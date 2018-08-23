Город детства: Создадим для детей Якутска лучшие условия

Нина Горбунова, заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ребенка — детский сад №15 «Северные звездочки» поддерживает инициативу кандидата на пост главы города Якутска Александра Саввинова по созданию для детей лучших условий для образования, оздоровления, культурного и физического развития.

Директором детского сада «Северные звездочки» Нина Виссарионовна была назначена еще в период проектирования здания дошкольного учреждения. На сегодняшний день детский сад является образцовым по всему Дальнему Востоку. Современное здание было построено в 2014 году. Детский сад впечатляет, чего там только нет: просторный спортивный зал, бассейн, фитобар, соляная пещера, кабинет робототехники и информатики, зимний сад и многое другое. Детсад посещает порядка 600 детей.

Детский сад «Северные звездочки» интересен еще тем, что стал экспериментальной площадкой для внедрения 20-дневного меню, включающего в том числе национальные блюда, приготовленные из местной продукции. Проект был инициирован и внедрен Якутской городской Думой под руководством Александра Саввинова.

Меню составлено с учетом национальных особенностей питания, состояния здоровья детей и включает блюда из местных продуктов. Нина Виссарионовна рассказывает, что теперь аппетит у детей отменный, ведь они употребляют в пищу блюда, к которым привыкли с раннего детства. Это якутский суп, якутская лепешка, сладкий пирог с брусникой, морс и многое другое. В меню также включены местная белая рыба и жеребятина.

Пилотный проект по внедрению единого меню в четырех детских садах № 15, № 97, №102, №33 показал положительные результаты, а самое главное, что дети довольны. С сентября этого года единое 20-ти дневное меню будет внедряться в других дошкольных учреждениях столицы.