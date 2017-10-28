Опрос — какая школа Якутска самая лучшая?

Опрос: Какая школа Якутска является самой лучшей? (по вашему мнению) Какая школа Якутска является самой лучшей? Средняя общеобразовательная школа N9 им. М.И.Кершенгольца (8%, 1 736 ответов) (8%, 1 736 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N15 (8%, 1 681 ответов) (8%, 1 681 ответов)

Саха политехнический лицей (7%, 1 586 ответов) (7%, 1 586 ответов)

Национальная политехническая общеобразовательная школа N2 (6%, 1 284 ответов) (6%, 1 284 ответов)

Cредняя общеобразовательная школа N1 (6%, 1 212 ответов) (6%, 1 212 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N26 (5%, 1 065 ответов) (5%, 1 065 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N33 -Центр эстетического образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А.Колосовой (5%, 1 036 ответов) (5%, 1 036 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N38 (5%, 989 ответов) (5%, 989 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N31 (4%, 944 ответов) (4%, 944 ответов)

Якутская городская национальная гимназия (4%, 898 ответов) (4%, 898 ответов)

Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова (4%, 818 ответов) (4%, 818 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N5 им. Н.О. Кривошапкина (3%, 661 ответов) (3%, 661 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N24 им. С.И. Климакова (3%, 644 ответов) (3%, 644 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N10 им. Д.Г. Новопашина (3%, 557 ответов) (3%, 557 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N17 (3%, 557 ответов) (3%, 557 ответов)

Городская классическая гимназия (2%, 485 ответов) (2%, 485 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N21 (2%, 449 ответов) (2%, 449 ответов)

Айыы кыhата (2%, 436 ответов) (2%, 436 ответов)

Якутский городской лицей (2%, 417 ответов) (2%, 417 ответов)

Технический лицей Н. А. Алексеевой (2%, 402 ответов) (2%, 402 ответов)

Саха-корейская школа (1%, 290 ответов) (1%, 290 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N30 им. В.И. Кузьмина (1%, 280 ответов) (1%, 280 ответов)

НЕ ЗНАЮ (1%, 275 ответов) (1%, 275 ответов)

Саха гимназия (1%, 269 ответов) (1%, 269 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N16 (1%, 260 ответов) (1%, 260 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N29 (1%, 259 ответов) (1%, 259 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N7 (1%, 244 ответов) (1%, 244 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N23 (1%, 232 ответов) (1%, 232 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова (1%, 224 ответов) (1%, 224 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N3 (1%, 222 ответов) (1%, 222 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N25 (1%, 196 ответов) (1%, 196 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N27 (1%, 183 ответов) (1%, 183 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N13 (1%, 170 ответов) (1%, 170 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N19 (1%, 127 ответов) (1%, 127 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N12 (1%, 126 ответов) (1%, 126 ответов)

Основная общеобразовательная школа N18 (1%, 111 ответов) (1%, 111 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N35 (0%, 92 ответов) (0%, 92 ответов)

Начальная общеобразовательная школа N36 "Надежда (0%, 90 ответов) (0%, 90 ответов)

Средняя общеобразовательная школа N32 (0%, 45 ответов) (0%, 45 ответов)

Центр образования (0%, 32 ответов) (0%, 32 ответов)

Основная общеобразовательная школа N6 (0%, 31 ответов) (0%, 31 ответов) Всего голосов: 21 615 Загрузка ... Загрузка ... Архив опросов

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