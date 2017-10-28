Опрос — какая школа Якутска самая лучшая?

АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-6
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.08
 67.53
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
28.10.2017, 11:18
Республика
В селе Мирнинского района запретили продажу алкоголя
28.10.2017, 10:01
Политика
Егор Борисов встретился с министром финансов Силуановым
28.10.2017, 10:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Нужно ли строительство метанолового завода в Якутии?
28.10.2017, 10:00
Столица
Объявление
28 октября в Якутске будет перекрытие улиц
28.10.2017, 9:57
Происшествия
В Якутске загорелся жилой дом
28.10.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 октября 2017
28.10.2017, 0:58
Общество
Сегодня день рождения руководителя и журналиста
27.10.2017, 23:34
Красота & Здоровье
Приглашаем на завтрак с Ый Кыыhа!
27.10.2017, 20:27
Общество
В честь юбилея аэропорта «Якутск» концерт и сладкие угощения
27.10.2017, 19:55
Культура & Образование
Учиться действовать на результат
27.10.2017, 19:24
Столица
Неформальная занятость и ее последствия
27.10.2017, 18:22
Общество
Михаил Киселев: Наша встреча останется не просто разговором
27.10.2017, 18:05
Общество
Ко Дню автомобилиста: «Мы не энергетики, но без водителей в энергетике нельзя»
27.10.2017, 17:55
Общество
Главный судебный пристав Якутии сдал кровь
27.10.2017, 17:45
Происшествия
В Аллаиховском районе поймали браконьеров за незаконную добычу 12-ти оленей
27.10.2017, 17:35
Столица
В школе №3 города Якутска состоялось торжественное посвящение в первоклассники
27.10.2017, 17:20
Экономика
В Светлом открылась касса Энергосбыта
27.10.2017, 17:10
Желток
Видео
Паб «Дикая утка» приглашает на Бал Графа Дракулы
27.10.2017, 17:00
Культура & Образование
Анегина Ильина: «Восхищаюсь тем, как искусно поет молодежь»
27.10.2017, 16:45
Республика
Бездорожье Севера и Арктики не преграда для водителей «Сахаэнерго»
27.10.2017, 16:30
Культура & Образование
Программа «Ночи искусств» в Якутском музее 
27.10.2017, 16:15
Общество
В СИЗО-1 состоялся День открытых дверей
27.10.2017, 16:05
Республика
Лучший водитель работает в «Якутскэнерго»
27.10.2017, 15:50
Столица
Вниманию автомобилистов: 28 октября часть улиц будет перекрыта
27.10.2017, 15:35
Культура & Образование
«Нам сказали, что шаманов здесь нет» — Участники Всероссийского слета студотрядов о поездке в Якутск
27.10.2017, 15:31
Общество
Эксклюзив
Избраны делегаты от Якутии на ХII съезд журналистов России
27.10.2017, 15:25
Столица
В Якутске прошел Единый информационный день 
27.10.2017, 15:15
Общество
Завершил работу II Молодежный медиафорум Якутской епархии
27.10.2017, 15:05
Культура & Образование
Прими участие в конкурсе ледовых и снежных скульптур и получи денежный приз!
27.10.2017, 14:55
Общество
Чир от «Туймаады-Агроснаб» на ярмарке «Рыба Якутии-2017»
27.10.2017, 14:45
Культура & Образование
ВНИМАНИЕ! Ночь искусств переносится с 3 на 4 ноября
27.10.2017, 14:36
Общество
Объявлен ежегодный республиканский конкурс на соискание грантов главы Якутии в сфере СМИ
27.10.2017, 14:35
Финансы
«За высотою – высота»: Суперпредложение от Алмазэргиэнбанка к 100-летию ВЛКСМ 
27.10.2017, 14:25
Общество
Скандал
Министр молодежи объяснил, как оказались в Сочи жены молодых чиновников
27.10.2017, 14:15
Столица
Якутская городская Дума отметила свой 195-летний юбилей
27.10.2017, 14:08
Политика
Экстра
Доктор кто? О диссертации вице-премьера Якутии Михаила Гуляева
27.10.2017, 13:58
Желток
Эксклюзив
Красный молодежный лидер идет на выборы
27.10.2017, 13:30
Красота & Здоровье
Шесть привычек, которые портят кожу под глазами
27.10.2017, 13:20
Экономика
Специальный счет фонда капитального ремонта – осознанный выбор собственника
27.10.2017, 13:10
Желток
Певица Куннэй презентует новое видео в Твиттере
27.10.2017, 13:00
Происшествия
Жительнице Якутии дали квартиру в аварийном доме
27.10.2017, 12:49
Культура & Образование
Афиша
В Якутске пройдет благотворительный концерт учеников Высшей школы музыки
27.10.2017, 12:40
Столица
Бесплатные юридические консультации для жителей Тулагино-Кильдямского наслега
27.10.2017, 12:30
Экономика
В Якутске два дня рыбу будут продавать дешевле на 20-40%
27.10.2017, 12:20
Республика
Паромы через Лену пойдут с ледоколом
27.10.2017, 12:10
Культура & Образование
В Якутске обсудили вопросы изучения русского языка
27.10.2017, 12:00
Финансы
Что такое Квартирный кэшбэк и с чем его едят?
27.10.2017, 11:50
Республика
Амгинская больница получила статус ВОЗ/ЮНИСЕФ
27.10.2017, 11:39
Общество
О коррупции в Якутии
27.10.2017, 11:30
Красота & Здоровье
Медицинская общественность Якутии примет участие в крупнейшем отраслевом мероприятии
27.10.2017, 11:20
Происшествия
Нюрбинец получил реальный срок за повторную пьяную езду
27.10.2017, 11:11
Экология
В выходные на юге Якутии ожидается сильный снегопад
27.10.2017, 11:00
Культура & Образование
Российский музыковед проведет курсы «Инновационные подходы в преподавании»
27.10.2017, 10:50
Экология
О законодательных инициативах Минприроды Якутии
27.10.2017, 10:40
Происшествия
Житель Якутии пришел с ружьем к начальнику, который сделал ему замечание
27.10.2017, 10:30
Спорт
Бронза якутских волейболистов на региональном этапе «Локоволей-2017»
27.10.2017, 10:20
Происшествия
Малолетний преступник отправлен на перевоспитание
27.10.2017, 10:10
Политика
Депутаты-единороссы обсудят бюджет и встретятся с участниками ВФМС
27.10.2017, 10:00
Общество
В ближайшие годы Якутия укрепит связи с регионами Южной Кореи
27.10.2017, 9:50
Финансы
Парламент Якутии принял поправки в государственный бюджет республики на 2017 год
27.10.2017, 9:43
Культура & Образование
Научите детей с радостью учиться!
27.10.2017, 9:40
Происшествия
Житель Чульмана, собирая в лесу ягоды, нашел в тайге взрывчатку
27.10.2017, 9:30
Общество
Анонс
На площадке Общественной палаты Якутии состоится обсуждение проекта газоперерабатывающего комплекса
27.10.2017, 9:20
Путешествия
Из Якутска на Олимпийские игры в Южную Корею
27.10.2017, 9:10
Экономика
 В Усть-Алданском улусе открыли современную котельную
27.10.2017, 9:00
Политика
В закон о госсобрании Якутии внесены изменения
27.10.2017, 8:49
Республика
В селе Кяччи Олекминского района открыли исторический сквер
27.10.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 27 октября 2017
27.10.2017, 0:57
Общество
Сегодня день рождения руководителей, композитора, журналистов и артистки
26.10.2017, 22:37
Культура & Образование
Модельер из Якутии на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia
26.10.2017, 20:17
Политика
Ивана Андросова и Матвея Евсеева вывели из Ил Тумэна
26.10.2017, 18:37
Политика
Экстра
В Якутии новый омбудсмен
Архив новостей
Опрос
11 октября 2017, 21:39
57459

Опрос — какая школа Якутска самая лучшая?

Опрос:

Какая школа Якутска является самой лучшей? (по вашему мнению)

 

Какая школа Якутска является самой лучшей?
  • Средняя общеобразовательная школа N9 им. М.И.Кершенгольца
    (8%, 1 736 ответов)
    (8%, 1 736 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N15
    (8%, 1 681 ответов)
    (8%, 1 681 ответов)
  • Саха политехнический лицей
    (7%, 1 586 ответов)
    (7%, 1 586 ответов)
  • Национальная политехническая общеобразовательная школа N2
    (6%, 1 284 ответов)
    (6%, 1 284 ответов)
  • Cредняя общеобразовательная школа N1
    (6%, 1 212 ответов)
    (6%, 1 212 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N26
    (5%, 1 065 ответов)
    (5%, 1 065 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N33 -Центр эстетического образования, демократической культуры и здоровья им. Л.А.Колосовой
    (5%, 1 036 ответов)
    (5%, 1 036 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N38
    (5%, 989 ответов)
    (5%, 989 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N31
    (4%, 944 ответов)
    (4%, 944 ответов)
  • Якутская городская национальная гимназия
    (4%, 898 ответов)
    (4%, 898 ответов)
  • Физико-технический лицей им. В.П. Ларионова
    (4%, 818 ответов)
    (4%, 818 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N5 им. Н.О. Кривошапкина
    (3%, 661 ответов)
    (3%, 661 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N24 им. С.И. Климакова
    (3%, 644 ответов)
    (3%, 644 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N10 им. Д.Г. Новопашина
    (3%, 557 ответов)
    (3%, 557 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N17
    (3%, 557 ответов)
    (3%, 557 ответов)
  • Городская классическая гимназия
    (2%, 485 ответов)
    (2%, 485 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N21
    (2%, 449 ответов)
    (2%, 449 ответов)
  • Айыы кыhата
    (2%, 436 ответов)
    (2%, 436 ответов)
  • Якутский городской лицей
    (2%, 417 ответов)
    (2%, 417 ответов)
  • Технический лицей Н. А. Алексеевой
    (2%, 402 ответов)
    (2%, 402 ответов)
  • Саха-корейская школа
    (1%, 290 ответов)
    (1%, 290 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N30 им. В.И. Кузьмина
    (1%, 280 ответов)
    (1%, 280 ответов)
  • НЕ ЗНАЮ
    (1%, 275 ответов)
    (1%, 275 ответов)
  • Саха гимназия
    (1%, 269 ответов)
    (1%, 269 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N16
    (1%, 260 ответов)
    (1%, 260 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N29
    (1%, 259 ответов)
    (1%, 259 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N7
    (1%, 244 ответов)
    (1%, 244 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N23
    (1%, 232 ответов)
    (1%, 232 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N20 им. Героя Советского Союза Ф.К. Попова
    (1%, 224 ответов)
    (1%, 224 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N3
    (1%, 222 ответов)
    (1%, 222 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N25
    (1%, 196 ответов)
    (1%, 196 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N27
    (1%, 183 ответов)
    (1%, 183 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N13
    (1%, 170 ответов)
    (1%, 170 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N19
    (1%, 127 ответов)
    (1%, 127 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N12
    (1%, 126 ответов)
    (1%, 126 ответов)
  • Основная общеобразовательная школа N18
    (1%, 111 ответов)
    (1%, 111 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N35
    (0%, 92 ответов)
    (0%, 92 ответов)
  • Начальная общеобразовательная школа N36 "Надежда
    (0%, 90 ответов)
    (0%, 90 ответов)
  • Средняя общеобразовательная школа N32
    (0%, 45 ответов)
    (0%, 45 ответов)
  • Центр образования
    (0%, 32 ответов)
    (0%, 32 ответов)
  • Основная общеобразовательная школа N6
    (0%, 31 ответов)
    (0%, 31 ответов)
Всего голосов: 21 615
Загрузка ... Загрузка ...
Архив опросов
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.10.2017, 10:00
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Нужно ли строительство метанолового завода в Якутии?
23.10.2017, 15:20
Политика
Эксклюзив
Sex в коридорах власти Якутии
23.10.2017, 16:40
Политика
Эксклюзив
Егор Борисов: в опале или в фаворе у Кремля?
23.10.2017, 13:58
Спорт
Фотофакт
Дочь Виктора Лебедева – чемпионка!
24.10.2017, 17:56
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
25.10.2017, 20:09
Политика
Скандал
СМИ — СВФУ не может больше содержать КГФ?
27.10.2017, 14:08
Политика
Экстра
Доктор кто? О диссертации вице-премьера Якутии Михаила Гуляева
26.10.2017, 18:33
Политика
Экстра
Ил Дархан назначил новым министром философа
23.10.2017, 12:10
Столица
Экстра
Кадровые назначения в Окружной администрации Якутска
23.10.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Понедельник 23 октября 2017
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
27.10.2017

Приглашаем на завтрак с Ый Кыыhа!

Эксклюзив
Общество
27.10.2017

Избраны делегаты от Якутии на ХII съезд журналистов России

Общество
27.10.2017

Объявлен ежегодный республиканский конкурс на соискание грантов главы Якутии в сфере СМИ

Скандал
Общество
27.10.2017

Министр молодежи объяснил, как оказались в Сочи жены молодых чиновников

Экстра
Политика
27.10.2017

Доктор кто? О диссертации вице-премьера Якутии Михаила Гуляева

Культура & Образование
27.10.2017

В Якутске обсудили вопросы изучения русского языка

Финансы
27.10.2017

Что такое Квартирный кэшбэк и с чем его едят?

Общество
27.10.2017

О коррупции в Якутии