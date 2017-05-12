Год экологии: Якутск готовится к 20 мая!

Ежегодно на территории Российской Федерации проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. В этом году мероприятия по посадке леса стартуют 20 мая.

В Якутске подготовка к экологической акции идет полным ходом. Так, 12 мая, в Окружной администрации прошло совещание под председательством заместителя руководителя Администрации главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Александра САФРОНОВА и первого заместителя главы города Якутска Дмитрия САДОВНИКОВА.

Как и в субботнике «Зеленая Россия», прошедшем по всей стране 29 апреля, участие во Всероссийском дне посадки леса примут все органы местного самоуправления и исполнительные органы государственной власти РС (Я).Растения будут посажены во всех округах и пригородах столицы.

Особое внимание будет уделено качеству посадки и дальнейшему уходу за саженцами, чтобы увеличить шансы приживаемости растений. Рекомендации по местам посадки и видам деревьев будут даны ландшафтными архитекторами. Разрешение на выкапывание деревьев предоставляется Департаментом по лесным отношениям РС (Я).

По словам организаторов, в связи с климатическими особенностями в Якутске акция пройдет в несколько этапов и продлится до осени. На первом этапе будут посажены кустарники, наиболее подходящие для северных условий, а на последующих этапах – саженцы деревьев.