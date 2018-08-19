Голосование-LIVE: нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?

В аэропорту Читы произошел возмутительный инцидент:

Самолет АК «Якутия» должен был вылететь из Читы в Якутск утром 17 августа. Однако посадка на рейс 482 была отменена четыре раза.

«Нас тут 95 человек. Вторую ночь спим на скамейках в зале аэропорта, нам не предоставили ни воду, ни гостиницу, ни питание, хамят. По последним данным, мы должны вылететь 19 августа в 17:00. Но это не факт, — говорят пассажиры.

На запрос News.Ykt.Ru в авиакомпании «Якутия» не ответили.

Актриса Жанна Ксенофонтова пишет в соцсетях: «Айа я так больше не могу. Здесь ещё есть дети и старики!!! Представитель авиакомпании прямо при нас уволился, оставив своих пассажиров, послав всё к чёрту. Гостиницу не дают. У многих средств нету, так как все после отпуска».

Это не первый раз, когда рейс АК «Якутия» задерживается. Собственно из-за задержек, она возглавила рейтинг Росавиации непунктуальных компаний:

На первое место вышла авиакомпания «Якутия». У нее почти 14 процентов рейсов в июле были выполнены с опозданием.

Усугубляет ситуацию и гендиректор компании, которая создает впечатление, что она пребывает в плену своих иллюзий или просто живет в мыльном пузыре. В мае этого года журналисты News.ykt.ru спросили ее: «Все же публикаций о частых задержках рейсов «Якутии» много». Ольга Федорова дала такой ответ:

— Что значит частые? Не всегда частые публикации говорят о многократных задержках. Может быть, это частые публикации об одной задержке рейса?

Интересное совпадение: АК «Якутия» «просела» в рейтинге пунктуальных авиакомпаний с приходом Ольги Федоровой в качестве гендиректора компании в апреле 2014 года. Прошло четыре года с момента ее назначения (один президентский срок), а она, по своему образному выражению, до сих пор «разгребает авгиевы конюшни».

Может быть — Федорова Ольга Николаевна просто некомпетентна?

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Нужно ли уволить гендиректора Ольгу Федорову из АК «Якутия»?