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13 июня 2017, 15:28
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Год молодежи: поддержка в решении жилищных проблем

 

Сегодня помощь молодой семье от государства особенно необходима. Супруги очень часто финансово ограничены, не имеют свободных денежных средств и не могут позволить себе покупку собственного отдельного жилья, и жилищный вопрос остается одним из самых актуальных.

Для улучшения условий жизни молодым семьям в стране необходимо оказание качественной поддержки ячейкам общества, поэтому деятельность правительства направлена на решение этой острой проблемы. Ежегодно выделяются большие денежные средства из федерального и регионального бюджетов на разработку и реализацию специальных социальных программ помощи гражданам.

С 2002 года в России реализуется подпрограмма «Обеспечением жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», как один из самых востребованных и популярных видов поддержки граждан. Основной целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. За это время более 200 семей нашего района воспользовались полученной социальной выплатой на право приобретения жилья.

1 июня в культурном центре «Айыллаан» с. Хара прошло долгожданное и радостное событие для 30 молодых семей. В этот день они стали обладателями свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого помещения.

В этом году из средств федерального бюджета было выделено 11 млн. 575 тыс. рублей, из республиканского бюджета 7 млн. 800 тыс. рублей, из местного бюджета 6 млн. 500 тыс. рублей. Общая сумма софинансирования составила 25 млн. 875 тыс.

Счастливыми обладателями долгожданных документов стали семьи Алены, Анатолия Сергеевых (Майя), Вилены, Егора Лукиных (Майя), Анисии, Никанора Ильиных (Майя), Зои, Андрея Слепцовых (Бютейдях), Елены, Матвея Гуляевых (Тарат), Галины, Петра Зыковых (Табага), Марии, Александра Борисовых (Бютейдях), Марианны, Бориса Ксенофонтовых (Матта), Евгении, Спиридона Федотовых (Тюнгюлю), Ньургуйааны, Семена Васильевых (Балыктах), Евдокии, Сергея Кузьминых (Нижний Бестях), Жанны, Павла Адамовых (Хара), Натальи, Федора Киренских (Норагана), Алены, Ивана Тимофеевых (Чемоики), Ирины, Михаила Холмогоровых (Майя), семьям Брызгаловых (Майя) и Максимовых (Тарат), Варвары, Семена Кривошапкиных (Тумул), Евгении, Ивана Кириллинных (Майя), Александры, Константина Скрябиных (Майя), Айыыны, Ивана Слепцовых (Нижний Бестях), Туйаары, Афанасия Явловских (Чемоики), Ирины, Алексея Федоровых (Чемоики), Анастасии, Николая Соловьевых (Тюнгюлю), Ньургуйааны, Петра Алексеевых (Ломтука), Айталины, Валентина Егоровых (Нижний Бестях), Раисы, Николая Гоголевых (Майя), Улиты, Айсена Ивановых (Нижний Бестях), Ларисы Долгуновой (Майя), Надежды, Егора Баишевых (Бютейдях).

Вручая сертификаты, глава района Николай СТАРОСТИН поздравил собравшихся с этим памятным и радостным событием и выразил надежду на то, что с улучшением жилищных условий молодые семьи станут больше, а те новые дома, которые они приобретут с помощью сертификатов, станут базой, на которую можно опереться, создавая дружную и крепкую семью – будущее района, республики, страны.

Молодые семьи также поздравили глава Харанского наслега Дария НАЗАРОВА, начальник управления по делам молодежи и семейной политике Константин ЗАХАРОВ, начальник отдела семьи Ирина НАЗАРОВА. Ведущий специалист управления молодежной и семейной политики Павел СУДИКО дал ценные установки по целевому использованию сертификатов, ответил на волнующие и интересующие многих участников программы вопросы.

Работа в этом направлении в районе будет продолжаться, а это значит, что все больше и больше семей смогут, живя в своем собственном доме, более уверенно смотреть в завтрашний день.

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Источник: Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса
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