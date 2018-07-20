Год новаторства: Да будет свет!

Сегодня состоялась встреча Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова с коллективом МУП «Горсвет».

В рамках Года новаторства в селе Маган планируется установить три солнечные панели и триста светодиодных светильников. Решаются сразу две задачи – освещение улиц и экономия электроэнергии.

Александр Саввинов отметил, что в последние годы вопрос уличного освещения в Якутске решается – это и безопасность, и комфорт горожан. Поэтому «Горсвет»под руководством Максима Машкова, где трудятся порядка 100 человек, Якутск считает своим стратегическим предприятием.

Работников «Горсвета» интересовали вопросы благоустройства 17 квартала, сноса ветхого жилья на улицах Клары Цеткин и Дзержинского, ремонт дорог.

«За последний период мы реконструировали и отремонтировали 80,9 км дорог. К дорогам нужно подходить комплексно, соблюдая технологии, в том числе освещенность. В ближайшие пять лет планируем реконструировать и отремонтировать на 10 км дорог больше, привлекая федеральное и региональное финансирование.

Контроль за благоустройством города ведут Служба эксплуатации городского хозяйства и Управление муниципального контроля, участвуют депутаты и управления округов и пригородов. Будем продолжать программу по благоустройству дворовых территорий. Насчет 2, 4, 17 кварталов — в любом случае начнем строительство многоквартирных домов. Тот план, который был, остается. На следующей неделе проведу встречу с застройщиками, которые уже проявляют интерес, и обсудим конкретные вопросы», — сказал Александр Саввинов.

Во встрече также участвовал председатель постоянного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Якутской городской Думы Сергей Черных. Все поднятые в ходе рабочей встречи вопросы взяты на контроль гордумы.