Город будущего: в Якутске наградили школьников-победителей конкурса «Якутск-2050»

Свыше 10 тысяч работ направили школьники Якутска на конкурс по проекту «Создание комфортной городской среды» «Якутск 2050». Участие в конкурсе приняли ученики с 1 по 11 классы школ города. Итоги конкурса подвели 2 марта в Большом зале Окружной администрации.

Как отметил во вступительном слове глава Якутска Айсен Николаев, дети внесли множество интересных идей и предложений – от самых невероятных, таких как телепортация, до вполне реальных и конкретных, которые вполне могут быть использованы в благоустройстве районов города.

Юные горожане внесли предложения по благоустройству Центрального парка культуры и отдыха, строительству скейтпарка, аквапарка, батутного центра, зимней зоны отдыха, приюта для бездомных животных, строительству зоопарка, строительству территории Сквера Матери, Заложного района, 202 микрорайона, Дворца детского творчества, катков. Дети предлагают строить детские и спортивные площадки, скверы и фонтаны, благоустраивать школьные территории. Все они единодушны в том, что к 2050 году Якутск станет комфортным, чистым, с современными зданиями и развитой инфраструктурой, обретет неповторимый архитектурный облик.

Айсен Николаев подчеркнул, что для него как главы города очень значимо, что так много детей поделились своими мечтами о том, каким бы они хотели видеть родной город в будущем.

«Для нас, взрослых, очень важно видеть будущее столицы глазами наших детей. Сегодня многие крупные города, в том числе Лондон, Барселона, Нью Йорк поддерживают такой подход. Я рад, что Якутск тоже идет в ногу с мировыми трендами. Считаю, что это очень правильно, ведь нашим детям предстоит расти с городом, развивать его. И главная задача взрослых – помочь воплотить детские мечты в жизнь!» — сказал он.

О важности детского вклада в развитие современной городской среды сказала и главный архитектор Якутска Ирина Алексеева.

«Треть жителей Якутска – это дети. И очень здорово, что они с малых лет проявляют активную жизненную позицию, являются людьми, которым небезразлично место, в котором они живут», — говорит она.

По ее словам, всероссийский проект «Создание комфортной городской среды», который стартовал в прошлом году, дал Якутску реальную возможность строить скверы и парки, благоустраивать дворы. В этом году инициаторами проектов стали сами жители города. В феврале прошел первый этап голосования, во время которого горожане внесли более 35 тысяч предложений по благоустройству свыше 100 общественных пространств. Из них были отобраны 8 проектов, которые будут вынесены на рейтинговое голосование. 18 марта жители окончательно решат, какие проекты будут реализованы в этом году. Принять участие в рейтинговом голосовании смогут не только взрослые, но и дети, достигшие 14 лет.