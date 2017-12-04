АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-41
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.99
 69.91
На главную
Кто самый авторитетный министр правительства Якутии?

*

Примите участие в народном интернет-голосовании!

Кто по вашему мнению, является самым авторитетным министром правительства Якутии?

Чтобы принять участие в опросе - щелкните мышкой портрет министра (которого вы считаете самым авторитетным)

Голосовать можно один раз в 24 часа  

Результаты голосования
с 04.12.2017
Владимир Тихонов
Министр культуры и духовного развития
1
15
Александр Борисов
Министр связи и информационных технологий
2
13
Евгения Григорьева
Министр имущественных и земельных отношений
3
10
Анатолий Бравин
Министр по развитию институтов гражданского общества
4
9
Афанасий Владимиров
Министр по делам молодежи и семейной политике
5
7
Александр Михеев
Министр труда и социального развития
6
5
Валерий Жондоров
Министр финансов
7
5
Антон Сафронов
Министр инвестиционного развития и предпринимательства
8
5
Георгий Балакшин
Министр спорта
9
4
Михаил Охлопков
Министр здравоохранения
10
4
Сахамин Афанасьев
Министр охраны природы
11
3
Владимир Егоров
Министр образования и науки
12
3
Петр Алексеев
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики
13
2
Семен Винокуров
Министр транспорта и дорожного хозяйства
14
2
Михаил Осипов
Министр экономики
15
2
Андрей Панов
Министр промышленности и геологии
16
2
Вера Кузакова
Министр архитектуры и строительного комплекса
17
2
Данил Саввинов
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
18
1