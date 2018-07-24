Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!

Любимому городу Якутску 9 сентября исполняется 386 лет. Для большинства из нас День города является одним из самых любимых праздников. Окружная администрация города Якутска всегда старается подготовить для горожан и гостей столицы интересную, яркую и насыщенную праздничную программу.

Палитра событий, приуроченных к главному городскому празднику, настолько многогранна, что мероприятия в честь Якутска начнутся за несколько дней до основного торжества.

Программа включает в себя самые разнообразные мероприятия, начиная от концертов и заканчивая спортивными соревнованиями.

Основным направлением нынче станет исторический экскурс в прошлое. Об этом на заседании оргкомитета сообщила начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г.Якутска Антонида Корякина.

«Для горожан и гостей столицы мы готовим специальную программу «Якутск — история под ногами». В городе будут курсировать бесплатные экскурсионные маршруты по историческим местам. Будет организована выставка старинных фотографий Якутска и уникальные артефакты раскопок, найденные во время строительства Бульвара учителя», — отметила Антонида Корякина.

Традиционно в этот праздничный день состоится чествование юбиляров, новобрачных, почетных граждан города Якутска.

Горожане смогут насладиться просмотром уличного кино на международном фестивале, который развернется на нескольких площадках города.

Состоятся творческие марафоны «Таланты и поклонники» с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, а также полюбившаяся многим программа «Читай-город. Якутск литературный».

Не станет исключением проведение цикла мероприятий «Добрые дела на благо людей» и «Добровольцы столицы».

Насыщенную спортивную программу дополнят утренние зарядки и велоэкскурсии с участием известных звезд, политиков, спортсменов.

В рамках праздничных мероприятий планируется открытие новой зоны комфортного отдыха для горожан и многое другое.

Программа Дня города будет организована во всех округах и пригородах столицы.