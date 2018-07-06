Год новаторства: В Якутске заработало новое колесо обозрения!

В Центральном Парке культуры и отдыха города Якутска открыли новое колесо обозрения. Торжественное открытие прошло с участием временно исполняющего главы республики Айсена Николаева и Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова.
Новое колесо обозрения — партнерский проект Окружной администрации города Якутска и ООО «Туймаада парк».
На открытии было отмечено, что городской парк благодаря поддержке муниципалитета и инвестициям частного бизнеса будет развиваться дальше, становиться комфортнее для горожан и гостей.
У нового колеса 18 кабинок, из них 12 закрытых и 6 открытых, в том числе 2 VIP-кабинки. В них могут вместиться до 6 человек. Закрытые кабинки оснащены кондиционерами. Стоимость билета на аттракцион остается прежней, для обычных кабин – 150 рублей, на VIP-кабинки — 200 рублей.
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