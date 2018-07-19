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19 июля 2018, 12:10
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Год новаторства: какие проекты реализуются в Якутске

В рамках семи направлений Года новаторства в городе Якутске реализовывается 595 мероприятий. 17 июля оргкомитет под руководством Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова рассмотрел ход исполнения плана мероприятий Года новаторства. С информацией выступили кураторы направлений «Якутск цифровой», «Будущее Якутска», «Якутск – город возможностей и «Строим Якутск».

Онлайн-консультации маломобильным жителям, установка видеокамер в подъездах жилых домов, организация точек бесплатного wi-fi исполняются по направлению «Цифровой Якутск».

С мая решен вопрос ликвидации очередей в детские сады, теперь заявления родителей принимаются в электронной форме через региональный портал государственных и муниципальных услуг http://e-yakutia.ru, также на электронный вид переведены семь сервисов муниципальных услуг.

Внедряется сервис «Прозрачная процедура предоставления земельных участков» и «Личный кабинет пользователя» на геопортале города Якутскаhttp://map.yakadm.ru.

По направлению «Будущее Якутска» инициируются новые проекты, формируются новые модели и технологии для работы со школами. Из запланированных 15 проектов, 10 исполнены.

Как рассказала начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, туризма и транспорта Ирина Гаргач, по плану мероприятий блока «Туризм» направления «Якутск — город возможностей»внедрен проект «Карта гостя Якутии», доступный для всех туристов столицы республики.По направлению «Якутск – город возможностей» проводится работа, направленная на поддержку местных товаропроизводителей, продвижение местной продукции, увеличение туристического потока из других регионов России и зарубежных стран, улучшения внешнего вида города, организации зон для отдыха, а также монетизацию туристского потенциала. Планируется строительство инклюзивной площадки на 202 микрорайоне г.Якутска с участием предпринимателей.

По направлению «Строим Якутск» идет работа по строительству скверов,   арт-объектов и многоуровневых гаражей. В селе Маган до августа установят 16 светильников, 3 из которых будут работать на солнечных батареях.

По направлению «Умный дом» внедряются новые технологии очистки водопроводной воды для жильцов многоквартирных домов и реализуются другие проекты, направленные на то, чтобы сделать жизнь горожан более комфортной.

В округах и пригородах продолжается строительство спортивных и детских площадок в рамках проекта «Народный бюджет».

По направлению «Умный дом» для жителей дома по улице Клары Цеткинойвнедрят новые технологии по подготовке питьевой воды.

По итогам заседания Александр Саввинов отметил эффективную работу по всем семи направлениям: «Работа по направлениям Года новаторства идет по плану. Новаторство сегодня входит во все сферы нашей жизнедеятельности. Активное претворение в жизнь концепции «Умного города» послужит хорошей базой для будущего Якутска».

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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