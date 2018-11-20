Голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось! Поддержим нашу Наталью Строеву!

Известная якутская красавица Наталья Строева объявила в своем инстаграме, что голосование на конкурсе «Мисс Мира» уже началось. Отдать свои голоса за нашу соотечественницу можно по ссылке: https://www.missworldvote.com/?m=1

Несмотря на то, что голосование только началось, у некоторых претенденток уже образовался огромный отрыв. У нашей Натальи пока что мало голосов, поэтому ей необходима активная поддержка!

Напомним, что 8 декабря жительница Якутии Наталья Строева представит Россию в финале международного конкурса красоты и таланта «Мисс Мира — 2018», который состоится в Санья, Китай.