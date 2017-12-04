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Кто самый авторитетный министр правительства Якутии?
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Примите участие в народном интернет-голосовании!
Кто по вашему мнению, является самым авторитетным министром правительства Якутии?
Чтобы принять участие в опросе - щелкните мышкой портрет министра (которого вы считаете самым авторитетным)
Голосовать можно один раз в 24 часа
Результаты голосования
с 04.12.2017
Министр культуры и духовного развития
1
15
Министр связи и информационных технологий
2
13
Министр имущественных и земельных отношений
3
10
Министр по развитию институтов гражданского общества
4
9
Министр по делам молодежи и семейной политике
5
7
Министр труда и социального развития
6
5
Министр финансов
7
5
Министр инвестиционного развития и предпринимательства
8
5
Министр спорта
9
4
Министр здравоохранения
10
4
Министр охраны природы
11
3
Министр образования и науки
12
3
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики
13
2
Министр транспорта и дорожного хозяйства
14
2
Министр экономики
15
2
Министр промышленности и геологии
16
2
Министр архитектуры и строительного комплекса
17
2
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
18
1