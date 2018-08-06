Гордума взяла под особый контроль недобросовестного застройщика

3 августа в Якутской городской Думе состоялось рабочее совещание по рассмотрению обращения жильцов, проживающих по адресу: г. Якутск, ул. Севастопольская 21/3, 3 подъезд. Совещание провела первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Марина Силкина, в совещании приняли участие представители Ленского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, застройщика – ООО «Сахакластер», управляющей компании «ТОС», управления Гагаринского округа и жители дома.

Суть обращения жильцов заключается в том, что в третьем подъезде дома по техническим причинам отсутствует горячее водоснабжение, в доме не работает лифт, домофон. В связи с тем, что застройщик до сегодняшнего момента не передал домна обслуживание в управляющую компанию, накапливаются коммунальные платежи, не проводится уборка подъезда и двора. По сообщению жильцов 15 июня, они обратились в управу Гагаринского округа, между тем, мер еще не принято.

Руслан Баланов – заместитель директора ООО «Сахакластер» на вопрос о том, по каким причинам отсутствует горячее водоснабжение, ответил: «Отсутствие горячего водоснабжения связано с задержкой Ленского управления Ростехнадзора в выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Отказ мотивирован тем, что в сетях горячего водоснабжения используется «черная» труба вместо оцинкованной».

Павел Бойко – специалист Ленского управления Ростехнадзора внес следующие уточнения: «Документы на выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставляются, согласно пункта 7 «Порядка организации работа по выдаче разрешений на допуск к эксплуатацию энергоустановок».

Он отметил что при осмотре систем теплоснабжения дома по Севастопольской 21/3, выявлены нарушения: на приборах отопления отсутствуют автоматические терморегуляторы; регулятор давления находится в нерабочем состоянии, в сетях горячего водоснабжения используется «черная» труба. В связи с этим, Ленское управление Ростехнадзора отказывает в выдаче акта допуска на узел горячего водоснабжения и системы теплоснабжения.

Жильцы дома говорят, что им выдали свидетельство, и они уже прописались. Но оказалось, что застройщик не получил разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок. Несомненно, жильцов дома, при такой последовательности решения вопроса, то есть «сначала выдают свидетельство, прописку, а потом, может быть, подключим дом к коммуникациям», одолевает отчаяние.

Якутская городская Дума взяла под особый контроль решения данного вопроса. В срок до 17 августа ООО «Сахакластер» обязана ввести систему горячего водоснабжения в эксплуатацию; передать управляющей компании 3-й подъезд для обслуживания. В срок до 24 августа предоставить в Управление копии актов устранения замечаний собственников.