Голландцы и тывинцы – победители конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии»

2 декабря, в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», в ледовом городке «Северное сияние» торжественно подведены итоги Международного конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Имена абсолютных победителей были названы на следующий день, 3 декабря, на закрытии фестиваля «Зима начинается с Якутии» в ЦСП «Триумф».

Конкурс нынче проводился в шестой раз, а в статусе международного второй раз. Участниками стали 31 команда из Китая, Монголии, Голландии, Франции, Белоруссии (г. Минск), Башкортостана (г. Учалы), Республики Тыва, Чувашии, Санкт-Петербурга, Московской области, Якутии.

«Каждый год, посещая конкурс, я наблюдаю, как растет мастерство и уровень участников. Огромное спасибо всем, кто приехал в наш далекий край. Якутский лед и якутский снег привлекают в столицу республики лучших мастеров своего дела. Благодаря нашему климату ваши работы простоят здесь до весны и будут радовать многочисленных посетителей ледового парка «Северное сияние». В мире проводится много конкурсов ледовых и снежных скульптур, но такой, где участники работают в сорокаградусный мороз – один, и он в Якутске», — отметил на торжественной церемонии глава города Якутска Айсен Николаев.

2 декабря за развитие ледового и снежного искусства юбилейным знаком «385 лет Якутия с Россией» были награждены энтузиасты и мастера своего дела Федор Марков, Александр Шадрин и Василий Аргунов.

«Конкурс прошел на высоком организационном уровне. Хорошим подспорьем стали сильные морозы, которые помогли конкурсантам в работе, став также испытанием на мужество. Участники конкурса – это люди, искренне любящие свое дело. В этом году в составе жюри были представлены высококвалифицированные специалисты. Нашей целью было получить «тепло» из холодного льда», — отметил председатель жюри, многократный победитель, призер международных конкурсов и фестивалей по ледовым и снежным скульптурам Дьулустан Марков.

Вместе с ним работы участников оценивали председатель Союза художников РС (Я), заслуженный деятель искусств РС (Я) Василий Амыдаев, директор Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» Александр Гоголев, скульптор, доцент кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства АГИИК Николай Чоччасов и отличник культуры, член Союза художников России, доцент, преподаватель кафедры живописи и графики АГИИК Дьулустан Бойтунов.

По решению жюри победу в категории «Ледовые скульптуры» за композицию «Стремление к свету» выиграли Роэль Туивин (Roel Teeuwen) и Анна Туивин (Anne-Pie Teeuwen) – отец и дочь из Голландии.

«Мы первый раз в Якутии. О конкурсе узнали от президента Международной Ассоциации снежной и ледяной скульптуры Йохане Лилльберга. Я занимаюсь этим творчеством 40 лет. В Якутске очень необычно и холодно. Якутский лед – это настоящий лед, здесь можно увидеть настоящую Россию, а не европейскую», — говорит Роэль Туивин.

Победителями в категории «Снежные скульптуры» стали Салчак Экер-оол и Кагай-оол Аяс из Тывы (г. Кызыл). Их работа «Юный оленевод» заняла первое место.

«В первые дни было сложно, но потом мы привыкли к морозу. О конкурсе узнали от однокурсника из Якутии Александра Васильева, который в прошлом году принимал участие в конкурсе. Для нас победа — большая радость. Спасибо огромное организаторам!», — говорят они.

2 место в категории «Ледовые скульптуры» за композицию «Пастух» получили Роман Петров и Иван Румянцев (Намский улус). 3 место заняли Петров Николай и Семен Иннокентьев (г. Якутск). Они представили на суд жюри композицию «За окном». Номинацию «Традиции и самобытность» в категории «Ледовые скульптуры» за свою работу «Эпос Вилюйской Земли на долине Туймаада» получили Николай Степанов (Вилюйский улус) и Михаил Степанов (Намский улус). Номинацией «Мастер льда и снега» в этой же категории награждены Шадрин Александр Иванович и Шадрин Александр Александрович за композицию «Ургэл анныгар олонхо оьуохай».

2-м местом за композицию «Каар-Эбэ» награждена команда Чувашской республики (г. Чебоксары) Алексей Казаков, Андрей Кошкин. 3 место заняла команда из Монголии (г. Улан-Батор), Дашцэрэнгийн Гэнхулэг и Жамьяншаравы Бэхжаргал. Они представили снежную композицию «Охотник на белом коне». Номинацией «Творческий полет» в категории «Снежные скульптуры» за композицию «Солнце севера» награждены Павел Леонов и Василий Тимашов, команда из Белоруссии (г. Минск). За «Оригинальность композиции» жюри отметило работу «Братья» Раттасеппа Андреса (Эстония) и Кирилла Баира (Московская область, г. Королев). Номинацией «Мастерство резьбы» в этой же категории награждены Федор и Нюргуяна Марковы из г. Якутска, представившие работу «О чем поют воробьи».

Приз памяти Владимира Игнатьева за лучшую снежную скульптуру вручен Валерию Стручкову и Василию Васильеву из г. Якутска за работу «Сайсары эбэм бэлэзэ».