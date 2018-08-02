АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.08.2018, 14:30
Республика
У птиц, массово погибших в Верхоянье, нашли инфекцию
02.08.2018, 14:20
Столица
В Якутске отмечают День Воздушно-десантных войск
02.08.2018, 14:10
Столица
Резонанс
Дмитрий Садовников: По жалобам жителей на работу свинокомплекса решение примут органы
02.08.2018, 14:00
Общество
Позитив
Семейная пара из Якутска отметила 65-летний юбилей совместной жизни
02.08.2018, 13:45
Столица
Год новаторства: Город без пыли – это реально!
02.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь
02.08.2018, 13:15
Столица
Процветающий Якутск: строятся новые объекты культуры
02.08.2018, 13:00
Республика
Корейские ученые посетили Полюс Холода
02.08.2018, 12:50
Культура & Образование
Осужденный певец Сиэйэ Уола выступил на концерте в колонии
02.08.2018, 12:44
Столица
Дмитрий Садовников встретился с советом старейшин Якутска
02.08.2018, 12:40
Экономика
Сахатранснефтегаз: в каких случаях можно остаться без газа?
02.08.2018, 12:37
Красота & Здоровье
Акушерка Александра Прибылых представит Якутию на Всероссийском конкурсе лучших специалистов
02.08.2018, 12:30
Происшествия
В Якутске преступная парочка украла деньги из открытой кассы и сбежала
02.08.2018, 12:20
Происшествия
В Якутии ребенка не пустили в школу из-за дред
02.08.2018, 12:10
Культура & Образование
Фотография из «Царства вечной мерзлоты» попала в National Geographic
02.08.2018, 12:02
Общество
2 августа Ильин день: приметы, традиции, что нельзя делать
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимерязева
02.08.2018, 11:40
Экономика
Энергетики обеспечили резервным электроснабжением отдаленный летник Амгинского улуса
02.08.2018, 11:30
Экология
Правда или нет? В Чурапчинском районе ручей окрасился в бирюзовый цвет
02.08.2018, 11:20
Общество
Махатма якутского образования
02.08.2018, 11:11
Экономика
Энергетики предупреждают: селфи на энергообъектах опасны для жизни
02.08.2018, 11:00
Общество
Сегодня состоится вручение сертификата на строительство памятника Ивану Кульбертинову
02.08.2018, 10:50
Общество
Прокуроры приглашают на прием предпринимателей
02.08.2018, 10:40
Столица
К новому учебному году в Якутске ремонтируются объекты образования
02.08.2018, 10:30
Финансы
ВТБ в 1 полугодии профинансировал предприятия Камчатки на 5,5 млрд рублей
02.08.2018, 10:20
Происшествия
Школьник позарился на чужой велосипед
02.08.2018, 10:16
Желток
Фотофакт
Свадьба самой красивой пары якутского шоу-биза
02.08.2018, 10:10
Желток
Якутская «Мисс бикини» объявила кастинг
02.08.2018, 10:00
Общество
Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов АК «Якутия»
02.08.2018, 9:50
Происшествия
В Якутии женщина пырнула ножом мужа, испугавшись его угроз
02.08.2018, 9:40
Культура & Образование
Позитив
К нам приехал Болливуд!
02.08.2018, 9:30
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
02.08.2018, 9:20
Происшествия
Вниманию грибников и ягодников! Что делать, если вы заблудились в лесу
02.08.2018, 9:10
Экология
Погода в Якутске: 2 августа будет тепло и солнечно
02.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске пожар уничтожил частную баню
02.08.2018, 8:44
Желток
Видео
Гарольд, скрывающий боль в Якутске радуется жизни
02.08.2018, 8:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 2 августа 2018
02.08.2018, 0:45
Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
01.08.2018, 20:50
Политика
Резонанс
Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям
01.08.2018, 18:15
Общество
Началась выдача разрешений на охоту по электронной записи
01.08.2018, 18:01
Экономика
«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!
01.08.2018, 18:00
Красота & Здоровье
5 ошибок при макияже бровей
01.08.2018, 17:50
Общество
В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
01.08.2018, 17:41
Спорт
Приезд Черчесова в Якутию под вопросом
01.08.2018, 17:35
Экономика
Объявление
2 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
01.08.2018, 17:27
Происшествия
Подробности страшного ДТП в Якутии
01.08.2018, 17:26
Экономика
В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника
01.08.2018, 17:19
Общество
Путин наградил якутян
01.08.2018, 17:17
Политика
Сергей Сопчук: Единая Россия берет курс на обновление
01.08.2018, 17:06
Финансы
Алмазэргиэнбанк предлагает «Любимым» — сезонный вклад с выгодной процентной ставкой
01.08.2018, 16:57
Происшествия
Пострадавший в ДТП в Якутии находится в очень тяжелом состоянии
01.08.2018, 16:44
Общество
Позитив
Ищу тебя: Бельгийка нашла мать и брата-близнеца в Якутии
01.08.2018, 16:33
Общество
В Якутии простились с Николаем Чиряевым
01.08.2018, 16:23
Происшествия
Экстра
В Якутии в ДТП погибли два человека
01.08.2018, 16:20
Спорт
Серебро Ким-Кимэна
01.08.2018, 16:10
Происшествия
В Якутии завели уголовные дела о халатности при тушении лесных пожаров
01.08.2018, 16:00
Политика
На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»
01.08.2018, 15:50
Общество
Резонанс
В Якутии «Справедливая Россия» предложила способ обойти пенсионную реформу
01.08.2018, 15:40
Общество
Коллективу Агентства инвестиционного развития Якутии представили нового руководителя
01.08.2018, 15:30
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 6%
01.08.2018, 15:29
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Проливные дожди размыли дороги в Оймяконском районе
01.08.2018, 15:20
Происшествия
Резонанс
Спасатели отправились в подтопленный Орто-Балаган
01.08.2018, 15:10
Общество
Букет наград от Ил Дархана
01.08.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутянин прошел кастинг музыкального конкурса «Новая звезда»
01.08.2018, 14:50
Общество
Агитпоезд первого десанта комсомольцев отправился из Москвы в Якутию
01.08.2018, 14:40
Культура & Образование
Вклад ссыльных поляков в развитие Якутска обсудят в столице
01.08.2018, 14:30
Экология
В Оймяконе побит суточный рекорд осадков
01.08.2018, 14:20
Столица
В столице стартует дачный десант
01.08.2018, 14:10
Происшествия
Резонанс
Якутская аномалия: На месте массовой гибели птиц обнаружены новые жертвы
01.08.2018, 14:00
Столица
Анонс
В Якутске открывается школьный базар!
Архив новостей
Столица
2 августа 2018, 13:45
199

Год новаторства: Город без пыли – это реально!

В течение многих лет горожане жаловались на пыль в городе. Но едва ли кто-то из них верит, что победить пыль возможно – этому слишком много причин, начиная от природно-климатических условий и заканчивая проблемами благоустройства.

Тем не менее, группа разработчиков проекта «Город без пыли» под руководством Владимира Аммосова, заместителя директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», считает, что при должном подходе эта задача вполне реальная, хоть и тяжелая.

Отметим, что «Город без пыли» — один из пяти проектов, включенных в народную программу, основанных на анализе жалоб и предложений горожан. Проект будет реализован поэтапно в течение 5 лет. Приоритеты программы в этом году: эксперименты, применение инновационных решений по обеспыливанию.

 

Больше асфальта – меньше пыли

В Якутске больше половины улиц являются грунтовыми. По опыту прошлых лет мы за 5 лет заасфальтировали около 90 километров городских дорог, но протяженность грунтовых дорог составляет более 200 километров, и они являются источником пыли. Причем традиционные методы борьбы с пылью оказываются неэффективными: например, применяемый в настоящее время полив дорог с помощью водовозок в жаркую погоду эффективен очень короткое время, дорога быстро высыхает, и уровень пыли сразу же поднимается, что показали измерения датчиками пыли.

Поэтому в этом году мы применили новые технологии обеспыливания на экспериментальной улице Якова Потапова – применение битумной эмульсии. Данная технология применяется, по информации научного сообщества г. Якутска, на различных трассах и апробирована в прошлом году на федеральных трассах. Битумная эмульсия скрепляет мелкие частицы на грунте, что снижает уровень пыли. Эксперимент прошел удачно – пыль практически исчезла, что также показали измерения датчиками пыли.

Что касается асфальтовых дорог, то здесь ситуация также сложная, так как в условиях вечной мерзлоты срок эксплуатации асфальта снижается до минимального – 5 лет по ГОСТу. Здесь необходимо менять подходы к обслуживанию. Так, мы закупили новое оборудование, чтобы обеспечить санацию трещин битумными материалами, так как трещины асфальтового покрытия являются основным источником разрушения полотна.

Кроме того, будет увеличиваться количество дорожной техники, мы даже закупили на пробу дорожный пылесос – посмотрим, как он себя покажет.

 

 

Озеленение по дендроплану

Мероприятия по озеленению Якутска теперь будут проводиться на основе разработанного дендроплана, который включает посадку деревьев, кустов, газона.

— В этом году, — рассказывает Владимир Владимирович, — мы изменили подходы к озеленению еще и в части скашивания травы. Если раньше траву скашивали раньше, чем она даст семена, то в этом году мы сделаем это только в середине августа, чтобы трава успела дать семена и оставалась надежным барьером между грунтом и воздухом.

Кроме того, недавно была апробирована технология гидропосева газона. Первое впечатление достаточно благоприятное, инновационный газон показал хорошую густоту роста. Трава дает плотную корневую систему, которая не пропускает пыль, поэтому газон – это важный инструмент в борьбе с пылью.

Также планируется использовать и камыш, который обладает уникальными свойствами вытягивать из почвы лишнюю влагу. Единственное, что в сухом виде он пожароопасен, и его нужно обязательно скашивать в конце сезона. Более того, скошенный камыш можно перерабатывать, делать из него «маты-кворики», которыми накрывают открытые грунты для озеленения – возможно, кто-то из наших предпринимателей заинтересуется этим и захочет заниматься переработкой. Со своей стороны, мы пойдем ему навстречу и можем создать необходимые условия.

 

Внутриквартальное благоустройство

Территория г. Якутска включает 1 317 дворовых территорий, из них более половины – деревянный фонд. Если в многоквартирных домах проводится асфальтирование внутриквартальных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», то деревянный жилой фонд остается очагом распространения пыли и грязи. Работа в данном направлении проводится при застройке территорий, но есть деревянный фонд, который не попал в различные программы переселения, для них мы разработали другие мероприятия. Так, можем применять и битумную эмульсию, которую применяли на дорогах, но еще будем пробовать и новую технологию, которая называется сапонины. Это изобретение наших местных ученых: сапонины делаются из коры лиственницы, которая считается у нас отходом, а из нее можно получить связывающий материал пропускной способностью до 15 тонн. По этой причине на дорогах его применять нецелесообразно, а вот на дворовой территории – вполне возможно. Данный материал также связывает пылевые частицы, предотвращая их подъем в воздух. Сапонины мы в начале августа апробируем в поселке Тулагино.

 

Контроль и общественная работа

С научным сообществом мы сегодня работаем по установке датчиков пыли на грунтовых дорогах, чтобы постоянно проводить замеры на грунтовых дорогах – мы должны видеть реальную картину уровня пыли в городе.

Источником пыли являются также стройки – у нас в городе постоянно проводится стройка, но от строек идет очень много пыли из-за применяемых сыпучих материалов. В этом направлении мы приняли изменения в Правила благоустройства, уже уведомляем строителей, что со следующего строительного сезона будут применяться жесткие меры, например, закрывать стройки фасадной сеткой.

Также проводится работа с предприятиями города. Мы встречались с Сергеем Черных, председателем Координационного совета. Он личным примером благоустроил территорию своего предприятия, осуществляет уход за ним. Хотелось бы отметить, чтобы предприниматели тоже последовали его примеру и занялись своими территориями, создали комфортные условия. Можно поставить в пример улицу Дежнева, где половина предприятий пошла нам навстречу и благоустроила свои территории, обустроила парковки и подъездные пути, но другая половина считает, что к ним ездить будут и так. Тем не менее это, прежде всего, забота о своих клиентах!

 

Двор – наша общая собственность!

Большую роль играет участие населения – без помощи горожан реализовать все проекты невозможно. Проведение субботников во дворе, уборка мусора, озеленение и другие мероприятия с участием жильцов. Например, проводится очень хорошая акция «Двор баттл», с которой проводятся соревнования между дворами и управами по благоустройству территорий.

Акция «Двор баттл»  инициирована проектным офисом по реализации народной программы. Идея баттла заключается в том, чтобы силами управлений округов, пригородов и управляющих компаний города жителей многоквартирных домов, общественников, депутатов и предпринимателей города проводить ремонт и уборку на придомовых территориях. После того, как порядок во дворе наведен, передавать «эстафетный кубик» от одного двора к другому.

Мы надеемся, что горожане будут нам помогать, понимая, что двор – это их общая собственность, и они в силах сделать его чище и лучше, заключил Владимир Аммосов.

Источник: Валерия ЯКОВЛЕВА. якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
02.08.2018, 8:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
02.08.2018, 0:45
Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
28.07.2018, 12:53
Желток
Фотофакт
В Якутии грибы есть!
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
02.08.2018

Сахатранснефтегаз: в каких случаях можно остаться без газа?

Красота & Здоровье
02.08.2018

Акушерка Александра Прибылых представит Якутию на Всероссийском конкурсе лучших специалистов

Экология
02.08.2018

Погода в Якутске: 2 августа будет тепло и солнечно

Резонанс
Политика
01.08.2018

Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям

Экономика
01.08.2018

«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Происшествия
01.08.2018

Подробности страшного ДТП в Якутии

Экономика
01.08.2018

В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника

Финансы
01.08.2018

Алмазэргиэнбанк предлагает «Любимым» — сезонный вклад с выгодной процентной ставкой