Год новаторства: В Якутске экспериментируют новую технологию посева газонов

В столице республики продолжается работа по благоустройству и озеленению общественных территорий. В рамках проекта «Город без пыли» специалисты компании ООО «Зелёная улица» засеяли газон, используя новейшую технологию гидропосева, позволяющую значительно повысить эффективность посева травы.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов и заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Владимир Аммосов встретились с новаторами и обсудили развитие проекта в столице.

«В специальной емкости распылительной установки в воде смешиваются семена трав, волокнистая окрашенная мульча, питательные добавки, корректоры кислотности почв, гидроколлоиды для задержания влаги, а также закрепители мульчи на почве. Через 2-3 часа после нанесения глинистый раствор подсыхает, покрывая поверхность коркой. Под этой корочкой создаются благоприятные микроклиматические условия для прорастания семян. Таким образом семена защищены, не выветриваются, не смываются дождём, не выклёвываются пернатыми. Благодаря технологии гидропосева достигается 99% приживаемость семян»,- рассказал заместитель директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства Владимир Аммосов.

Пробным местом посадки семян по новой технологии стала территория у Сквера Матери. Совсем скоро вместо увядшей травы горожан и гостей столицы порадует яркий зелёный газон. Отметим, что при посеве используются семена растений, устойчивых к северному климату.

Председатель Якутской городской Думы Александр Саввинов отметил, что при положительном результате таким методом посева будут обрабатывать газоны и придорожные территории города Якутска.

«Территория Сквера Матери является тестовой площадкой для посева. Необходимо некоторое время для того, чтобы здесь появились первые всходы. При положительных результатах в дальнейшем будем расширять новаторскую технологию», — прокомментировал Александр Саввинов.

Отметим, что в последнее время гидропосев во всем мире получил широкое применение, что связанно, в первую очередь, с минимальными затратами времени и получением быстрого результата — красивого и ухоженного газона.