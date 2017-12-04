Кто самый авторитетный министр правительства Якутии?

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Примите участие в народном интернет-голосовании!

Кто по вашему мнению, является самым авторитетным министром правительства Якутии?

Чтобы принять участие в опросе - щелкните мышкой портрет министра (которого вы считаете самым авторитетным)

Голосовать можно один раз в 24 часа