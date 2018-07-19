Год новаторства: какие проекты реализуются в Якутске

В рамках семи направлений Года новаторства в городе Якутске реализовывается 595 мероприятий. 17 июля оргкомитет под руководством Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова рассмотрел ход исполнения плана мероприятий Года новаторства. С информацией выступили кураторы направлений «Якутск цифровой», «Будущее Якутска», «Якутск – город возможностей и «Строим Якутск».

Онлайн-консультации маломобильным жителям, установка видеокамер в подъездах жилых домов, организация точек бесплатного wi-fi исполняются по направлению «Цифровой Якутск».

С мая решен вопрос ликвидации очередей в детские сады, теперь заявления родителей принимаются в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг http://e-yakutia.ru, также на электронный вид переведены семь сервисов муниципальных услуг.

Внедряется сервис «Прозрачная процедура предоставления земельных участков» и «Личный кабинет пользователя» на геопортале города Якутскаhttp://map.yakadm.ru.

По направлению «Будущее Якутска» инициируются новые проекты, формируются новые модели и технологии для работы со школами. Из запланированных 15 проектов, 10 исполнены.

Как рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, туризма и транспорта Ирина Гаргач, по плану мероприятий блока «Туризм» направления «Якутск — город возможностей»внедрен проект «Карта гостя Якутии», доступный для всех туристов столицы республики.По направлению «Якутск – город возможностей» проводится работа, направленная на поддержку местных товаропроизводителей, продвижение местной продукции, увеличение туристического потока из других регионов России и зарубежных стран, улучшения внешнего вида города, организации зон для отдыха, а также монетизацию туристского потенциала. Планируется строительство инклюзивной площадки на 202 микрорайоне г.Якутска с участием предпринимателей.

По направлению «Строим Якутск» идет работа по строительству скверов, арт-объектов и многоуровневых гаражей. В селе Маган до августа установят 16 светильников, 3 из которых будут работать на солнечных батареях.

По направлению «Умный дом» внедряются новые технологии очистки водопроводной воды для жильцов многоквартирных домов и реализуются другие проекты, направленные на то, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной.

В округах и пригородах продолжается строительство спортивных и детских площадок в рамках проекта «Народный бюджет».

По направлению «Умный дом» для жителей дома по улице Клары Цеткинойвнедрят новые технологии по подготовке питьевой воды.