Горе у выдающегося музыканта Якутии

Музыкально-педагогическая общественность Республики Саха (Якутия) выражает глубокие соболезнования заслуженному деятелю искусств РС(Я), ведущему преподавателю Якутского музыкального колледжа имени М.Н.Жиркова, знаменитому артисту-баянисту, концертмейстеру Государственного театра оперы и балета РС(Я) имени Суоруна Омоллоона Радомиру Пантелеймоновичу БОРИСОВУ по поводу кончины после тяжелой болезни супруги, ветерана педагогического труда Ларисы Ивановны БОРИСОВОЙ в Санкт-Петербурге.comments powered by HyperComments
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