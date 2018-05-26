Год новаторства: в Якутске открылась выставка-ярмарка для дачников

В рамках направления «Якутск – город возможностей» Года новаторства, 25 мая на Комсомольской площади открылась ежегодная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба».

Организаторы – Окружная администрация города Якутска, Торгово-промышленная палата РС (Я).

В ярмарке принимают участие садово-огороднические товарищества, дачники и горожане, занимающиеся выращиванием цветочной рассады, овощей, декоративных растений, кустарников, а также индивидуальные предприниматели и торговые предприятия, специализирующиеся на продаже сопутствующих товаров, дачного инвентаря, семян, минеральных удобрений, техники.

«В преддверии дачного сезона в городе Якутске на протяжении десяти лет ежегодно проводится специализированная выставка-ярмарка «Дача. Огород Усадьба». Впервые ярмарка по инициативе наших дачников была организована еще в 2008 году, в то время она проходила на территории Строительного рынка. Затем с каждым годом выставка-ярмарка собирала вокруг себя все больше и больше участников, снискала большой интерес населения. В этом году в ней принимают участие свыше 70-ти дачников и огородников», — рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации города Якутска Ирина Гаргач.

Участники выставки представили свыше 200 сортов цветочных и овощных культур, декоративных растений, кустарников и саженцев. Здесь можно найти не только элементы ландшафтного дизайна, но и садово-огороднический инвентарь, кованые цветники и вазоны, скамейки, и даже летний модульный домик.

Один из идейных вдохновителей выставки-ярмарки, пенсионер Иван Белобородов рассказал, что благодаря выставке он нашел постоянных покупателей: «Я очень рад, что благодаря поддержке Окружной администрации города Якутска, ежегодно на Комсомольской площади организуется такая нужная и полезная выставка-ярмарка. Благодаря ей я нашел своих постоянных покупателей, которые на протяжении десяти лет берут у меня элитные сорта помидоров, перца, зелени. Выставка хороша тем, что здесь широкий спектр продукции представляют простые горожане, дачники, огородники и садоводы, которые имеют большой опыт растениеводства и огородничества. А для нас, пенсионеров, это дополнительный доход».

Крестьянское хозяйство «Эм» представило на выставке широкий ассортимент цветочной рассады: «Цены у нас лояльные. Наше хозяйство предлагает своим покупателям огромный выбор цветочной рассады, начиная от ромашек и заканчивая бархатцами с учетом наших климатических условий».

Отметим, что выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба» будет работать в течение трех дней с 25 по 27 мая с 10.00 до 18.00 часов.

Успевайте приобрести все необходимые товары, предложенные участниками выставки-ярмарки!