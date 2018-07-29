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Кто самый красивый политик?
Примите участие в голосование!
ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШЕГОСЯ УЧАСТНИКА
МОЖНО ЩЕЛКНУВ НА ЕГО ПОРТРЕТ
Голосовать можно один раз в сутки.
ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГОЛОС!!!
(голосование имеет шуточный и несерьезный характер :) )
ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДО 10 АВГУСТА
Результаты голосования
с 29.07.2018
Матвей Евсеев
Политик
1
22
Валерка
Претендент в мэры столицы республики от партии "Друзья мышей"
2
21
Айсен Николаев
Врио главы Якутии
3
19
Александр Сусоев
Народный депутат РС(Я), инициатор акции «За красивые глаза»
4
10
Александр Саввинов
Председатель Якутской городской Думы
5
9
Михаил Гасанбалаев
Заместитель руководителя АГиП
6
8
Афанасий Максимов
Политик
7
8
Эдуард Эдуардович
Претендент в мэры столицы республики от партии "За котов!", астролог
8
6
Георгий Балакшин
Министр спорта РС(Я)
9
5
Анатолий Кырджагасов
Депутат Якутской городской Думы
10
5
Владимир Поскачин
Глава Верхневилюйского района
11
5
Сахамин Афанасьев
и.о. министра охраны природы РС(Я)
12
4
Иван Луцкан
Министр по делам молодежи и семейной политике РС(Я)
13
3
Дмитрий Шарипов
Глава МО «Поселок Чокурдах»
14
3
Евгений Чекин
В процессе трудоустройства в Москву
15
3
Анатолий Семенов
Министр связи и цифрового развития РС(Я)
16
2