Голосование за Наталью Строеву на «Мисс Мира» продлено!

Об этом сообщает оргкомитет Мисс России в своем Instagram:

Друзья‼️ Давайте вместе поддержим Наталью на конкурсе «Мисс Мира»! Голосование продлено до 30 ноября включительно (до 12.00 по мск)‼️ Осталось совсем немного💪 Самое главное — голосование на сайте!

1. Заходим на сайт www.missworld.com, находим значок login, проходим быструю регистрацию, указав e-mail и пароль, или авторизуемся через значок Facebook. В разделе Vote находим визитку Натальи, которая откроется в виде страницы https://www.missworld.com/#/contestants/5472 и нажимаем Vote.

2. В Facebook подписываемся на https://www.facebook.com/MissWorldRussia/ и ставим лайк странице.

3. Через App Store или Google Play скачиваем приложение Mobstar. Через поиск находим профиль Natalya Stroeva, подписываемся, нажав Follow. Чтобы поставить лайки, нужно листать фото вправо, чтобы отобразилось «YES» на желтом фоне.

4. Голосование на сайте Model Power по этой ссылке https://nsvote.onemyair.com/en/?id=1, лучше открывать с мобильных устройств, находим Natalya Stroeva среди других участниц, открываем ее профиль и ставим Like (голос учитывается через фейсбук страницу). Возможно, этот сайт не сразу загрузится, надо подождать пока отобразятся фото участниц. 🇷🇺🇷🇺🇷🇺Всем огромное спасибо!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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