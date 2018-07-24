Город Якутск готовится к празднованию Дня рождения!

Любимому городу Якутску 9 сентября исполняется 386 лет. Для большинства из нас День города является одним из самых любимых праздников. Окружная администрация города Якутска всегда старается подготовить для горожан и гостей столицы интересную, яркую и насыщенную праздничную программу.
Палитра событий, приуроченных к главному городскому празднику, настолько многогранна, что мероприятия в честь Якутска начнутся за несколько дней до основного торжества.
Программа включает в себя самые разнообразные мероприятия, начиная от концертов и заканчивая спортивными соревнованиями.
Основным направлением нынче станет исторический экскурс в прошлое. Об этом на заседании оргкомитета сообщила начальник Управления культуры и духовного развития Окружной администрации г.Якутска Антонида Корякина.
«Для горожан и гостей столицы мы готовим специальную программу «Якутск — история под ногами». В городе будут курсировать бесплатные экскурсионные маршруты по историческим местам. Будет организована выставка старинных фотографий Якутска и уникальные артефакты раскопок, найденные во время строительства Бульвара учителя», — отметила Антонида Корякина.
Традиционно в этот праздничный день состоится чествование юбиляров, новобрачных, почетных граждан города Якутска.
Горожане смогут насладиться просмотром уличного кино на международном фестивале, который развернется на нескольких площадках города.
Состоятся творческие марафоны «Таланты и поклонники» с участием лауреатов международных и всероссийских конкурсов, а также полюбившаяся многим программа «Читай-город. Якутск литературный».
Не станет исключением проведение цикла мероприятий «Добрые дела на благо людей» и «Добровольцы столицы».
Насыщенную спортивную программу дополнят утренние зарядки и велоэкскурсии с участием известных звезд, политиков, спортсменов.
В рамках праздничных мероприятий планируется открытие новой зоны комфортного отдыха для горожан и многое другое.
Программа Дня города будет организована во всех округах и пригородах столицы.
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