АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-29
Небольшой снегопад
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.17
 71.39
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
10.02.2018, 16:08
Общество
В честь 80-летия со дня рождения Владимира Ларионова возложили цветы к его памятнику
10.02.2018, 12:27
Общество
27 апреля и 21 июня предложено сделать нерабочими праздничными днями в Якутии
10.02.2018, 11:44
Общество
Память погибшего в Сирии летчика почтили в Якутии
10.02.2018, 11:43
Желток
Видео
Якутские скульптуры в Канаде
10.02.2018, 9:43
Происшествия
Видео
Резонанс
Видео задержания главы Усть-Майского района
10.02.2018, 9:33
Столица
Год новаторства: Наталья Строева дала старт благотворительной акции «Корзинка добра»
10.02.2018, 9:24
Происшествия
В Якутии произошло 3 пожара
10.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 10 февраля 2018
10.02.2018, 1:06
Общество
Сегодня день рождения депутата и журналистов
09.02.2018, 23:08
Общество
Ирина Романова – лауреат Всероссийского журналистского конкурса
09.02.2018, 23:03
Общество
Резонанс
Михаилу Николаеву провели манипуляции на сердце
09.02.2018, 19:07
Общество
Владимир Атаманченко поздравляет с Днём работника гражданской авиации
09.02.2018, 18:00
Спорт
Призеры турнира Кочкина отправятся на Дальний Восток
09.02.2018, 17:50
Спорт
Через год на Сахалине впервые пройдут зимние игры «Дети Азии»
09.02.2018, 17:40
Культура & Образование
Школьники Якутии приняли участие в олимпиаде «Высшая проба»
09.02.2018, 17:30
Культура & Образование
Будущие дипломаты сразятся в конкурсе
09.02.2018, 17:20
Культура & Образование
Лучшие команды Якутска представят свои IT-проекты на соревновании «CODE/CON»
09.02.2018, 17:10
Красота & Здоровье
Какие изменения будут при прохождении диспансеризации в 2018 году?
09.02.2018, 17:00
Общество
В Хангаласском улусе появится скоростной интернет
09.02.2018, 16:50
Общество
Главный судпристав примет граждан вместе с Уполномоченным по правам человека в Якутии
09.02.2018, 16:38
Столица
Заболеваемость ОРВИ в Якутске снижается
09.02.2018, 16:26
Происшествия
Главе Усть-Майского района придется туго: к обвинениям во взятке добавилось еще одно уголовное дело
09.02.2018, 16:20
Столица
Айсен Николаев принимает участие в работе Всемирной ассамблеи местных и региональных властей
09.02.2018, 16:05
Культура & Образование
Центр «Сосновый бор» собрал директоров школ на семинар по качеству образования
09.02.2018, 15:55
Столица
В юбилейный год в Якутске проведено более 8 тысяч культурных мероприятий
09.02.2018, 15:40
Экология
Якутский бычок стал звездой инстаграма
09.02.2018, 15:30
Опрос
Опрос: целесообразно ли проведение капремонта в деревянных домах Якутии?
09.02.2018, 15:30
Культура & Образование
Все как у взрослых: Якутские школьники выступят в роли экспертов ООН 
09.02.2018, 15:15
Республика
Аварийное здание аэровокзала в Чульмане снесут до конца года
09.02.2018, 15:05
Спорт
13,45 м! Диана Адасько выиграла первенство России с нормативом мастера спорта РФ
09.02.2018, 14:50
Культура & Образование
Новый музейный комплекс «Россия — моя история» принял своего 50-тысячного гостя
09.02.2018, 14:45
Происшествия
Администрация Томпонского улуса приняла и оплатила недостроенный дом
09.02.2018, 14:30
Экономика
Майя Данилова: Население Якутии оценивает деятельность правительства положительно
09.02.2018, 14:20
Путешествия
Туристическое агентство TOUR LUX приглашает в Турцию!
09.02.2018, 14:10
Культура & Образование
Группа Snow Voice объявила об обновлении состава
09.02.2018, 13:30
Общество
Как узнать, что мужчина будет постоянно изменять
09.02.2018, 13:15
Культура & Образование
ЯГСХА запустил программу обмена преподавателями с университетами Казахстана
09.02.2018, 13:00
Происшествия
Тракторист, покушавшийся на жизнь полицейского, приговорен к условному сроку
09.02.2018, 12:50
Культура & Образование
Артисты театра танца выступят на 25 площадках Первопрестольной
09.02.2018, 12:40
Происшествия
Резонанс
Дом для сирот, где обрушен потолок, был построен с нарушениями
09.02.2018, 12:39
Общество
Резонанс
Гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» ампутирована часть ноги: официальный ответ
09.02.2018, 12:20
Происшествия
С начала года в Якутии зарегистрировано 107 пожаров
09.02.2018, 12:10
Общество
В Амгинском улусе проведены Дни Федерации профсоюзов республики
09.02.2018, 12:08
Происшествия
Контролирующие органы знали о неблагополучии семьи, в которой отец чуть не убил ребенка
09.02.2018, 12:00
Происшествия
Автобус с пассажирами врезался в Камаз, пострадал ребенок
09.02.2018, 11:50
Общество
Ил Дархан объявил благодарность служителям науки
09.02.2018, 11:40
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Якутске
09.02.2018, 11:30
Спорт
Якутский вольник выходит в финал кубка Тахти в Иране
09.02.2018, 11:11
Экономика
Власти Якутии заявили о начале реальной поддержки местного производства
09.02.2018, 11:00
Экономика
462 километра высоковольтных электролиний отремонтированы в Якутии
09.02.2018, 10:50
Общество
Столичные школьники побывали в гостях у «Белых медведей»
09.02.2018, 10:40
Экономика
Якутскэнерго: Поверка приборов учета обязательна для каждого потребителя!
09.02.2018, 10:30
Происшествия
Полиция задержала рецидивиста, отобравшего у пожилой консьержки телефон
09.02.2018, 10:20
Общество
Юных якутян, застрявших в Таиланде, взяло под крыло представительство РПЦ
09.02.2018, 10:10
Культура & Образование
Глава Якутии призвал молодых ученых и специалистов работать на благо республики
09.02.2018, 10:00
Происшествия
Резонанс
Дело главы Усть-Майского района: «ушли» 8,8 миллиона
09.02.2018, 9:50
Республика
Жители Жилинды требуют приоритет при трудоустройстве в АЛРОСУ
09.02.2018, 9:40
Общество
Московские специалисты проконсультируют Михаила Николаева в Якутске
09.02.2018, 9:30
Экология
В Якутии потеплело. Прогноз погоды на выходные
09.02.2018, 9:20
Общество
В выходные ГИБДД проведет массовые проверки водителей в Якутске
09.02.2018, 9:10
Экономика
Ассоциация АЯМ: Нам важен результат
09.02.2018, 9:07
Происшествия
Ночью сгорел дотла двухэтажный дом в Сосновом Бору
09.02.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 9 февраля 2018
09.02.2018, 1:05
Общество
Сегодня день рождения руководителей, тренера и журналистов
08.02.2018, 23:59
Общество
Резонанс
Минздрав РФ взял под контроль состояние здоровья Михаила Николаева
08.02.2018, 21:00
Происшествия
Обвиняемый не смог явиться в суд, потому что был пьян и избит
08.02.2018, 18:00
Культура & Образование
В день Российской науки в Якутском музее открылись две выставки
08.02.2018, 17:37
Происшествия
Резонанс
Минздрав Якутии сообщает о состоянии 10-месячного младенца из Сунтарского района
08.02.2018, 16:10
Красота & Здоровье
КАМЕЛЕК: БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ!
08.02.2018, 15:54
Экономика
Интервью
В аэропорту Якутска появится продвинутая система наблюдения
08.02.2018, 15:40
Политика
Госдума планирует отклонить законопроект Госсобрания Якутии по ювелирке
08.02.2018, 15:25
Культура & Образование
Кто поедет на всероссийские соревнования по комнатным авто- и авиамоделям?
Архив новостей
Столица
10 февраля 2018, 9:33
241

Год новаторства: Наталья Строева дала старт благотворительной акции «Корзинка добра»

В рамках направления «Добровольцы столицы» Года новаторства, 9 февраля стартовал новый сезон благотворительной акции «Корзинка добра». Акция, направленная на оказание адресной помощи нуждающимся категориям граждан, многодетным и малоимущим семьям, одиноко проживающим пенсионерам, была инициирована добровольцами общественной организации «Город добра».

В Год новаторства старт новому сезону акции дала титулованная красавица, обладательница звания «Мисс Республики Саха (Якутия) – 2017» Наталья Строева, которая на свои финансовые средства приобрела продукты первой необходимости для многодетной семьи Можаровых.

«О благотворительной акции «Корзинка добра» я узнала от ребят из общественной организации «Город добра» и решила принять участие. «Корзинка добра» — это не просто разовая акция, а, действительно, призвана оказывать помощь и поддержку людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Участие в благотворительных акциях воспитывает в людях такие незыблемые понятия, как доброта, милосердие, неравнодушие. Ведь купить продукты для многодетной семьи, игрушки для детей, товары первой необходимости тем, кто в этом нуждается, это на самом деле просто, зато в ответ вы сможете получить гораздо больше доброты, искренней благодарности, радости и счастья», — отмечает Наталья Строева.

Семья Можаровых, в которой воспитываются пятеро несовершеннолетних детей, проживает в маленькой комнате общежития по ул. Воинская, 9/1. Многодетная мама Алена Николаевна рассказала, что старший сын учится в первом классе, а младшему полтора года: «Выражаю искреннюю благодарность Наталье Строевой и добровольцам общественной организации «Город добра» за то, что они приобрели для нашей семьи необходимые продукты питания. Я нахожусь по уходу за ребенком, поэтому наш семейный бюджет весьма скуден, стараемся всегда экономить, покупаем самое необходимое».

Титулованная красавица Наталья Строева передала семьей Можаровых большую корзинку с продуктами: макаронными изделиями, молоком, хлебом, колбасой, вареньем, сахаром, растительным маслом. Также она купила для детей сладкие угощения и игрушки.

«Благотворительная акция «Корзинка добра» стартовала в рамках Года добра и сразу же нашла отклик среди горожан. Люди с большим энтузиазмом принимали участие в акции, надеемся, что и в Год новаторства участников будет много. Желающие принять участие в акции могут обратиться в общественную организацию «Город добра». Мы поможем найти малоимущих или многодетных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, составить список необходимых продуктов и передать «Корзинку добра» адресатам акции. Также горожане сами могут приобрести продукты, одежду, школьные принадлежности, товары первой необходимости и принести их в «Город добра», — отмечает доброволец общественной организации Екатерина Александрова.

Если вы решили стать участником благотворительной акции «Корзинка добра», можете обращаться по телефонам: 89241653506, 40-88-46.

comments powered by HyperComments
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
05.02.2018, 11:34
Происшествия
Эксклюзив
Темная история: 24-летнему гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» ампутирована часть ноги
05.02.2018, 8:44
Культура & Образование
Эксклюзив
Известный российский дирижер подал в суд на ГТОиБ Якутии
07.02.2018, 13:31
Общество
Эксклюзив
Якутия была на пороге межнационального скандала
08.02.2018, 1:45
Политика
Видео
Скандальное интервью Бориса Попова
04.02.2018, 22:30
Политика
Анонс
Экс-глава Нюрбинского улуса дал откровенное интервью
04.02.2018, 4:20
Желток
Скандал
1-ый вице-спикер Ил Тумэна публично принял богатый подарок?
07.02.2018, 9:42
Желток
Эксклюзив
Звезда якутского телевидения теперь вещает из Москвы!
05.02.2018, 19:26
Происшествия
Резонанс
Новые подробности дикого нападения на фельдшера в Якутске
04.02.2018, 22:41
Происшествия
Экстра
3-летний малыш бегал по Якутску босиком. Обморожение стоп
07.02.2018, 13:14
Общество
Позитив
Глава Якутии наградил директора ювелирного дома «Киэргэ»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Общество
09.02.2018

Михаилу Николаеву провели манипуляции на сердце

Путешествия
09.02.2018

Туристическое агентство TOUR LUX приглашает в Турцию!

Резонанс
Общество
09.02.2018

Гастарбайтеру из ГУП «ЖКХ РС(Я)» ампутирована часть ноги: официальный ответ

Происшествия
09.02.2018

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Якутске

Спорт
09.02.2018

Якутский вольник выходит в финал кубка Тахти в Иране

Резонанс
Происшествия
09.02.2018

Дело главы Усть-Майского района: «ушли» 8,8 миллиона

Общество
09.02.2018

Московские специалисты проконсультируют Михаила Николаева в Якутске

Резонанс
Происшествия
08.02.2018

Минздрав Якутии сообщает о состоянии 10-месячного младенца из Сунтарского района