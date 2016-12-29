Год кино завершился. Кинобум продолжается

28 декабря – в Международный день кино в Государственном театре оперы и балета им.Д.К. Сивцева – С. Омоллоона состоялось торжественное закрытие Года российского кино в Республике Саха (Якутия) и передача эстафеты Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в РС(Я).

Как сообщил министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Владимир ТИХОНОВ, Якутия успешно завершает Год российского кино: «В республике расширяется киносеть – в течение года открыты более 10 кинотеатров и кинозалов в районах, в том числе и при финансировании с федерального бюджета – Якутия прошла федеральный конкурс и стала участником программы кинофикации малых и средних городов страны. При участии Якутии снимаются две кинокартины национального масштаба: «Созвездие Марии» и «Тыгын Дархан».

Также, по словам министра, немаловажным вкладом в развитии регионального кино стало успешное участие якутских кинокартин в кинофестивалях российского и международного масштаба, благодаря которым о «якутском кинобуме» стали говорить на самых разных площадках, тема якутского кино стала предметом дискуссии авторитетных кинокритиков страны.

«При государственной поддержке улучшается и модернизируется материально-техническая база Национальной кинокомпании «Сахафильм», при содействии которого снимаются и картины независимых производителей кино», — сообщил Владимир Тихонов.

Также в докладе министра культуры прозвучали итоги IV Якутского международного кинофестиваля, который ныне стал центром регионального кино – в его программе впервые в России прошел форум, объединивший экспертов развития регионального кино.

В программе Торжественного вечера прошла концертная программа «Жизнь.Музыка.Кино» с участием симфонического оркестра Филармонии Якутии и солистов Государственного театра эстрады. Они исполнили композиции известных кинокартин разных лет, в том числе прозвучал саундтрек якутского фильма «Мой убийца» — «Сайсары күөлгэ» Костаса Марсана.