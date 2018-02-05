Городская среда: горожане внесли более 15 тысяч предложений

По информации Управления архитектуры и градостроительной политики города Якутска на 5 февраля от горожан поступило 15 430 предложений по обустройству общественных пространств.

Каждый житель города Якутска может высказать свое мнение о том, какое общественное пространство необходимо благоустроить в 2018 году.

Председатель Постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы Сергей Черных положительно оценивает сбор предложений:

«Якутск развивается и меняется в лучшую сторону. Очень важно вовлекать население в процесс создания комфортной среды, чтобы каждый житель смог почувствовать сопричастность к развитию родного города. Ведь именно от общественности напрямую зависит, как будет выглядеть Якутск в ближайшие годы».

Председатель Постоянного комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской Думы Николай Васильев уверен, что сбор предложений — это современный механизм развития местного самоуправления:

«Участие общественности в принятии решений по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды — один из инструментов, способствующий формированию чувства сопричастности к месту и повышению эффективности управленческих и планировочных решений. Скверы, зеленые зоны, культурные и исторические достопримечательности, улицы и площади Якутска – это наше общее достояние. Мы должны понимать, что без нашего участия, Якутск не станет современным, красивым, ухоженным и безопасным городом. Кроме того, благоустроенные городские территории, общественные зоны положительно влияют и на настроение людей».

До окончания сбора предложений по благоустройству общественных пространств остаются считанные дни. Все поступившие от горожан предложения будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии, по итогам которой наиболее проработанные проекты в марте вынесут на рейтинговое голосование. Проекты, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы до конца 2018 года.

Пункты сбора предложений расположены в округах по следующим адресам:

1) ТРК «Туймаада», ул. Орджоникидзе, 38;

2) Поликлиника №1, ул. Кирова, 19;

3) Многофункциональный центр «Мои документы», ул. Аммосова, 18;

4) ТЦ «УлуруМолл», ул. Кальвица, 14/5;

5) ТЦ «ОптимистПроф», ул. Автострада 50 лет Октября, 1а;

6) Окружная администрация города Якутска, пр. Ленина, 15;

7) Окружная администрация города Якутска, ул. Октябрьская, 20/1;

8) Управление Автодорожного округа, пр. Ленина, 52;

9) Управление Гагаринского округа, ул. Можайского, 13/3Г, к.1;

10) Управление Губинского округа, ул. Богатырева, 11;

11) Управление Октябрьского округа, пр. Ленина, 46;

12) Управление Промышленного округа, ул. 50 лет Советской Армии, 33;

13) Управление Сайсарского округа, ул. Винокурова, 21;

14) Управление Строительного округа, ул. Клары Цеткин, 2;

15) Управление Центрального округа, ул. Ярославского, 17;

16) Администрация мкр. Кангалассы, ул. 26 Партсъезда, 5;

17) Администрация с. Маган, ул. Кирова, 1;

18) Администрация мкр. Марха, ул. О. Кошевого, 67а;

19) Администрация с. Пригородный, ул. Совхозная, 27;

20) Администрация с. Табага, ул. Комсомольская, 20/2;

21) Администрация Тулагино-Кильдямского наслега, ул. Первомайская, 4;

22) Администрация с. Хатассы, ул. Совхозная, 35/1.

Также можно подать заявку не выходя из дома или офиса по электронной почте: dgp.yakutsk@mail.ru и через городской портал OneclickYakutsk в разделе «Городская среда»: http://www.oneclickyakutsk.ru/Ideas/411.aspx.

Примите участие в сборе предложений! Твой город – твое решение!