Год новаторства: Наталья Строева дала старт благотворительной акции «Корзинка добра»

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства, 9 февраля стартовал новый сезон благотворительной акции «Корзинка добра». Акция, направленная на оказание адресной помощи нуждающимся категориям граждан, многодетным и малоимущим семьям, одиноко проживающим пенсионерам, была инициирована добровольцами общественной организации «Город добра».

В Год новаторства старт новому сезону акции дала титулованная красавица, обладательница звания «Мисс Республики Саха (Якутия) – 2017» Наталья Строева, которая на свои финансовые средства приобрела продукты первой необходимости для многодетной семьи Можаровых.

«О благотворительной акции «Корзинка добра» я узнала от ребят из общественной организации «Город добра» и решила принять участие. «Корзинка добра» — это не просто разовая акция, а, действительно, призвана оказывать помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Участие в благотворительных акциях воспитывает в людях такие незыблемые понятия, как доброта, милосердие, неравнодушие. Ведь купить продукты для многодетной семьи, игрушки для детей, товары первой необходимости тем, кто в этом нуждается, это на самом деле просто, зато в ответ вы сможете получить гораздо больше доброты, искренней благодарности, радости и счастья», — отмечает Наталья Строева.

Семья Можаровых, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, проживает в маленькой комнате общежития по ул. Воинская, 9/1. Многодетная мама Алена Николаевна рассказала, что старший сын учится в первом классе, а младшему полтора года: «Выражаю искреннюю благодарность Наталье Строевой и добровольцам общественной организации «Город добра» за то, что они приобрели для нашей семьи необходимые продукты питания. Я нахожусь по уходу за ребенком, поэтому наш семейный бюджет весьма скуден, стараемся всегда экономить, покупаем самое необходимое».

Титулованная красавица Наталья Строева передала семьей Можаровых большую корзинку с продуктами: макаронными изделиями, молоком, хлебом, колбасой, вареньем, сахаром, растительным маслом. Также она купила для детей сладкие угощения и игрушки.

«Благотворительная акция «Корзинка добра» стартовала в рамках Года добра и сразу же нашла отклик среди горожан. Люди с большим энтузиазмом принимали участие в акции, надеемся, что и в Год новаторства участников будет много. Желающие принять участие в акции могут обратиться в общественную организацию «Город добра». Мы поможем найти малоимущих или многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, составить список необходимых продуктов и передать «Корзинку добра» адресатам акции. Также горожане сами могут приобрести продукты, одежду, школьные принадлежности, товары первой необходимости и принести их в «Город добра», — отмечает доброволец общественной организации Екатерина Александрова.

Если вы решили стать участником благотворительной акции «Корзинка добра», можете обращаться по телефонам: 89241653506, 40-88-46.