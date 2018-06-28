Город предлагает предпринимателям земельные участки на выгодных условиях

Предприниматели смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки в Якутске по упрощенному порядку при условии обустройства на них общественных пространств.Об этом на очередном заседании Координационного совета по предпринимательству при главе города Якутска сообщила заместитель главы по экономике и финансам Елена Кузнецова, куратор проектного офиса «Комфортный Якутск» Народной программы «Работаем на успех Якутска».

Соответствующий Административный регламент, утвержденный постановлением Окружной администрации № 180п, вступил в силу 18 июня 2018 года. Согласно регламенту, земельные участки могут быть предоставлены предпринимателям по 30 видам использования.

Из этого перечня к благоустройству общественных пространств относятся элементы благоустройства территории и малые архитектурные формы, а также объекты для организации обслуживания зон отдыха населения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, лодочные станции, передвижные и сезонные аттракционы, пункты проката различного инвентаря, детские площадки и другие.

Основным условием предоставления земельного участка по упрощенной форме является освоение участка в соответствии с проектом благоустройства территории, согласованным с Окружной администрацией. Проект благоустройства вместе с описанием местоположения участка прилагается к заявлению на предоставление земельного участка, которое подается в Департамент имущественно-земельных отношений города.

«На начальном этапе мы предлагаем ряд уже готовых эскизных проектов, разработанных Управлением архитектуры и градостроительной политики. Все согласования по реализации проекта Окружная администрация берет на себя», — подчеркнула Елена Кузнецова. С проектами, как и с регламентом, можно ознакомиться на официальном сайте якутск.рф.

Председатель Координационного совета Сергей Черных высказал пожелание, чтобы в будущем проекты, касающиеся деятельности предпринимателей, проходили через экспертную оценку членов совета. Также участники заседания интересовались процедурой предоставления участков.

Также на заседании Координационному совету по предпринимательству был представлен проект системы добровольной сертификации «Сделано в Якутии», разработанный Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия). Ирина Коба, заместитель генерального директора АНО «Союз экспертизы при Торгово-промышленной палате РС (Я)» рассказала, что основной целью введения такой системы является повышение качества и конкурентоспособности продукции, товаров и услуг местных производителей. «Сертификация дает компании возможность участия в национальных трендах и конкурсах и получения государственных заказов. Бренд «Сделано в Якутии» служит формированию положительного имиджа республики как территории стабильного производства и высокого качества», — заявила Ирина Коба.

Система «Сделано в Якутии», вступившая в силу с 1 апреля 2018 года, имеет свой знак и включает три уровня сертификации продукции. В настоящее время 17 предприятий республики сертифицировали 35 видов продукции, из них 26 видов относятся к пищевой группе продукции и 9 видов – к непищевой группе.

Участники Координационного совета отметили, что для достижения поставленной цели – повышения конкурентоспособности якутской продукции на рынках, введенная система сертификации должна стать реальным инструментом поддержки местных производителей. К примеру, обладатели сертификата «Сделано в Якутии» могли бы получать преимущество при заключении контрактов с государственными структурами.

На заседании также было принято решение о взаимодействии Координационного совета по предпринимательству при Главе города Якутска о Общественного совета при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) по общим направлениям деятельности.