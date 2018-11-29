Горная порода обрушилась на шахте в Якутии, есть жертвы

Под землей остаются 55 человек, один находится под завалами.

Горная порода обрушилась на шахте «Денисовская» в п. Серебряный бор Нерюнгринского района Якутии, принадлежащей ОАО УК «Нерюнгри Уголь ГК Колмар». Под завалами находится один человек на глубине 230 метров, блок 65, шрек 9/7.

Всего в шахте находятся 55 человек. На участке находилось 34 человека, и одного из них завалило. Работа шахты не останавливалась.

7 человек устанавливают стойки и перекрытия, чтобы подобраться к завалам.

На место выдвинулись от Якутского ВГСВ, из г. Нерюнгри 2 отделения ВГСО — 15 человек, 2 единицы техники, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.