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Гордума: участки для многодетных семей и под строительство новых школ

29 мая состоялось заседание постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям под председательством Анатолия СЕМЕНОВА.

Первым рассмотрели вопрос о ходе предоставления земельных участков многодетным семьям в г.Якутске в соответствии с Земельным Кодексом РС(Я). По информации руководителя агентства земельных отношений Анастасии НОВОСЁЛОВОЙ, всего в администрацию города с заявлением на предоставление земельных участков обратилось 7393 граждан, имеющих трех и более детей, на сегодня в очереди состоит 4556 многодетных семей.

Известно, что в городском округе нет свободных территорий для предоставления такого количества участков, поэтому предлагается перевести земли лесного в жилой фонд в пригородах Якутска, что позволит выделить около 2300 участков для многодетных семей. По закону этот вопрос решается на уровне федерального органа – Рослесхоза, и переписка с ним тянется уже несколько лет.

Анастасия Новоселова рассказала обо всех предпринятых мерах по переводу из состава лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения, начиная с 2012 года. Самые последние действия: 7 декабря 2016 года департамент лесных отношений РС(Я) возвратил документы с формулировкой: «ввиду отсутствия в составе документации достаточного обоснования необходимости размещения земельных участков в указанных землях лесного фонда». В настоящее время материалы направлены в адрес департамента письмом от 5 мая 2017 года для дальнейшего перенаправления в Рослесхоз.

На заседании комиссии выступил Вячеслав ПОПОВ, руководитель департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия), который рассказал о позиции своего ведомства в этом вопросе. Он предложил провести совещание, на котором можно будет пошагово разобраться во всех аспектах сложившейся ситуации с затянувшимся переводом земель из лесного фонда.

Вторым вопросом члены комиссии обсудили резервирование земель для строительства объектов социального назначения. Членов комиссии по имущественным и земельным отношениям интересовало:предусматриваются ли участки для строительства школ? Ведь в принятой недавно программе перевода на односменное обучение школ г.Якутска запланировано строительство 58 объектов образования до 2025 года. Для этого необходимо не только выделение средств, но и резервирование участков, которые в большинстве случаев являются обремененными, что тоже увеличивает стоимость реализации программы. Как сообщили представители управления архитектуры и департамента земельных отношений, такая работа ведется, участки закреплены, и все это отражено в генеральном плане.

Председатель постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям Анатолий Семенов: «Сегодня в очереди на получение участков стоит 4,5 тысячи многодетных семей, и это актуальный вопрос для города Якутска. Не надо забывать, что это — реализация федерального закона. Основная проблема заключается в том, что в городе нет свободных земель. Сегодня со стороны городской администрации внесены необходимые изменения в градостроительный план, приняты нормативные акты, дело за федеральным органом власти. Если нам удастся добиться положительного решения, то мы сможем предоставить участки половине многодетных семей, стоящих в городской очереди.

Помимо этого, нынче 165 участков будет предоставлено многодетным семьям в Тулагино, хотя, конечно, это капля в море. Но нельзя сказать, что эта проблема совсем не решается, ведь из 7 тысяч с лишним очередников трем тысячам уже участки выделены.

Стоит заметить, что у нас в стране установлена вертикаль власти, и не всегда легко и быстро получается решать вопросы «снизу вверх». Казалось бы, простой вопрос о переводе земель из лесного фонда, но это входит в федеральные полномочия, и переписка с Рослесхозом продолжается шесть лет. К сожалению, не всегда город эти вопросы может решить сам.

Второй вопрос повестки заседания не менее важный – резервирование участков под социальные объекты. Чтобы выполнить федеральный закон о переходе на односменное обучение, по словам начальника столичного управления образования, необходимо построить 35 школ.

После разговора на заседании комиссии с представителями управления архитектуры, ДИЗО, АЗО, выяснилось, что зарезервировано более 58 участков, они включены в генплан, это более чем достаточно.

Руководителем постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям я являюсь несколько месяцев, но ее деятельность мне хорошо знакома, так как я входил в состав комиссии с самого начала своей депутатской деятельности. Приоритетными для меня являются вопросы реализации федеральных законов о предоставлении участков для многодетных семей, строительстве социальных объектов, дальневосточном гектаре.

Помимо этого, как руководитель технопарка, считаю очень важными вопросы, касающиеся системы принятия решений. Генплан, оформление участков, заявок должны проходить он-лайн, все должно уходить в «облако», что сделает этот процесс более прозрачным и понятным. Конечно, можно сказать, что все это мечты, но если сегодня депутаты не будут ставить эти задачи, то этого никогда не произойдет. Надо отметить, что в городе делают шаги в эту сторону – запущен геопортал, делаются электронные карты, появилось единое окно, тем не менее, есть, куда стремиться. В будущем такой подход облегчит не только жизнь горожан, но и упростит сам процесс управления для городской администрации.

К сожалению, есть проблемы во взаимодействии структур внутри городской администрации, порой решение некоторых проблем упирается в правильную организацию, не хватает слаженности действий при общих задачах».

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Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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