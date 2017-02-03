Год гражданской обороны: Уроки безопасности в Алданском районе

Специалистами Отряда государственной противопожарной службы №7 по муниципальному образованию «Алданский район» совместно с сотрудниками Федерального государственного казенного учреждения «1-й Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)» проводится комплекс мероприятий, посвященных Году гражданской обороны. Это — дни открытых дверей в подразделениях пожарной охраны района с показом современной техники, спасательного оборудования, инструмента, средств спасения, участие личного состава в проведении открытых уроков в общеобразовательных учреждениях, посвященных основам безопасности жизнедеятельности.

Концепция гражданской обороны Российской Федерации исходит, в первую очередь, из того, что гражданин должен быть защищён. Всё должно быть сделано так, чтобы свести к минимуму людские потери. Круг задач гражданской обороны достаточно широк. На современном этапе – это в первую очередь комплекс мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей. Причём не только в условиях ведения военных действий, но и в мирное время — в случае возникновения землетрясений, наводнений, пожаров, аварий и катастроф, террористических актов.

Подразделения гражданской обороны должны быть всегда готовым к стихийным бедствиям, тем более что в нашей республике много рисков, которые влияют на нашу жизнь: паводки, лесные и техногенные пожары.

Население должно быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, знать, как правильно действовать, как оказать необходимую помощь. Для этого проводится постоянное обучение населения правилам безопасности основам жизнедеятельности, проведение занятий в школах, на предприятиях.