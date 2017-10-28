Опрос — какая школа Якутска самая лучшая?

Опрос:
Какая школа Якутска является самой лучшей? (по вашему мнению)
Какая школа Якутска является самой лучшей?
- Средняя общеобразовательная школа N9 им. М.И.Кершенгольца(8%, 1 736 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N15(8%, 1 681 ответов)
- Саха политехнический лицей(7%, 1 586 ответов)
- Национальная политехническая общеобразовательная школа N2(6%, 1 284 ответов)
- Cредняя общеобразовательная школа N1(6%, 1 212 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N26(5%, 1 065 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N33 -Центр эстетического образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А.Колосовой(5%, 1 036 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N38(5%, 989 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N31(4%, 944 ответов)
- Якутская городская национальная гимназия(4%, 898 ответов)
- Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова(4%, 818 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N5 им. Н.О. Кривошапкина(3%, 661 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N24 им. С.И. Климакова(3%, 644 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N10 им. Д.Г. Новопашина(3%, 557 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N17(3%, 557 ответов)
- Городская классическая гимназия(2%, 485 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N21(2%, 449 ответов)
- Айыы кыhата(2%, 436 ответов)
- Якутский городской лицей(2%, 417 ответов)
- Технический лицей Н. А. Алексеевой(2%, 402 ответов)
- Саха-корейская школа(1%, 290 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N30 им. В.И. Кузьмина(1%, 280 ответов)
- НЕ ЗНАЮ(1%, 275 ответов)
- Саха гимназия(1%, 269 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N16(1%, 260 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N29(1%, 259 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N7(1%, 244 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N23(1%, 232 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова(1%, 224 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N3(1%, 222 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N25(1%, 196 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N27(1%, 183 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N13(1%, 170 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N19(1%, 127 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N12(1%, 126 ответов)
- Основная общеобразовательная школа N18(1%, 111 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N35(0%, 92 ответов)
- Начальная общеобразовательная школа N36 "Надежда(0%, 90 ответов)
- Средняя общеобразовательная школа N32(0%, 45 ответов)
- Центр образования(0%, 32 ответов)
- Основная общеобразовательная школа N6(0%, 31 ответов)
Всего голосов: 21 615
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