Город добра: предприниматели поддерживают воспитанников коррекционных школ

В Якутске с каждым днем набирает обороты благотворительная акция «Эстафета добра», стартовавшая еще в Год труда и получившая продолжение в Год добра в рамках направления «Якутск — город возможностей».

Так, 23 мая коллектив развлекательного центра «Мандарин» организовал выпускной праздник для учащихся начального звена Республиканской Специальной (коррекционной) школы-интерната №2 VII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Директор развлекательного центра Наталья ВАСИЛЕНКО отмечает, что с воспитанниками и педагогическим коллективом коррекционной школы-интерната они активно сотрудничают на протяжении последних 5 лет.

Дети регулярно проводят свой досуг в стенах развлекательного центра, отмечают дни рождения и праздники. «Подарить детям заряд положительной энергии, радость и счастье в силах каждого из нас. Очень часто люди воспринимают благотворительность как разовую акцию, когда незащищенным категориям граждан вручаются подарки, продуктовые наборы и на этом доброе дело заканчивается. На самом деле, понятия благотворительности и социальной ответственности бизнеса лежат совершенно в другой плоскости, когда люди более ответственно подходят к этой миссии, когда постоянно поддерживают связь со своими подопечными.Иногда доброе слово, теплое объятие, внимание и забота дарят человеку больше радости, чем дорогие подарки. Для нас воспитанники коррекционной школы стали родными, мы следим за их успехами, достижениями, они буквально растут на наших глазах. Дети приглашают нас на свои праздничные мероприятия, организуют концертные номера, дарят нам картины и поделки, сделанные своими руками», — делится Наталья Александровна.

В день проведения «Эстафеты добра» воспитанники Специальной (коррекционной) школы-интерната вдоволь поиграли на игровых автоматах и повеселились.

Педагог Специальной (коррекционной) школы — интерната Анна ФФИЛИППОВА рассказала, что в этом году начальную школу оканчивают шестеро детей: «Сегодня с утра в нашей школе прошло праздничное мероприятие,посвященное выпуску учащихся четвертого класса. Ребята очень талантливые, активные, любят рисовать, мастерить своими руками поделки. Со следующего года их классным руководителем буду я. Огромную благодарность выражаем доброму коллективу развлекательного центра «Мандарин», в лице директора Натальи Александровны Василенко, которая всегда поддерживает наших детей».

Учительница начальных классов Ньургустана НИКИТИНА отмечает: «В развлекательном центре работают добрые, отзывчивые люди, которые всегда готовы протянуть нашим воспитанникам руку помощи. За этот учебный год наши воспитанники не раз посещали этот центр, где весело проводили свой досуг, играли, веселились, рисовали».

Дружный коллектив развлекательного центра «Мандарин» призывает предпринимателей и горожан поддержать благотворительную акцию «Эстафета добра» и совместными усилиями сделать как можно больше добрых дел, подарить радость и заботу тем, кто в этом нуждается.