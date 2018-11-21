Голову первой красавицы Якутии украсит новая корона с 23 бриллиантами

Символ победы в традиционном республиканском конкурсе красоты «Мисс Якутия» в этом году будет обновлен. Серебряную корону весом около двух килограмм украсят 23 якутских бриллианта и два крупных камня — топаз и аметист ювелирного салона «Алгыс», сообщает телеканал «Якутия 24».

Новый национальный символ красоты выполнен из серебра 925 пробы и инкрустирован 23 бриллиантами. Эксклюзивная корона в высоту достигает 14 сантиметров, вес короны составляет около двух килограммов. Корона выполнена мастерами ювелирной компании «Алгыс».

В распоряжении телеканала «Якутия 24» появилось эксклюзивное видео с кадрами изготовления новой короны первой красавицы Якутии.