Год труда стал ярким на спортивные события и победы

Среди семи направлений Года труда особое место заняли мероприятия направления «Якутск спортивный». Это, прежде всего, было связано с проведением VI Международных спортивных игр «Дети Азии» и Олимпийском годом.

Основной целью направления стало эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, воспитании детей и молодежи, формировании здорового образа жизни и достижении высоких спортивных результатов.

В течение года проведена большая интересная работа, по итогам которой за добросовестный труд и вклад в развитие спорта и физической культуры городского округа «город Якутск» были отмечены индивидуальный предприниматель, мастер спорта СССР, обладатель кубка мира по вольной борьбе, 5-кратный чемпион республики по вольной борьбе, 3-кратный абсолютный чемпион республики по борьбе хапсагай Андрей Яковлев, директор фитнес клуба «Фитнес лайф» Виктор Салтыков и ученик средней общеобразовательной школы №33 г. Якутска, воспитанник детской юношеской спортивной школы №1 г. Якутска, рекордсмен Республики Саха (Якутия) по десятиборью Александр Нечаев.

Андрей Яковлев: «Год труда прошел успешно. Для меня, как и для всех жителей столицы, он стал богат на события и оставил много хороших и ярких воспоминаний. В рамках направления «Якутск спортивный» принял участие в подготовке местности Ус Хатын для «Ысыаха Туймаады-2016», сотрудничали с Управлением физической культуры и спорта г. Якутска, построили якутский балаган и навес в тусулгэ для спортивных мероприятий. Также летом обустроили территорию Хатасской средней общеобразовательной школы, поставили навес, скамейки. Я очень рад и доволен тем, что занимаюсь любимым делом – строительством. Считаю, что Год труда проходит в Якутске качественно. Много работы было сделано по линии благоустройства. Планов много, будем трудиться дальше. Меня, как горожанина в наступающем новом году волнуют вопросы городского хозяйства. Хотелось бы, чтобы снизили тарифы на газ, было меньше волокиты в оформлении земельных документов. Например, для регистрации нового адреса, приходится ждать месяц. Думаю, город в этом плане совершенствуется и с каждым годом делает все возможное для улучшения качества жизни».

«Поздравляем с наступающим новым годом. Желаем всем горожанам крепкого здоровья, успехов в нелегком труде. Выражаем огромную благодарность от нашей семьи за поддержку. Планы на будущий год – сдать ЕГЭ. Будет много зимних и летних стартов. Готовимся к первенству России. Ближайшие соревнования состоятся в середине января на Дальнем Востоке», — говорит отец Александра Петр Нечаев. Сын в 2016 году стал серебряным призером Кубка России по десятиборью, при этом обновил юношеский рекорд республики отца на 10 очков, незыблемо стоявший 40 лет с 1976 года.

«Мероприятием, за которое нас номинировали, стал первый Якутский полумарафон, проведенный в августе совместно с группой компаний «Синет» при поддержке Окружной администрации г. Якутска. Хотим выразить огромную благодарность тренерскому составу фитнес-клуба «Фитнес лайф» за активное участие в организационном процессе, студентам волонтерам, Управлению ГИБДД, МВД и Управлению физической культуры и спорта г. Якутска. В следующем году обязательно продолжим традицию. Желаю, чтобы в городе проводилось больше спортивных мероприятий для людей, не связанных с профессиональным спортом, для корпоративных сотрудников. Это как раз те мероприятия, которые доступны каждому, они предназначены для пропаганды активного и здорового образа жизни», — рассказывает номинант направления «Спортивный Якутск», управляющая фитнес клубом «Фитнес лайф» Кристина Москвитина.