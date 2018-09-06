Голосуйте за Семёна Филиппова — за знания, опыт и профессионализм!

Семён Васильевич Филиппов — генеральный директор АО «Сахагипрозем», заслуженный землеустроитель Республики Саха (Якутия), Почётный землеустроитель Российской Федерации, заместитель председателя Якутской городской Думы, член рескома КПРФ, депутат Якутской городской Думы двух созывов.

Применяя положительный опыт советского прошлого и технологии будущего, успешно внедряет их в современную действительность. Это видно по его деятельности в Якутской городской Думе и работе в АО “Сахагипрозем”, которое является одним из ведущих предприятий на Дальнем Востоке в области земельно-имущественных отношений. Семён Филиппов – честный, порядочный, глубоко преданный своим идеям человек. Он понимает проблемы общества и оказывает всестороннюю поддержку в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства, также проявляет заботу о ветеранах и пожилых людях. Семён Васильевич активно участвует в жизни Горного и Томпонского районов, где родился, вырос и приобрёл опыт производственника, а затем и руководителя.

Дорогие жители Центрального избирательного округа № 4 голосуйте за нашего кандидата Семёна Филиппова! Нам нужен грамотный, ответственный, опытный депутат, представляющий интересы народа.

Семёна Филиппова на парламентских выборах в Якутии поддерживает экс-кандидат в Президенты России, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Об этом Грудинин заявил в ходе визита в Республику Саха (Якутия), состоявшегося в конце августа.

Размещение агитационного материала оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в народные депутаты РС(Я) VI созыва по Центральному одномандатному избирательному округу № 4 Филиппова Семёна Васильевича