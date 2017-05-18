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Столица
18 мая 2017, 17:19
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Гордума: как подготовишь год, так он и пройдет.

17 мая состоялось заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, на котором первым делом председатель Павел ПЕТРОВ представил нового члена комиссии Галину АРХИПОВУ, получившую на последней сессии мандат депутата Якутской гордумы по партийному списку «Единой России».

Главным вопросом повестки заседания стала подготовка к формированию бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг. Депутаты заслушали информацию Алены НЕУСТРОЕВОЙ, начальника департамента финансов и приняли к сведению. Затем начальник департамента экономики Анна СТРУЧКОВА рассказала о планах Окружной администрации г. Якутска по внедрению проектного управления. Далее члены комиссии внесли корректировки в реестр бюджетных заявок депутатов.

Председатель комиссии по бюджетно-экономической политике Павел Петров:
— Бюджетный кодекс РФ и РС(Я) постоянно меняется, ведь это живой механизм, вносятся изменения в программы, в финансирование, и мы должны отслеживать этот процесс, принимать необходимую нормативно-правовую базу.

Летом, в июне-июле, планируем проводить по два заседания комиссии по подготовке бюджета, а дальше – каждую неделю. Этот плотный график позволит нам держать под контролем все аспекты бюджетного процесса. Мы должны четко знать, какая у города налоговая база, как она пополняется, какие будут не налоговые поступления. Обязательно пригласим налоговые службы, чтобы они отчитались, как пополняется казна города. Так же будем контролировать не налоговые отчисления: заслушаем на заседании постоянной комиссии отчеты всех подразделений администрации, которые ведут эту работу – ДИЗО, ДЖО, АЗО и т.д. Руководители этих структур должны четко понимать свою ответственность за пополнение городской кассы, и мы за это будем с них спрашивать.

В целом работа над бюджетом будет вестись постоянно и кропотливо – например, предстоит определить, каким должен быть фонд развития, фонд дорожного строительства, сколько дорог нужно отремонтировать и на какие средства, сколько получится построить школ или пристроев к ним, и так далее. Кроме того, существует реестр бюджетных заявок депутатов, который переходит из года в год. Он не догма, меняется со временем – одни заявки исполнены, другие нет. Мы держим его под постоянным контролем, если надо, вносим корректировки, как сегодня.

Бюджет – это главный финансовый документ, который все и определяет. Я не зря сегодня поставил вопрос о том, чтобы решать заранее, каким будет год – Годом добра или солидарности, чтобы в бюджете предусмотреть соответствующие средства на эти цели. А иначе мы посвящаем год какой-либо теме, а под это не всегда бывают заложены средства.

Если же говорить о нынешней сложной финансовой ситуации, когда секвестируется республиканский и, соответственно, городской бюджет, то, на мой взгляд, все не так страшно — кризис больше в головах. Мы ведь приняли 11 миллиардный бюджет на этот год, и уже за пять месяцев он увеличился на 1,5 млрд руб. Да, было большое 10-процентное секвестирование, но все расходы на социальные нужды сохранены в полном объеме. Мы ожидали, что прошлый год будет тяжелый, тем не менее, он был исполнен на очень хорошем уровне – 98 %. И на сессии был утвержден отчет об исполнении бюджета 2016 года без особых прений и вопросов со стороны депутатов, что говорит о слаженном взаимодействии депутатского корпуса и окружной администрации.

Подчеркну, наша комиссия начинает плотно работать над бюджетом уже с весны, и это тоже сказывается на успешном исполнении бюджета. Как подготовишь год, так он и пройдет.Наша комиссия всегда держит под постоянным контролем весь бюджетный процесс, начиная с самого начального этапа, причем в тесном сотрудничестве с подразделениями окружной администрации, в первую очередь, с его финансовыми и экономическими структурами.

Сегодня было высказано предложение совместить в одно целое планы работы над бюджетом 2018 и двух следующих годов нашей постоянной комиссии и Окружной администрацией. Предстоит провести расширенное заседание вместе с председателями всех постоянных комиссий и курирующего заместителя, чтобы разработать совместный детальный план. Так что сотрудничество станет еще более тесным слаженным, и это тоже повысит эффективность подготовки городского бюджета.

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Источник: Пресс-служба ЯГД
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