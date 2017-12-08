Голосуем за Ольгу Григорьеву!

Индивидуальный предприниматель Григорьева Ольга Григорьевна, торгово-производственная компания «Камелёк»

Компания якутской национальной посуды «Камелёк» ведет свою деятельность по производству декоративных керамических и фарфоровых изделий в якутском национальном стиле с 2005 года. На сегодняшний день компания имеет мастерскую по производству якутской национальной посуды, 4 специализированных магазина в г. Якутске и 2 филиала по республике. 12 лет компания «Камелёк» работает за сохранение традиций материальной культуры народов Республики Саха (Якутия).

Компания «Камелёк» производит традиционную якутскую утварь и национальные сувениры: чороны, кытыйа, чайные, обеденные сервизы, подарочные наборы, сувениры.

Сегодня посуду от «Камелька» можно увидеть во время национального праздника Ысыах, на официальных приемах, светских банкетах, семейных торжествах и в повседневном обиходе у якутян.

Посуда, которую расписывают мастера компании, становится все более популярной среди якутян, ее охотно покупают гости и туристы в качестве сувениров на память о земле Олонхо.

Для работы в мастерских привлекаются народные мастера, умельцы, молодые художники и дизайнеры. Роспись на посуду наносится вручную надглазурными красками и посредством деколирования, затем обжигается в муфельной печи при 800*С. Таким образом достигается сияние цвета, прочность красок и посуды.

Одно из направлений компании — национальный текстиль: скатерти, салфетки, кухонные принадлежности, шторы, предметы домашнего интерьера. В этой сфере много разработок и идей, которые ждут своего воплощения.

Детская линия «Кырачаан» предназначена для того, чтобы ребенок с малых лет впитывал атмосферу национальных традиций своего народа. В ассортименте «Кырачаан» посуда для детей и текстиль: национальная одежда, постельное белье, товары для новорожденных, мебель и игрушки.

Компания «Камелёк» награждена множеством грамот, благодарственных писем регионального и всероссийского уровней. На протяжении 7 лет оказывает благотворительную помощь Фонду «Праздник жизни», также принимает активное участие в общественной жизни города Якутска и республики, поддерживает культурные и спортивные мероприятия, оказывает помощь творческим коллективам.

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