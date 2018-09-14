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14 сентября 2018, 19:17
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Город достиг высоких результатов

Предыдущее руководство города покидает ключевые посты и передает дела новой администрации. Каких результатов достиг город за последние годы? 

Прежняя команда Якутска завершает свою работу с большими достижениями и новыми начинаниями, объединив за эти годы энергию горожан, чтобы сделать нашу столицу лучше и краше. С самого начала команда Якутска под руководством Айсена Николаева вместе с общественностью начала работу по решению городских проблем. А их было немало! Сегодня можно вспомнить самые острые проблемы, которые стояли в полный рост, требуя решительных и незамедлительных действий.

Новые школы и детсады

Администрацией города удалось решить одну из важнейших проблем — обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. В 2012 году президент России поставил перед правительством и регионами задачу обеспечить доступность дошкольного образования. Эта приоритетная задача в Якутске успешно решена в максимально сжатые сроки.

Евдокия Евсикова курировала социальные вопросы: «Была решена тяжелейшая ситуация с детскими садами: с далекого 1992 года в городе было введено всего 3 детсада. Более 15 тысяч детей состояли в очереди, в начале 2012 года мамы были готовы перекрыть проспект Ленина, выражая свой протест. 

Благодаря муниципальной программе, включающей помимо строительства новых зданий детских садов механизм муниципально-частного партнерства, в городе создано более двух тысяч дополнительных мест в частных дошкольных учреждениях. Здания муниципальных детсадов расширены за счет реконструкции третьих этажей. Кроме того, первыми на Дальнем Востоке и одними из первых в стране власти Якутска начали выкупать первые этажи новостроек под детские сады. 

Но главным показателем остается количество новых детских садов. В одном только 2015 году в Якутске открылись 4 новых детских сада – «Прометейчик» на 180 мест, «Кунчээн» на 240 мест, «Журавлик» на 240 мест, «Жемчужинка» на 240 мест. За шесть лет в Якутске введено более 10 новых муниципальных детских садов, в том числе здания для дополнительных групп».  

В Якутске также было положено начало строительству школ.

«В столице открылись 24-я школа на Новопортовской улице, Республиканский лицей, 18-я школа в поселке Геологов. Новое здание получила 25-я школа на Гимеине. Выкуплены и реконструированы дополнительные здания для 17 школ и Сахагимназии. Созданы дополнительные места для школ в выкупленных помещениях и новостройках.  Так, готовятся к сдаче под учебные заведения здание по ул. Кирова, 15, дополнительные начальные классы для школы №17. Нынче в День знаний первоклассники и учащиеся начальных классов 203 микрорайона пошли в новую современную школу — дополнительный комплекс для начальных классов СОШ №33», — рассказала Евдокия Ивановна.

 Новые дороги и дома

Еще одна из важнейших задач — ремонт дорог и строительство жилья и социальных объектов. При поддержке республики небывалые ранее темпы набрала реконструкция улично-дорожной сети. С 2012 года отремонтированы участки более 56 улиц города общей протяженностью порядка 78,5 километра!

На всех улицах обустроено придорожное водоотведение, наружное освещение, новые тротуары и остановки. Улучшилось качество содержания, уборки дорог и территорий.

Настоящий прорыв состоялся в жилищном строительстве. Ввод жилья увеличился в два раза и достиг 375 тыс. кв. метров. Больше одного квадратного метра в год в расчете на каждого жителя – это уже мировой уровень динамики жилищного строительства.

Долгие годы в Якутске отсутствовала перспектива по расселению аварийного жилья – количество и состояние аварийных домов, в которых жили десятки тысяч горожан, достигло, можно сказать, критической отметки.

Сергей Игнатенко: «За последние годы Якутск уверенно закрепил свое лидерство на Дальнем Востоке по строительству жилья. Набирает обороты комплексная застройка кварталов. В прошлом году началось возведение 12 социальных объектов в рамках государственно-частного партнерства: трех объектов культуры, четырех школ, пяти детских садов. Муниципально-частное партнерство позволило сделать большой шаг в развитии социальной инфраструктуры города.

Город Якутск в числе первых муниципальных образований республики, завершивших республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья. Окружной администрацией города Якутска проведена масштабная работа по расселению жителей аварийных квартир. Благодаря адресной программе в новые квартиры заселились 6 341 тысяч горожан.   

В Якутске начиная с 2012 года расселено и снесено 493 ветхих и аварийных дома (120 тысяч кв. метров), в том числе и с привлечением средств внебюджетных источников. Но, тем не менее, несмотря на проделанную работу, в установленном законом порядке после 1 января 2012 года признаны аварийными еще 315 многоквартирных домов города Якутска (около 6 тысяч квартир). Сейчас признание домов аварийными не прекращается, межведомственная комиссия еженедельно выезжает на проверки, таким образом цифра растет». 

 Новый облик Якутска – комфортная городская среда

Благоустройство всегда было одним из актуальнейших вопросов для города, а с прошлого года ведется работа и по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», рассчитанной на пять лет. Конечно, есть софинансирование из местного бюджета. Благодаря программе преобразились десятки городских дворов, появляются новые общественные пространства и арт-объекты. В этом году город пошел дальше и привлек к благоустройству общественных пространств предпринимательское сообщество. Теперь предприниматели могут получить земельный участок в упрощенном порядке в течение 30 дней при условии обустройства на этом участке общественного пространства на свои средства. К нам уже поступило порядка 30 заявлений, 4 проекта уже выбраны для реализации.

Стратегия Якутска. Прозрачность.

Работу финансово-экономического блока возглавляла заместитель главы города Якутска Елена Кузнецова:  «Прежде всего, у города появилась стратегия – четкое видение, понимание, план, как дальше развиваться городу. Стратегия социально-экономического развития городского округа «город Якутск» на период до 2032 года была принята по инициативе Айсена Сергеевича Николаева в первый его срок в должности главы в 2015 году. Причем, эта стратегия стала первым планом развития Якутска за всю историю. И Якутск стал первым муниципалитетом в республике, принявшем стратегию своего развития, и одним из первых в России. Именно благодаря четкой стратегии нам удалось добиться ощутимых результатов за короткое время. Думаю, и в дальнейшем с данной стратегией будет понимание, куда двигаться городу, как развиваться. Бюджет города за период работы Айсена Николаева увеличился вдвое. Одним из ключевых преимуществ команды считаю — отношение каждого в ней к городу, как дому — месту, в котором мы живём, в котором растут и будут жить наши дети».

Серьезная работа проведена по снижению административных барьеров в предоставлении муниципальных услуг. Как результат – в 2018 году семь самых востребованных муниципальных услуг переведены в электронный вид. Сейчас любой человек может зайти на сайт e-yakutia.ru и в один клик получить услугу, к примеру, подать заявление на предоставление земельного участка.

В 2017 году по инициативе главы города началась реализация Народной программы «Работаем на успех Якутска!» по основным направлениям работы «Новые школы столице», «Агропояс Якутска», «Город без пыли», «Волокиты.нет» и «Комфортный город», направленной на развитие Якутска до 2022 года.

 Народная программа возникла в развитие Стратегии социально-экономического развития. Только поменялся формат управления – был сделан упор на командную работу, нацеленную на конкретные результаты. Более 50 проектов реализовано по всем направлениям: новые помещения дополнительных классов, система видеонаблюдения, wi-fi на территориях общественных пространств, умный дом, электронные услуги и многие другие.

Внедрен стандарт качества предоставления услуг, а главное, обеспечена доступность к информации. Удалось расширить доступ к информации для горожан — на геопортале можно получить исчерпывающие данные  о планах города, земельных участках, строительстве. В текущем году наконец продвинулась на 250 позиций очередь на садово-огороднические  участки.

Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии России проведена работа по переводу земель лесного фонда для выделения земельных участков многодетным семьям. В проекте нового генерального плана городского округа эти земли уже отображены, дело за малым – согласование с федеральным уровнем власти.

Новая инфраструктура

Запуск нового водозабора Якутска стал историческим событием, влияющим на качество жизни тысяч горожан. Благодаря водозабору снята давняя проблема с обеспечением жителей качественной питьевой водой. Стратегически важный объект стал самым крупным в сфере водоснабжения на всем Дальнем Востоке.

Администрацией города уделялось огромное внимание развитию инфраструктуры. Заработала новая сливная станция – по большому счету, это предотвратило катастрофическое загрязнение реки Лены сточными водами города.

Десятилетиями в абсолютно заброшенном состоянии находился городской канал.  Была поставлена задача его технической реконструкции. Проделана огромная работа по очистке и дноуглублению, прокладке новых труб, водопропускных устройств. Проточность горканала восстановлена от Шестаковки до Даркылаха. Теперь водоемы долины Туймаада наполняются свежей водой.

Беспрецедентно пополнился парк коммунальных предприятий города: для них приобретено более 170 единиц современной спецтехники: грейдеров, уборочных машин, погрузчиков, самосвалов.

Автопарк МУП «ЯПАК» пополнился почти в два раза, открыты новые автобусные маршруты, введена дифференцированная оплата проезда и бесплатный проезд для учеников начальных классов.  В округах и пригородах открыта 21 теплая автобусная остановка.

 Открытость власти

Открытость власти помогла горожанам действительно стать партнерами, полноправными участниками управления городом. Сегодня горожанам доступны любая информация, возможность заявлять о проблемах, выражать свое мнение – и все это в обязательном порядке принимается во внимание. Внедрены и активно используются горожанами современные технологии: сайт OneclickYakutsk, геопортал, инвестиционный портал, сайты муниципальных закупок «Витрина закупок» и открытого бюджета, на котором горожане могут ознакомиться с информацией по формированию и расходованию бюджета города в достаточно упрощенной форме. Традицией стало проведение ежемесячного Единого информационного дня. Надо только чаще пользоваться всем этим!

Примером для многих российских городов стала активность жителей Якутска в общей заботе о своем городе. Городские акции «Вызов-кузов», «Личный пример», «Народный бюджет» признаны лучшими практиками и перенимаются муниципалитетами во всей России. Такие грандиозные проекты, как возведение мемориала «Солдат» Туймаады, акция «Миллион цветов», состоялись исключительно на волне народной инициативы, солидарности горожан.

Одной из самых успешных практик по открытости органов власти, инициированных Айсеном Николаевым, является городской портал One click Yakutsk, отмеченный множественными наградами. Основан в 2013 году как инструмент для прямого взаимодействия горожан и органов муниципальной власти. За эти годы он стал неотъемлемой частью жизни города.   Флагман портала – это сервис «Мониторинг проблем», где горожане оставляют заявки по устранению тех или иных проблем.  Также через портал жители Якутска принимают участие в процедуре публичных слушаний, подают заявки на грантовый конкурс «Народный бюджет», предлагают идеи по улучшению городской среды.  Городским порталом реализованы проекты  «Культурный паспорт школьника», народная книга «Факты о Якутске»,  «Мэрия LIVE», «Битва блогеров» и другие.

Окружная администрация все эти годы широко вовлекала горожан в управление столицей. Городская власть приблизилась к населению, оперативно решая большинство проблем прямо по месту жительства, в открытом диалоге с населением.

Горожане стали обращаться в администрации не только с жалобами, но и со своими инициативами и предложениями. Активные жители, неравнодушные к своему городу, объединившись в общественных советах, ветеранских, женских, молодежных организациях, обрели второе дыхание и стали реально влиять на решения, принимаемые в городе.

Все яркие события, произошедшие в нашем городе, формируют новое представление о Якутске как о городе высокой самобытной культуры и больших достижений. Подводя итоги прошлых лет, можно сказать, что все достигнутое – результат совместной работы с горожанами. Окружная администрация города Якутска говорит искреннее спасибо за это всем жителям нашего города!

Источник: якутск.рф.
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