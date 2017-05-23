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Город добра: будущее российского футбола — в Мархе!

История успеха детской футбольной команды «Пульс» начинается с 2001 года. За эти годы команда под руководством тренера Василия ИВОЧКИНА воспитала не одно поколение футболистов, преданных спорту и здоровому образу жизни.

«Детские команды я начал тренировать с 2001 года. Тогда Марха еще не носила статус микрорайона, а называлась поселком. Руководителем администрации Мархи работал Геннадий САВОЧКИН, который обратился ко мне с просьбой создать детскую футбольную команду. Так, с апреля 2001 года в течение двух месяцев на базе спортивного центра «Пульс» на испытательном сроке я начал работать инструктором. И затем с сентября начал тренировать детскую футбольную команду «Пульс», — рассказывает Василий Викторович.

В футбольной команде с большим энтузиазмом занимаются мальчишки с микрорайона Марха и всего города Якутска. Сегодня Василий Викторович тренирует несколько команд, которых разделяет по годам рождения воспитанников, например, «Пусль-2007», «Пульс — 2008», «Пульс — 2009» и так далее.

Детский футбольный клуб (ДФК) уже показал первые достойные результаты, завоевав в 2015 году 1 место в первенстве России на призы клуба «Кожаный мяч» в городе Воронеже. А в этом году команда стала победителем Детской футбольной лиги города Якутска и удостоилась чести выступать в Дальневосточном этапе Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом», который пройдет в июне в Хабаровске.

В футбольной команде «Пульс-2007» занимаются в основном учащиеся третьих классов Мархинской общеобразовательной школы №2.Тренер Василий Ивочкин признается, что в «Пульс-2007» набраны мальчишки, большинство из которых по своему темпераменту и складу характера являются холериками, отличающиеся наибольшей эмоциональностью, энергичностью, взрывным характером. «Это свойство характера наиболее активно проявляется во время тренировок и соревнований, они воспринимают футбол очень живо, любят атаковать, нападать и наступать, к победе идут до конца.

Например, с ноября 20016 года по апрель 2017 года команда играла в Детской футбольной лиге города Якутска, всего было сыграно 11 игр, где самое большое количество голов (80!) было забито именно участниками команды «Пульс-2007». Я помню, как мальчишки пришли ко мне на первое занятие, это было в прошлом году, тогда по городу занимали только четвертое место. А сейчас ребята настолько прибавили в мастерстве, что уже заняли 1 место в Детской футбольной лиге города Якутска, – говорит тренер. — В работе с детьми, на мой взгляд, самое главное — это обладать терпением, уметь ждать результата. В начале своего обучения, когда ребята еще находятся в дошкольном и младшем школьном возрасте, на занятие они приходят побаловаться, побегать, поэтому с них сложно требовать прилежного выполнения целенаправленных упражнений и комбинаций. Для того, чтобы они полюбили футбол и отнеслись к нему более серьезно, необходимо, чтобы прошло определенное время. Но когда это время наступает, и уже видишь, что ребята стали относиться к тренировкам ответственно, научились дисциплине, что они уже хотят получать знания, тогда начинаешь тренировать их профессионально, обучая техническим и тактическим элементам командной игры».

В состав детской футбольной команды «Пульс -2007» входят 20 учащихся Мархинской общеобразовательной школы №2. Ребята признаются, что очень любят играть в футбол и хотят связать свою дальнейшую жизнь со спортом.

Одним из первых в футбольную команду «Пульс» записался ученик 3 «б» класса Мархинской СОШ №2 Андрей ГЕРАСИМОВ: «В футбольную команду меня привел старший брат, потом про футбольную команду я рассказал одноклассникам, они заинтересовались, пришли на тренировку, и с тех пор мы стали заниматься вместе».

«Я выбрал футбол, потому что он является наименее травматичным видом спорта. Мне нравится пинать мяч, бегать по полю, забивать голы. О том, что я хочу заниматься футболом, сказал папе и он привел меня к Василию Викторовичу», — делится юный футболист Данил САРИОГЛО.

«В команде мы являемся защитниками. Чтобы защищать ворота нужно быстро бегать, стоять в защитной стоечке, уметь выполнять финты. Наша команда очень дружная, играем все сообща, каждый выполняет свою тактику. В этом году стали первыми в соревнованиях среди детских команд города Якутска и скоро поедем в Хабаровск, где тоже надеемся завоевать призовые места. У нас самый лучший тренер, мы его очень уважаем и любим, можно сказать, что он для нас как отец», — говорят учащиеся 3 «а» класса Мархинской СОШ №2 Данил ЗАХАРОВ, Артем ШАДЧИН, Володя ДАНИЛОВ.

«Когда мы вырастем, то хотим стать настоящими футболистами, как Роналду, Месси, Пеле. Благодаря тренировкам и футболу мы стали быстрее бегать, выполнять физические упражнения, научились хорошо выполнять различные финты. Василию Викторовичу желаем больших успехов, крепкого здоровья и благодарим за то, что он научил нас любить футбол», — говорят учащиеся 3 «б» класса Мархинской СОШ № 2 Богдан КРИВОШЕИН, Андрей ТРЕНИН, Антон БИЗИМОВ.

Тренер Василий Ивочкин основными принципами своей работы считает привлечение детей в мир спорта и популяризацию здорового образа жизни. В команде тренировочный процесс формируется с учетом физической и тактической подготовки юных игроков для их полноценного развития.

«Огромную поддержку в тренерской работе оказывают родители, которые всегда готовы оказать посильную помощь и поддержку команде. У ребят очень понимающие родители, всецело поддерживающие детей. В июне мы полетим в Хабаровск на Дальневосточный этап Всероссийского футбольного фестиваля. В приобретении билетов нам помогли родители, а денежный сертификат в размере 50 тысяч рублей, который нам передали предприниматели микрорайона Марха, планируем использовать для проживания и питания спортсменов», — отмечает Василий Викторович.

Сейчас тренировки детской футбольной команды «Пульс» проходят в СК «Дохсун», а в летнее время на реконструированной спортивной площадке Мархинской СОШ №2.

Тренер Василий Ивочкин отмечает, что за последние 5 лет в городе Якутске большое внимание стало уделяться развитию детско-юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.И эта работа уже дает свои первые положительные результаты. Пример тому, когда детская футбольная команда из пригорода занимает призовые места среди команд из крупных городов центральных регионов России. Особую благодарность Василий Викторович выражает Окружной администрации города Якутска, Управлению физической культуры и спорта в лице Константина БУРЦЕВА, оказавших посильную помощь и поддержку в организации и проведении Детской футбольной лиги города Якутска.

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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