Горе-вор не сумел воспользоваться своей добычей

В отделение МВД России по Кобяйскому району обратился бухгалтер одной из районных организаций. Как пояснила заявительница, придя на работу, она не обнаружила сейф, в котором хранились деньги в сумме 120 000 рублей.

«По горячим» был установлен подозреваемый. Им оказался ранее судимый рабочий этой же организации. Выяснилось, что несколькими ранее он доставил лед в административное здание. Бухгалтер при нем достала из сейфа деньги и, отсчитав причитающиеся ему за услугу, положила их обратно. В тот момент у рабочего созрел план.

Около 23:00 часов он вернулся в здание с санками. Взломав навесной замок, проник в помещение, похитил сейф, погрузил на санки и вывез. Тщетно он пытался взломать его, но сейф не поддавался. Обнаруженный во дворе подозреваемого, сейф со скрытыми внутри деньгами, был возвращен на место.

В отношении 24-летнего рабочего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.