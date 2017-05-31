Горе от «ума»? Еще раз об итогах праймериз в Якутске

Завершилось предварительное голосование «Единой России», которому предшествовали два месяца подготовки. Выдвигались участники. Их оказалось семеро. Состоялось восемь раундов дебатов, где обсуждались важные для города и его жителей вопросы.



Наконец, 28 мая состоялось само голосование. Результат оказался ожидаемым: на предстоящих в сентябре выборах главы городского округа «город Якутск» партию власти будет представлять действующий мэр столицы Айсен НИКОЛАЕВ. За него отдали свои голоса 86,25% горожан, принявших участие в голосовании. А их оказалось немало – почти 21 тысяча человек, или около 12% от общего числа избирателей. Рекорд по всей стране.

Казалось бы – достойный повод порадоваться. За свой любимый город, в котором живут по-настоящему неравнодушные к его судьбе люди. И за то, что появилась ясность – на кого сделает ставку партия правящего большинства. Но не тут-то было! В интернете поднялся настоящий вой недовольных анонимов. О чем же они печалятся и негодуют с умным видом и умными же словами? О том, что, дескать, не знали о предстоящем голосовании ЕР. А если б знали, то непременно оторвались бы от своих компьютеров и гаджетов, и отправились на счетные участки. И вот тогда-то результаты голосования оказались бы совсем другими – «честными». О том, что все сфальсифицировано-подтасовано. Что победитель ну никак не мог победить, ибо просто плох и недостоин. О том, что циферки результатов не сходятся, превышая 100%. Наконец, о том, что участниками партийных праймериз стали те, кто стали, а не кто-то другой. В общем, если почитать-послушать эту ораторию оглашенных – пропал стольный град Якутск, и ждет его судьба печальная. Но так ли это?

Те, кому будущее города, и свое, как горожан, взаправду небезразлично, о предстоящем предварительном голосовании знали. Просто потому, что на самом деле интересуются происходящим в Якутске. Они и воспользовались возможностью высказать свое мнение. Этим людям, действительно, не все равно – кто может встать у руля столицы на ближайшие пять лет. Им не все равно на деле, а не на словах. А те, кто якобы остался в неведении, мягко говоря, лукавят: город у нас небольшой, и информация в нем распространяется молниеносно. Тем более, что о предстоящих праймериз «Единая Россия» информировала горожан самыми разными способами. Так что, господа «не знавшие», поздравляем – соврамши! И насчет своей способности что-то изменить недовольные явно заблуждаются. Для этого надо не быть иждивенцами, надо что-то ДЕЛАТЬ. А не ждать, что кто-то все сделает за вас и принесет на блюдечке с голубой каемочкой только то, что вас устраивает. Так не бывает. Что, собственно говоря, и подтверждает поднявшийся гвалт.



Теперь про циферки, которые «не бьются». Голосование на праймериз было рейтинговым. То есть, в бюллетене можно было ставить галочки хоть за всех кандидатов сразу. И если бы такое случилось, то «счетоводы» и вовсе сошли бы с ума: сумма всех поданных голосов могла бы составить не 100, а все 700 процентов – ведь кандидатов было семеро. Однако результат уже известен. И он говорит о том, что жители Якутска привыкли судить о людях по их делам, а не по заумным рассуждениям блогеров и форумных анонимов.

Негодование «диванных аналитиков» вызвало и то, что, якобы, «понагнали на голосование бюджетников и студентов». Действительно, в Якутске немало бюджетных учреждений и организаций. Да и студентов тоже. Только в общежитиях университета их живет примерно 2,5 тысячи. Но, как ни крути, это лишь 10% от участвовавших в голосовании. И то, если их построить, и стройными рядами отвести на участки. Но Якутск – это не только бюджетники и студенты. Как быть с пригородами, где живут больше 17 тысяч человек, работающих на земле? Как быть с предпринимателями, которые ни от кого, кроме самих себя не зависят? Все эти люди – больше 20 тысяч – захотели прийти и проголосовать на партийном мероприятии. Сомневаетесь? А попробуйте их заставить что-то делать, и все поймете. Мало того. На участки пришли не только единороссы и беспартийные. Представители других партий – политических оппонентов ЕР – также приняли участие в голосовании. На участках для голосования были замечены и члены КПРФ, и «Справедливой России», и «Гражданской платформы», и ЛДПР, и «Родины», и «Партии пенсионеров». Может, и их кто-то заставлял поддержать конкретного человека, пусть и из другой партии? Смешно. И грустно. Нельзя же настолько не уважать своих сограждан, чтобы считать их всех то ли бездумным стадом, то ли зомби, которые куда-то идут и голосуют по чьему-то приказу. Тайну голосования никто не отменял. И в кабинке, где заполняется бюллетень, надсмотрщик не стоит. Люди изъявляют СВОЮ, а не чью-то волю. Видимо, те, кто так не считает, примеряют на окружающих собственную модель поведения. Что ж, Господь им судья.

Настораживает другое. То, что люди, мнящие себя «гласом народа» не дают себе труда разобраться в происходящем. То, что их эмоции затмевают разум, и напрочь отшибают чувство ответственности – за свое будущее, будущее своих детей и сограждан. А мнение других их вовсе не интересует. Почему? Наверное, потому, что считают себя умнее всех остальных, думающих иначе. Но хуже всего то, что среди «самых умных» встречаются руководители некоторых республиканских СМИ. Они, по идее, должны быть людьми образованными и думающими. Но нет. Зачем думать? Можно ведь с умным видом пространно порассуждать: а что было бы, если… Однако история не терпит сослагательного наклонения. А состоявшееся 28 мая голосование, определившее кандидата от партии власти – уже история. И свершившийся факт, нравится это кому-то, или нет. Пытаясь это оспорить, можно с умным лицом бросаться умными словами, зачастую не понимая их истинного смысла. Но умное лицо – это еще не признак наличия ума. И над этим многим стоит задуматься. Прежде чем выносить на всеобщее обозрение свою ментальную «исключительность». Чтобы не случилось горя. От «ума».



Источник: Тимофей СЕРГЕЕВ