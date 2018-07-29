Кто самый красивый политик?

Примите участие в голосование!

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШЕГОСЯ УЧАСТНИКА

МОЖНО ЩЕЛКНУВ НА ЕГО ПОРТРЕТ

Голосовать можно один раз в сутки.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!!!

(голосование имеет шуточный и несерьезный характер :) )

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДО 10 АВГУСТА