, два года попрактиковаться. Считалось, что молодые люди необязательные, им сразу нужны большие деньги и т.д. Эти два года прошли не зря, и теперь, приезжая на подобные мероприятия, мы слышим «само собой разумеется, что молодежь талантливая, что студентов нужно привлекать». Буквально вчера мы стали свидетелями того, что студенты за каких-то три часа могут создать проектное решение, модель по строительству объекта по благоустройству города (прим. авт.: речь идет о Парке новых поколений). А что если им предоставить неделю? Кадровая политика центров компетенций должна подтягивать талантливую молодежь, поддерживать их инициативы».

Модератор Ирина Алексеева, прежде чем предоставить Наталье Членовой, поделилась по какой причине участникам сессии необходимо заострить внимание на выступление этого спикера: «Мы, архитекторы, на практике испытали, что при реализации любого строительного проекта могут возникнуть серьезные проблемы, если нет тесного общения, синхронизации действий всех сфер, вовлеченных в создание комфортной городской среды».

Наталья Членова, советник главы окружной администрации, координатор проектного офиса города Якутска рассказала о том, что проектный офис является инструментом управления для создания Умного и комфортного города. За шесть месяцев, по ее словам, офисом сгенерирован 101 проект по пяти основным направлениям: «Комфортный город», «Волокиты нет», «Город без пыли», «Агропояс Якутска», «Новые школы – Столице».

На сегодняшний день офисом активно ведется создание системы мониторинга пожарной безопасности на территории города. Кроме того, создаются совместные предприятия. Данный механизм предполагает включение в отводные документы на землю под комплексную застройку территории требования о строительстве умных объектов, укомплектованных не только датчиками, но и аппаратурой, позволяющей автоматизировать передачу данных. Также ведется работа по направлению  «Муниципальный кэшбэк» – зачисление балов для использования при получении услуг партнеров за социальную активность населения. Пополняется сервис, позволяющий жителям производить онлайн оплаты за все.

Главный архитектор столицы республики добавил к озвученной коллегой информации то, что проектный офис ведет активную политику по обмену опытом. Так, специалисты офиса зимой 2017 года всем составом выезжали в город Сеул, где на месте изучили интересные проекты по видеонаблюдениям, по работе центра обработки данных. А весной этого года ездили на практику в Москву. И те методы, которые применяются в больших городах в создании комфортной среды, Якутск применяет на практике.

«Про умный город можно говорить много – тема очень популярная, но в России я считаю, нужно иметь свои подходы. Тема безопасного города, к примеру, у нас отличается от многих стран, есть свои особенности. В целом структура умного города состоит из таких проектов, как «Безопасный город», «Транспортная инфраструктура», «Энергоэффективность», «Экология», «Образование», «Здравоохранение», «Коммуникации». На мой взгляд, в Якутии, прежде всего, инвестировать необходимо энергоэффективность, исходя из климатических условий региона», — в свою очередь отметил московский участник, коммерческий директор регионального информационного центра «РИЦ» Константин Семенов.

Все спикеры и слушатели, организованной сессии пришли к единому мнению – развитие есть!

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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