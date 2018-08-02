Год новаторства: Город без пыли – это реально!

В течение многих лет горожане жаловались на пыль в городе. Но едва ли кто-то из них верит, что победить пыль возможно – этому слишком много причин, начиная от природно-климатических условий и заканчивая проблемами благоустройства.

Тем не менее, группа разработчиков проекта «Город без пыли» под руководством Владимира Аммосова, заместителя директора МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства», считает, что при должном подходе эта задача вполне реальная, хоть и тяжелая.

Отметим, что «Город без пыли» — один из пяти проектов, включенных в народную программу, основанных на анализе жалоб и предложений горожан. Проект будет реализован поэтапно в течение 5 лет. Приоритеты программы в этом году: эксперименты, применение инновационных решений по обеспыливанию.

Больше асфальта – меньше пыли

В Якутске больше половины улиц являются грунтовыми. По опыту прошлых лет мы за 5 лет заасфальтировали около 90 километров городских дорог, но протяженность грунтовых дорог составляет более 200 километров, и они являются источником пыли. Причем традиционные методы борьбы с пылью оказываются неэффективными: например, применяемый в настоящее время полив дорог с помощью водовозок в жаркую погоду эффективен очень короткое время, дорога быстро высыхает, и уровень пыли сразу же поднимается, что показали измерения датчиками пыли.

Поэтому в этом году мы применили новые технологии обеспыливания на экспериментальной улице Якова Потапова – применение битумной эмульсии. Данная технология применяется, по информации научного сообщества г. Якутска, на различных трассах и апробирована в прошлом году на федеральных трассах. Битумная эмульсия скрепляет мелкие частицы на грунте, что снижает уровень пыли. Эксперимент прошел удачно – пыль практически исчезла, что также показали измерения датчиками пыли.

Что касается асфальтовых дорог, то здесь ситуация также сложная, так как в условиях вечной мерзлоты срок эксплуатации асфальта снижается до минимального – 5 лет по ГОСТу. Здесь необходимо менять подходы к обслуживанию. Так, мы закупили новое оборудование, чтобы обеспечить санацию трещин битумными материалами, так как трещины асфальтового покрытия являются основным источником разрушения полотна.

Кроме того, будет увеличиваться количество дорожной техники, мы даже закупили на пробу дорожный пылесос – посмотрим, как он себя покажет.

Озеленение по дендроплану

Мероприятия по озеленению Якутска теперь будут проводиться на основе разработанного дендроплана, который включает посадку деревьев, кустов, газона.

— В этом году, — рассказывает Владимир Владимирович, — мы изменили подходы к озеленению еще и в части скашивания травы. Если раньше траву скашивали раньше, чем она даст семена, то в этом году мы сделаем это только в середине августа, чтобы трава успела дать семена и оставалась надежным барьером между грунтом и воздухом.

Кроме того, недавно была апробирована технология гидропосева газона. Первое впечатление достаточно благоприятное, инновационный газон показал хорошую густоту роста. Трава дает плотную корневую систему, которая не пропускает пыль, поэтому газон – это важный инструмент в борьбе с пылью.

Также планируется использовать и камыш, который обладает уникальными свойствами вытягивать из почвы лишнюю влагу. Единственное, что в сухом виде он пожароопасен, и его нужно обязательно скашивать в конце сезона. Более того, скошенный камыш можно перерабатывать, делать из него «маты-кворики», которыми накрывают открытые грунты для озеленения – возможно, кто-то из наших предпринимателей заинтересуется этим и захочет заниматься переработкой. Со своей стороны, мы пойдем ему навстречу и можем создать необходимые условия.

Внутриквартальное благоустройство

Территория г. Якутска включает 1 317 дворовых территорий, из них более половины – деревянный фонд. Если в многоквартирных домах проводится асфальтирование внутриквартальных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», то деревянный жилой фонд остается очагом распространения пыли и грязи. Работа в данном направлении проводится при застройке территорий, но есть деревянный фонд, который не попал в различные программы переселения, для них мы разработали другие мероприятия. Так, можем применять и битумную эмульсию, которую применяли на дорогах, но еще будем пробовать и новую технологию, которая называется сапонины. Это изобретение наших местных ученых: сапонины делаются из коры лиственницы, которая считается у нас отходом, а из нее можно получить связывающий материал пропускной способностью до 15 тонн. По этой причине на дорогах его применять нецелесообразно, а вот на дворовой территории – вполне возможно. Данный материал также связывает пылевые частицы, предотвращая их подъем в воздух. Сапонины мы в начале августа апробируем в поселке Тулагино.

Контроль и общественная работа

С научным сообществом мы сегодня работаем по установке датчиков пыли на грунтовых дорогах, чтобы постоянно проводить замеры на грунтовых дорогах – мы должны видеть реальную картину уровня пыли в городе.

Источником пыли являются также стройки – у нас в городе постоянно проводится стройка, но от строек идет очень много пыли из-за применяемых сыпучих материалов. В этом направлении мы приняли изменения в Правила благоустройства, уже уведомляем строителей, что со следующего строительного сезона будут применяться жесткие меры, например, закрывать стройки фасадной сеткой.

Также проводится работа с предприятиями города. Мы встречались с Сергеем Черных, председателем Координационного совета. Он личным примером благоустроил территорию своего предприятия, осуществляет уход за ним. Хотелось бы отметить, чтобы предприниматели тоже последовали его примеру и занялись своими территориями, создали комфортные условия. Можно поставить в пример улицу Дежнева, где половина предприятий пошла нам навстречу и благоустроила свои территории, обустроила парковки и подъездные пути, но другая половина считает, что к ним ездить будут и так. Тем не менее это, прежде всего, забота о своих клиентах!

Двор – наша общая собственность!

Большую роль играет участие населения – без помощи горожан реализовать все проекты невозможно. Проведение субботников во дворе, уборка мусора, озеленение и другие мероприятия с участием жильцов. Например, проводится очень хорошая акция «Двор баттл», с которой проводятся соревнования между дворами и управами по благоустройству территорий.

Акция «Двор баттл» инициирована проектным офисом по реализации народной программы. Идея баттла заключается в том, чтобы силами управлений округов, пригородов и управляющих компаний города жителей многоквартирных домов, общественников, депутатов и предпринимателей города проводить ремонт и уборку на придомовых территориях. После того, как порядок во дворе наведен, передавать «эстафетный кубик» от одного двора к другому.

Мы надеемся, что горожане будут нам помогать, понимая, что двор – это их общая собственность, и они в силах сделать его чище и лучше, заключил Владимир Аммосов.